Hwasa là một trong những biểu tượng sexy tiêu biểu của K-pop, gắn liền với hình tượng quyến rũ, tự tin và khỏe khoắn. Không chạy theo chuẩn mực mảnh mai quen thuộc, nữ idol chinh phục công chúng bằng thần thái phóng khoáng, năng lượng mạnh mẽ và cách cô làm chủ chính cơ thể mình trên sân khấu. Chính vì vậy, việc nữ ca sĩ xuất hiện với vóc dáng thon thả hơn hẳn dạo gần đây cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cụ thể, Hwasa tiết lộ đã giảm khoảng 5kg, hiện tại về mốc 45kg để phù hợp với hình tượng mong manh trong màn trở lại cùng Good Goodbye.

Màn lột xác vóc dáng của Hwasa hậu giảm cân. (Nguồn: Instagram)

Theo chia sẻ của Hwasa, trước thời điểm comeback, cô từng có giai đoạn nghỉ ngơi nhiều, ăn uống thoải mái và ít vận động, khiến cân nặng vượt mốc 50kg. Khi chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới, nữ ca sĩ đã quyết định thay đổi lối sinh hoạt để có được hình thể phù hợp hơn với concept mà cô theo đuổi.

Dù vậy, nữ idol không chạy theo những phương pháp khắc nghiệt, mà thay vào đó lựa chọn cách tập luyện phù hợp với thể trạng và mục tiêu hình ảnh, thay vì ép buộc bản thân theo một tiêu chuẩn chung. Để lấy lại vóc dáng thon gọn, bí quyết của chủ nhân Good Goodbye đến từ 2 thói quen vào buổi sáng. Cụ thể, Hwasa đã hình thành thói quen chạy bộ ngay khi thức dậy khi bụng đó ít nhất 30 phút. Việc chạy bộ, nhất là vào buổi sáng khi bụng còn trống, giúp cô đốt năng lượng hiệu quả hơn và cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể.

Sau đó, với bữa sáng, thành viên MAMAMOO sẽ ăn ức gà với cơm konjac cùng sinh tố protein. Thực đơn này giúp cô nạp đủ đạm để duy trì năng lượng, hạn chế tích mỡ và giữ cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng mà vẫn đảm bảo sức bền cho lịch trình tập luyện và biểu diễn.

Bữa sáng của Hwasa vừa cung cấp đủ năng lượng nhưng vẫn hiệu quả trong việc giảm cân. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh thói quen chạy bộ và thực đơn giảm cân buổi sáng, Hwasa còn duy trì các bài tập kháng lực để nâng cao sức mạnh và sức bền cho cơ thể. Trong đó, pilates và yoga là hai bộ môn được nữ idol đặc biệt ưa chuộng. Pilates giúp tăng cường cơ bắp, nhất là vùng bụng, lưng dưới và hông, từ đó xây dựng “core” săn chắc và ổn định hơn, giúp cơ thể vận động hiệu quả và khỏe mạnh về lâu dài. Song song với đó, yoga và các bài giãn cơ đóng vai trò như khoảng thời gian để cơ thể thư giãn, phục hồi sau những buổi tập nặng. Dù không mang lại hiệu quả đốt mỡ tức thì, tập kháng lực lại giúp tăng khối cơ và cải thiện quá trình trao đổi chất – yếu tố then chốt giúp duy trì vóc dáng gọn gàng và hiệu quả giảm cân bền vững theo thời gian.

Vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn có đường cong quyến rũ, khỏe khoắn của Hwasa. (Nguồn: IGNV)

