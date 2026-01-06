5 mẫu áo dài tay dễ phối đồ nhất, cứ mặc là sành điệu và tôn dáng

Thời trang không chỉ nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà còn ở khả năng ứng dụng linh hoạt trong đời sống hằng ngày. Với những món đồ "dễ tính", bạn có thể mặc đi làm hay dạo phố mà không cần suy nghĩ quá nhiều mỗi sáng. Trong số đó, áo dài tay luôn là lựa chọn an toàn vì vừa tiện dụng, vừa dễ kết hợp. Dưới đây là 5 mẫu áo dài tay được xem là "chân ái" của nhiều người nhờ khả năng phối đồ cực kỳ linh hoạt.

Áo cardigan

Cardigan gần như chưa bao giờ rời khỏi danh sách những item cơ bản nên có trong tủ đồ. Ưu điểm lớn nhất của áo cardigan là có thể mặc theo nhiều cách khác nhau: cài nút kín như một chiếc áo len, hoặc khoác ngoài như áo khoác mỏng. Chỉ cần một chiếc cardigan trơn màu be, xám hay nâu nhạt, bạn đã có thể phối cùng áo thun trắng, quần jeans và sneaker cho phong cách trẻ trung, hoặc kết hợp với váy liền và giày búp bê để trông nhẹ nhàng, nữ tính hơn.

Vào những ngày thời tiết se lạnh, cardigan còn là lớp áo "cứu cánh" vừa giữ ấm vừa không quá nặng nề.

Áo cổ bẻ

Áo cổ bẻ dài tay thường mang lại cảm giác chỉn chu, nhưng thực tế lại rất dễ phối đồ nếu chọn đúng kiểu dáng. Những mẫu áo cổ bẻ trơn, phom dáng vừa phải có thể kết hợp với quần jeans, kaki hoặc chân váy chữ A đều ổn. Chỉ cần thay đổi phụ kiện như thắt lưng, túi xách hay giày, bạn đã có ngay nhiều phong cách khác nhau.

Điểm cộng của áo cổ bẻ là phù hợp với nhiều hoàn cảnh: từ đi làm cho đến gặp gỡ bạn bè. Với những ai thích phong cách tối giản, đây là món đồ không thể thiếu vì chỉ cần một chiếc áo cổ bẻ màu trung tính là đã đủ để xây dựng cả set đồ gọn gàng, tinh tế.

Áo len cổ chữ V

Áo len cổ chữ V là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tạo cảm giác thanh thoát cho phần thân trên. Phần cổ chữ V giúp tổng thể trông cao và gọn hơn, đặc biệt phù hợp khi mặc layering. Bạn có thể mặc áo len cổ chữ V bên ngoài sơ mi để tạo phong cách nổi bật, hoặc mặc riêng với quần jeans cho outfit đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn.

Kiểu áo này cũng rất "dễ tính" về màu sắc. Từ các gam màu trung tính như đen, xám, kem cho đến những màu nổi hơn như xanh rêu hay burgundy, áo len cổ chữ V đều có thể kết hợp linh hoạt nếu đi cùng quần và phụ kiện đơn giản.

Áo len xám

Nếu phải chọn một màu áo len dễ phối nhất, màu xám chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu. Áo len xám mang lại cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại và không bao giờ lỗi mốt. Màu xám có nhiều sắc độ khác nhau, từ xám nhạt đến xám đậm, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh phong cách theo sở thích.

Áo len xám có thể phối với quần đen để tạo vẻ ngoài tối giản, hoặc kết hợp cùng quần jeans xanh để trông năng động hơn. Bên cạnh đó, áo len xám mặc cùng chân váy dài và boots sẽ mang lại cảm giác ấm áp, thời thượng. Đây là item phù hợp cho cả những ngày đi làm lẫn những buổi cà phê cuối tuần.

Áo thun dài tay tối màu

Áo thun dài tay tối màu là món đồ cơ bản nhưng cực kỳ hữu dụng. Các gam màu như đen, xanh navy, nâu đậm hay xám đậm giúp outfit trông gọn gàng và dễ phối với nhiều loại trang phục khác. Bạn có thể mặc áo thun dài tay tối màu một mình với quần jeans, hoặc dùng làm lớp áo bên trong khi khoác cardigan, áo khoác dạ hay blazer.

Ưu điểm lớn của áo thun dài tay là sự thoải mái và tính ứng dụng cao. Dù phong cách của bạn là năng động, tối giản hay hơi hướng streetwear, chỉ cần một chiếc áo thun dài tay tối màu là đã có nền tảng để xây dựng nhiều set đồ khác nhau mà không lo bị rối mắt.

Ảnh: Instagram