Nhắc đến Ariana Grande giai đoạn 2014-2018, công chúng từng quen với một hình ảnh hoàn toàn khác so với hiện tại. Đó là giai đoạn Ariana Grande liên tục thống trị các bảng xếp hạng với My Everything, Dangerous Woman. Năm 2017, cô thậm chí còn từng xác nhận tham gia biểu diễn tại Việt Nam, khiến người hâm mộ trong nước bùng nổ, trước khi lịch trình bị hủy bỏ vì những biến cố sau đó.

Khi ấy, nữ ca sĩ sinh năm 1993 là biểu tượng "gái chiến" đúng nghĩa của làng nhạc Âu Mỹ: tự tin, sắc sảo, luôn bước ra sân khấu với khí chất của một tiểu thư hàng thật giá thật. Vóc dáng nhỏ nhắn đặc trưng nhưng Ariana thời kỳ này vẫn có da có thịt, gương mặt đầy đặn, làn da căng bóng và ánh mắt tràn đầy năng lượng. Cô chưa bao giờ để chiều cao thấp bé trở thành rào cản, thay vào đó, hình tượng pop star cực slay được giọng ca Thank you, Next định hình rõ nét với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, eyeliner mắt mèo lúc nào cũng sắc lẹm.

Ảnh X, Getty Images, Naver, VMAs, SplashNews.

Street style của nữ ca sĩ gắn liền với hoodie oversized phối cùng boots cao cổ, trên sân khấu là sự thay phiên của mini dress hoặc croptop "tí hon". Ariana Grande của thời điểm đó chẳng ngại sexy, không sợ phô trương và hoàn toàn tự tin với sắc vóc tràn đầy năng lượng.

Ảnh tumblr, X, SplashNews.

Thế nhưng vài năm trở lại đây, hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện tại các sự kiện lớn lại khiến nhiều người không khỏi giật mình. Những bàn tán về ngoại hình của Ariana bắt đầu xuất hiện rải rác từ khoảng năm 2019, nhưng đến năm 2022–2023 thì thực sự bùng nổ khi Grande bắt đầu quay "Wicked".

Để vào vai nàng phù thuỷ, cô đã thay đổi ngoại hình đáng kể: nhuộm tóc vàng bạch kim thay vì nâu đen quen thuộc, makeup nhẹ nhàng hơn, và đặc biệt giảm cân rõ rệt. Ban đầu, nhiều người nghĩ đây chỉ là yêu cầu của vai diễn. Glinda trong "Wicked" vốn được mô tả là một nàng phù thủy thanh thoát, nhẹ nhàng như bông hoa. Nhưng càng về sau, sự gầy gò của Ariana càng trở nên đáng báo động.

Ảnh Getty Images, BackGrid.

Đầu năm 2023, khi xuất hiện tại các sự kiện quảng bá, nữ ca sĩ khiến fan sốc nặng. Cô gái từng đầy đặn, tràn đầy sức sống giờ đây xuất hiện với ngoại hình da bọc xương. Hai cánh tay gầy như que củi, xương quai xanh và xương vai nhô ra rõ mồn một. Khuôn mặt hốc hác với đôi má lõm sâu, gò má nhô cao bất thường. Đáng chú ý là hiện tượng nếp nhăn và làn da chảy xệ khi giảm cân quá nhanh.

Sự thay đổi quá lớn so với thời kỳ đỉnh cao trước đây khiến lo ngại về sức khỏe của nữ ca sĩ lan rộng trên mạng xã hội. Mỗi lần cô xuất hiện tại thảm đỏ, talkshow hay sự kiện thời trang, cân nặng và vóc dáng lại trở thành chủ đề bị soi xét nhiều hơn cả âm nhạc.

