Gentle Monster gặp phốt chấn động, Jennie bị réo tên

IICOMBINED - đế chế thời trang đình đám sở hữu Gentle Monster, Tamburins và Atiissu mới đây vừa đối diện với "cú phốt" bóc lột lao động đáng chú ý. Theo đó, các nhân sự ẩn danh đã và đang nằm trong đội ngũ thiết kế của tập đoàn trả lời phỏng vấn độc quyền cùng tờ Maeil Labor News, lên tiếng tố cáo về tình trạng làm việc quá giờ nghiêm trọng, với thời gian lao động vượt quá 70 giờ mỗi tuần cùng cường độ áp lực cực cao.

Theo lời kể của người lao động, dù công ty áp dụng chế độ "lao động theo quyền tự chủ", họ không hề được hưởng chế độ nghỉ bù hay phụ cấp làm ngoài giờ. Trên thực tế, nhân sự cũng không có quyền tự quyết về thời gian hay phương thức làm việc, khiến khái niệm "tự chủ" chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Làm việc đến kiệt sức, hàng loạt nhân viên phải khám tâm lý

Trang tin xứ Hàn đã thực hiện phỏng vấn trực tiếp và qua điện thoại với 4 nhà thiết kế đương nhiệm và cựu nhân viên, tất cả đều từng làm việc tại IICOMBINED ít nhất một năm. Theo yêu cầu của người tham gia, toàn bộ danh tính được giấu kín và điều chỉnh nhằm bảo vệ quyền riêng tư.

Các nhà thiết kế cho biết, trái ngược với hình ảnh sáng tạo, thời thượng mà tập đoàn này xây dựng, văn hóa doanh nghiệp tại đây lại cứng nhắc và đòi hỏi sự cống hiến quá mức từ cá nhân. Làm việc kéo dài, không ngơi nghỉ trở thành điều bắt buộc.

Nhà thiết kế Kim Ji Min (tên giả) nhớ lại khoảng thời gian 2 tháng liên tiếp gần như ngày nào cũng tăng ca, chỉ nghỉ đúng 2 ngày. "Tôi phải đi truyền dịch rất thường xuyên, ngày bị ốm thì nhiều vô kể. Khối lượng trách nhiệm và công việc được giao vượt quá khả năng chịu đựng của một cá nhân." cô nói. "Việc thì quá nhiều, thời gian lại không đủ, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng không biết có hoàn thành được hay không. Có thời điểm tôi phải uống thuốc an thần để tiếp tục làm việc."

Theo lời Kim, việc các nhân viên tâm sự, chia sẻ với nhau về phòng khám tâm lý hay toa thuốc kê đơn đã trở nên phổ biến tại đây: "Xung quanh tôi có rất nhiều người phải đi khám tâm thần, làm việc quá sức đã trở thành chuyện thường ngày. Tôi thậm chí không dám mong có tiền làm ngoài giờ, chỉ mong được nghỉ bù cho đúng nghĩa. Nhưng khi nghe phải tăng ca cả tháng để được nghỉ 1 ngày, tôi thực sự tuyệt vọng."

Cô cũng cho biết, dù làm việc tới rạng sáng, hôm sau vẫn phải có mặt lúc 9 giờ sáng. Dù mức độ công việc khác nhau tùy phòng ban, nhưng nhìn chung số giờ làm việc thường xuyên vượt xa 47,5 giờ/tuần ghi trong hợp đồng. Có đội làm việc suốt đêm đến mức văn phòng luôn sáng đèn, bị gọi đùa là "ngọn hải đăng".

Nhà thiết kế Lee Min Hyuk (tên giả) cho biết khối lượng công việc được giao luôn ở mức không thể không tăng ca. Dù làm thêm giờ và làm đêm liên tục, anh vẫn không được trả thêm thu nhập vì áp dụng chế độ lương trọn gói. Thậm chí có tháng, thu nhập của anh còn thấp hơn các đồng nghiệp hợp đồng ngắn hạn được trả phụ cấp.

"Có lần trong 2 tuần liên tiếp, 6 người chúng tôi thức trắng đêm để hoàn thành hàng trăm thiết kế, nhưng sau khi CEO đi công tác nước ngoài về lại đổi ý, yêu cầu sửa toàn bộ. Dù tăng ca như vậy nhưng hoàn toàn không có văn hóa bù đắp hay cho nghỉ thay thế" - anh kể.

Nhân viên được chẩn đoán trầm cảm, tập đoàn phủ nhận cáo buộc

Để xác minh Maeil Labor News đã tiếp cận nhật ký làm việc của nhà thiết kế Park Do Yoon (tên giả) từ tháng 6 đến tháng 9 năm ngoái. Theo Park, đặc thù ngành khiến nhiều tháng liền phải tăng ca liên tục, chỉ giảm tải ngắn ngủi sau khi ra mắt sản phẩm mới, rồi lại lặp lại vòng xoáy cũ.

Tháng 6, dù chỉ làm việc 18,5 ngày do có nghỉ phép, anh Park vẫn làm trung bình 11,5 giờ/ngày. Tháng 7, anh làm 20 ngày với trung bình 12,45 giờ/ngày. Tháng 8, anh làm liên tục 18 ngày không nghỉ. Tháng 9, có ngày anh làm việc liên tục 26 giờ để chuẩn bị ra mắt sản phẩm. Tuần thứ hai và thứ ba của tháng 9, tổng thời gian làm việc lần lượt là 76 giờ và 73 giờ - vượt xa mức 47,5 giờ/tuần trong hợp đồng. Dù vậy, Park vẫn không được đảm bảo nghỉ ngơi hay trả lương làm thêm.

