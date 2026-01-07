Hot mom Việt là "cao thủ" diện trang phục màu trung tính, phối đồ từ những item cơ bản mà vẫn đẹp tinh tế

Salim bắt đầu được biết đến thông qua một đoạn phim ngắn "viral" trên YouTube vào năm 2013. Kể từ đó trở đi, cô được coi là một trong những hot girl nổi tiếng nhất Hà Thành. Giờ đây, Salim đã trở thành mẹ 1 con và thường xuyên nhận được sự quan tâm từ khán giả với cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào bên gia đình, Salim còn gây ấn tượng với phong cách thời trang sành điệu.

Thay vì diện toàn những item màu sắc rực rỡ, Salim ưa chuộng hơn các món thời trang màu trung tính. Với sự khéo léo trong cách phối đồ, có thể coi Salim là "cao thủ" diện trang phục màu trung tính, những outfit của cô rất đáng để tham khảo:

Áo trench coat luôn là lựa chọn kinh điển cho mùa lạnh. Mẫu áo khoác này có sự đan xen giữa nét thanh lịch và vẻ sang trọng. Bằng cách kết hợp item này với áo sơ mi trắng, quần dài và túi xách tông màu nâu, Salim có được tổng thể trang phục hài hòa, trang nhã.

Bộ suit màu xám chính là "bảo chứng" cho vẻ ngoài rất chất mà không cần gắng gượng. Salim đã phát huy tối ưu vẻ đẹp của bộ đồ bằng cách layer bên trong một chiếc áo đơn giản là t-shirt màu trắng. Túi xách và giày loafer màu trung tính giúp hoàn thiện outfit sang xịn mịn.

Với những item hết sức cơ bản như áo sơ mi trắng, quần trắng và giày loafer, Salim đã có được bộ trang phục thời thượng. Bộ cánh toát lên sự trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch. Đôi giày Oxford phù hợp tuyệt đối với tổng thể. Trong khi đó, túi xách màu đỏ nâu tạo điểm nhấn sang chảnh và long lanh.

Áo khoác da là item rất cá tính, thời thượng. Vốn dĩ, mẫu áo này đã nổi bật nên Salim chỉ cần kết hợp với sơ mi trắng và quần đen, cô đã có được tổng thể trang phục đẹp mắt, không hề nhạt nhòa. Chiếc túi màu nâu mang đến nhiều công dụng, đó là cộng điểm thanh lịch và nâng tầm vẻ sang xịn mịn cho outfit.

Áo trench coat, sơ mi sáng màu và quần ống suông màu nâu kết hợp với nhau rất ăn ý, tạo nên bộ trang phục trang nhã nhưng vẫn thời thượng. Vẻ ngoài của Salim càng thêm yêu kiều khi chọn kiểu tóc buộc nửa.

Mẫu áo màu đen, kiểu dáng lệch vai chính là tâm điểm của bộ cánh trên. Thiết kế áo này giúp vẻ ngoài thêm nổi bật, phóng khoáng. Sự kết hợp giữa áo đen và quần xám giúp bộ cánh trông sáng hơn, nhưng vẫn đảm bảo độ "chất. Màu son đỏ là lựa chọn hoàn hảo vì giúp diện mạo của Salim thêm quyến rũ, sang trọng.

Áo sơ mi kẻ màu xanh nhạt, blazer lửng và chân váy trắng đã tạo nên set đồ trang nhã mà vẫn tươi trẻ, ngọt ngào. Các món phụ kiện như dây chuyền dáng mảnh, túi xách màu đen đều là những lựa chọn vô cùng tinh tế để hoàn thiện tổng thể trang phục.

Bộ cánh trên là gợi ý rất tuyệt vời cho những ngày mùa xuân ấm áp. Sự kết hợp giữa áo khoác cộc tay, quần trắng và áo đen tạo nên tổng thể trang phục thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn trẻ trung. Bộ cánh này đủ lịch sự để mặc đi chúc Tết hay tới công sở. Khuyên tai tròn hay dây chuyền mảnh không hề là những mảnh ghép thừa vì góp phần tăng vẻ long lanh cho cả bộ trang phục.

Áo kẻ ngang, sơ mi trắng và chân váy đen tạo nên tổng thể trang phục rất nổi bật, sành điệu. Bên cạnh tông màu trung tính làm chủ đạo, sự xuất hiện của chiếc áo sơ mi góp phần tăng sự thanh lịch cho cả set. Bộ cánh thích hợp để diện trong những buổi cà phê cuối tuần.

Chiếc áo gile với thiết kế độc đáo đã tạo sự bắt mắt cho bộ cánh mang tông màu trắng làm chủ đạo. Outfit trên còn có một ưu điểm nữa, đó chính là chiếc áo lửng giúp tôn dáng hiệu quả khi diện quần ống suông.

Ảnh: Instagram @salimhwg