Về phong cách, rõ ràng Ariana Grande hiện tại đang có chút thay đổi, cô chuộng những chiếc đầm công chúa bồng bềnh, thay vì để lộ đôi chân nhiều như trước. Tuy nhiên, cơ thể quá gầy khiến nhiều outfit khó đạt hiệu ứng bắt mắt được như kỳ vọng. Những chiếc váy cúp ngực làm lộ ra xương ức nhô cao, váy hở lưng cho thấy xương sống rõ mồn một của nữ ca sĩ.

Ảnh Daily Mail, wickedmusicalbrasil, X.

Nói về nguyên nhân, không ít người trong ngành từng chỉ ra lịch trình làm việc khắc nghiệt mà Ariana Grande phải gánh suốt nhiều năm. Một đồng nghiệp cũ của cô chia sẻ với The New York Post rằng nữ ca sĩ gần như hoạt động không ngừng nghỉ trong thời kỳ đỉnh cao: thu âm, lưu diễn, quảng bá, tham gia sự kiện, đóng phim, lồng tiếng. Lịch trình dày đặc khiến đồng hồ sinh học của Ariana bị đảo lộn hoàn toàn, ăn uống thất thường, giấc ngủ thiếu ổn định.

Tuy nhiên, cú sốc lớn trong cuộc đời Ariana Grande chắc chắn là vụ đánh bom tại Manchester Arena vào tháng 5/2017. Buổi hòa nhạc của cô tại Anh đã trở thành mục tiêu của một kẻ đánh bom liều chết, khiến 22 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Sự kiện này không chỉ là thảm kịch với người hâm mộ, mà còn để lại vết thương tâm lý sâu sắc cho chính Ariana.

Ảnh IGNV

Nữ ca sĩ thừa nhận phải trải qua nhiều liệu pháp tâm lý để đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, cùng hàng loạt vấn đề tinh thần khác như trầm cảm, lo âu và cảm giác tội lỗi kéo dài. Áp lực tâm lý nặng nề này được cho là đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất của Ariana Grande. Tháng 9/2018, bạn trai cũ của cô là rapper Mac Miller qua đời. Cái chết của anh cũng là một cú đánh tinh thần nữa đối với Ariana, khiến cô rơi vào giai đoạn khủng hoảng cảm xúc kéo dài.

Mạng xã hội từng có lúc nổ ra làn sóng lo lắng về ngoại hình của Ariana Grande, các từ khóa như "Ariana Grande weight" liên tục trending trên X, hàng ngàn bình luận bày tỏ sự lo lắng: "She looks so sick", "Please someone help her", "This is not healthy"... Với chiều cao 1m53, nhiều người ước tính cô hiện chỉ còn khoảng 38-40kg, một con số đáng báo động. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận người hâm mộ nữ ca sĩ đứng ra bảo vệ cô. Họ cho rằng đây là sự lựa chọn cá nhân, và không ai có quyền bình luận về cơ thể người khác.

Ảnh IGNV

Trước những lời chỉ trích và lo ngại về ngoại hình, Ariana Grande từng trực tiếp lên tiếng trên TikTok. Cô cho rằng công chúng cần hiểu rằng có rất nhiều cách khác nhau để trông khỏe mạnh và xinh đẹp, và không nên áp đặt một chuẩn mực ngoại hình duy nhất cho tất cả mọi người.

"Tôi dùng thuốc chống trầm cảm, uống nhiều rượu, ăn uống kém và mắc kẹt trong khoảng thời gian tồi tệ nhất đời mình vào lúc mà các bạn cho là tôi khỏe mạnh", Ariana khẳng định phiên bản "có da có thịt" mà nhiều người nhớ đến, có lúc lại chính là thời điểm cô không ổn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngược lại, hiện tại nữ ca sĩ đã bỏ rượu, ăn chay, tập luyện đều đặn và chăm sóc sức khỏe tinh thần tốt hơn. Ngôi sao người Mỹ cũng kêu gọi mọi người không nên bình luận về cơ thể người khác: "Bạn không bao giờ biết ai đó đang phải trải qua điều gì. Hãy tử tế với nhau."