"Tôi mất ngủ triền miên, nói chuyện không trôi chảy, thậm chí mất cảm giác về thời gian. Tôi cũng liên tục lên cơn hoảng loạn khi phải đến công ty và được chẩn đoán trầm cảm, rối loạn lo âu." - Park chia sẻ.

Đối diện với chỉ trích, IICOMBINED phản hồi: "Cáo buộc làm việc quá sức là không đúng sự thật". Phía tập đoàn cho biết họ áp dụng chế độ lao động tự chủ hợp pháp, dựa trên thỏa thuận với đại diện người lao động từ tháng 8/2023, theo đó coi 47,5 giờ/tuần là thời gian làm việc chuẩn, bất kể thực tế làm bao nhiêu giờ.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn năm 2019 của Bộ Lao động Hàn Quốc, nếu người sử dụng lao động đưa ra chỉ đạo cụ thể, thường xuyên về công việc, thì chế độ này bị coi là vô hiệu và toàn bộ thời gian vượt quá giờ pháp định phải tính là làm thêm.

IICOMBINED phản hồi rằng chỉ có khoảng 1 tuần tăng ca ngắn hạn trước khi ra mắt sản phẩm, và tập đoàn đã điều chỉnh giờ làm cũng như cho nhân viên nghỉ bù phù hợp. Ông lớn thời trang khẳng định không giao việc quá mức và không xâm phạm quyền tự chủ của người lao động.

Các nhà thiết kế được phỏng vấn đã bác bỏ hoàn toàn lập luận này. Họ cho rằng khối lượng công việc vượt khả năng tự quyết đã diễn ra thường xuyên trong nhiều tháng, chứ không phải ngắn hạn. Thời gian làm việc thực tế bị cố định từ 9h sáng đến 6h tối, thậm chí có khung giờ đọc sách bắt buộc buổi sáng, hoàn toàn không linh hoạt như mô tả.

Theo nhật ký làm việc, Park từng tan làm sau nửa đêm nhưng vẫn phải có mặt lúc 9h sáng hôm sau. Chỉ khi vấn đề được báo lên phòng nhân sự, anh mới được nghỉ vài ngày.

Thành tích kinh doanh được tạo ra bằng cách "vắt kiệt" người lao động

Năm ngoái, IICOMBINED đạt doanh thu hợp nhất 789,1 tỷ won, lợi nhuận hoạt động 233,8 tỷ won (hơn 4,200 tỷ đồng) với tỷ lệ giá vốn chỉ khoảng 16% - thấp bất thường so với mức 40% của các tập đoàn thời trang lớn. Lợi nhuận năm 2024 của tập đoàn tăng 55% so với năm trước, đạt 238,8 tỷ won, vượt xa lợi nhuận của Musinsa dù doanh thu Musinsa lên tới 1,24 nghìn tỷ won. Tính đến tháng 3 năm nay, IICOMBINED có 1213 nhân viên và được định giá ở mức hàng nghìn tỷ won.

Các nhà thiết kế cho rằng, dù xét theo đặc thù ngành, IICOMBINED vẫn thiếu hệ thống đãi ngộ tương xứng và duy trì văn hóa cạnh tranh khắc nghiệt. Điều này trái ngược với phát biểu của CEO Kim Han Kook năm 2022: "Sự sáng tạo bền vững và chiến lược tăng trưởng phải bắt nguồn từ niềm tin và các mối quan hệ."

Một nhà thiết kế trong phỏng vấn chia sẻ: "Tôi biết ngành thời trang đãi ngộ không tốt, nhưng các tập đoàn lớn khác vẫn trả lương làm thêm. IICOMBINED, so về quy mô, lại trả cho người lao động quá ít." Anh nói thêm: "Trong thời gian làm việc, tôi liên tục bị yêu cầu chứng minh giá trị bản thân trong thời gian ngắn, cạnh tranh doanh thu giữa các thương hiệu và bộ phận trong tập đoàn rất khốc liệt. Nếu muốn trở thành một tập đoàn toàn cầu thực thụ, họ cần lắng nghe tiếng nói của người lao động nhiều hơn."

Nhà thiết kế này kêu gọi chính phủ Hàn hãy vào cuộc thanh tra và nhấn mạnh: "Cần một cấu trúc nơi những lao động trẻ, có năng lực được làm việc và nhận đãi ngộ xứng đáng."

Jennie bất ngờ bị réo tên

Khi vụ lùm xùm bóc lột lao động của IICOMBINED đang được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng từ Hàn Quốc đến quốc tế, trong đó có Việt Nam, dù không trực tiếp có liên quan một cái tên bất ngờ bị réo gọi không ai khác chính là Jennie. Trong suốt những năm qua nữ idol BLACKPINK gần như gắn liền với thành công vang dội của Gentle Monster và Tamburins từ những ngày đầu thành lập. Đặc biệt tại thị trường châu Á, hai cái tên này đã trở thành cặp bài trùng định hình cụm từ "thời thượng" nhờ những bộ sưu tập kết hợp kéo theo cơn sốt sold-out huyền thoại.

Hợp đồng đại diện của Jennie với Gentle Monster bắt đầu từ năm 2020 và đi đến hồi kết từ tháng 9/2025, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ và khách hàng khắp thế giới.