Quế Anh chơi lớn đầu năm, đổi giao diện sexy nhất trước giờ

Quế Anh là một trong những nàng hậu ghi dấu ấn rõ nét với hành trình nhan sắc ngày càng thăng hạng, ngày càng nhận được cảm tình từ công chúng. Từ thần thái đến phong cách, mỹ nhân sinh năm 2001 luôn được nhớ đến với vẻ đẹp mềm mại, trong trẻo, đôi lúc có phần hơi an toàn.

Thế nhưng mới đây, Miss Grand Việt Nam 2024 đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi tung ra bộ ảnh “mở bát” cho năm 2026 với màn lột xác chấn động, táo bạo. Rũ bỏ hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính quen thuộc, nàng hậu xuất hiện với tạo hình cực chiến, gợi cảm và sắc sảo hơn hẳn, khoe trọn đường cong cùng thần thái tự tin. Màn chuyển mình này nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực, thậm chí không ít ý kiến cho rằng Quế Anh nên tiếp tục theo đuổi phong cách này vì ấn tượng và và mới mẻ hơn rất nhiều.

Quế Anh mở màn 2026 với giao diện "chiến đét". (Nguồn: ariqueanhofficial)

Bộ váy Quế Anh lựa chọn mang tinh thần sexy cao độ nhưng được xử lý tinh tế, đủ để khoe trọn đường cong một cách đầy khéo léo, không quá phô trương. Thiết kế ôm sát cơ thể với chất liệu xuyên thấu đan xen ren họa tiết giúp tôn lên vòng eo thon gọn, hông nở và tỷ lệ hình thể gợi cảm. Phần cổ áo khoét sâu, kết hợp phom dáng bodycon càng làm tổng thể trở nên nóng bỏng, “đốt mắt” ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Điểm nhấn giúp Quế Anh lột xác nhất chính là kiểu tóc đỏ rực được tạo kiểu phóng khoáng, mang đến diện mạo sắc bén, cá tính và đầy khí chất. Layout makeup cũng được đẩy mạnh theo hướng sắc sảo: làn da ngăm khỏe khoắn, đường contour rõ nét, đôi mắt nhấn eyeliner và mi cong sắc lẹm, kết hợp son đỏ trầm giúp người đẹp toát lên vẻ đẹp quyến rũ, mạnh mẽ và cực kỳ cuốn hút. Bên cạnh đó, biểu cảm cùng khả năng pose dáng của Quế Anh cũng vừa vặn, thanh thoát, không hề bị gồng dù thử sức tạo hình mới.

Quế Anh thả dáng cực slay và trưởng thành hơn hẳn so với thời điểm mới đăng quang. (Nguồn: FBNV)

Netizen choáng ngợp trước giao diện mới lạ của Quế Anh.

Trước đó, Quế Anh cũng "thả nhẹ" 1 tấm hình tạm biệt năm 2025 với giao diện sắc lẹm, mái tóc ngắn cùng trang phục cá tính, mạnh mẽ. Phải chăng, đây chính là hình tượng nàng hậu theo đuổi trong năm 2026? (Nguồn: IGNV)

Kể từ khi đăng quang, Quế Anh thường xuyên gắn với hình tượng nhẹ nhàng, nữ tính. Từ những khoảnh khắc đời thường đến các bộ ảnh thời trang, nàng hậu thường xuất hiện với phong thái mềm mại, thanh lịch, ưu tiên vẻ đẹp dịu dàng, dễ tạo thiện cảm. Ngay cả khi xuất hiện với những bộ cảnh gợi cảm, mỹ nhân trre vẫn giữ cho mình nét duyên dáng đặc trưng, không quá sắc cạnh hay táo bạo. Mái tóc dài bồng bềnh, được tạo kiểu nhẹ nhàng gần như trở thành “thương hiệu”, góp phần tôn lên gương mặt hài hòa và khí chất dịu dàng của cô.