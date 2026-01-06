Kylie Jenner tự chạm ngực liên tục giữa chốn đông người, chuyện gì vậy?

Màn xuất hiện của Timothée Chalamet và Kylie Jenner ở lễ trao giải Critics Choice Awards 2026 hôm 5/1 vừa qua nhanh chóng trở thành tâm điểm sau nghi vấn trục trặc. Tại đây, cặp đôi đình đám thu hút mọi ánh nhìn khi hạnh phúc sánh bước trên thảm đỏ. Trong khi nam chính Call Me By Your Name ghi điểm với hình ảnh nam tính, trưởng thành trong bộ suit kẻ sọc cổ điển, thì Kylie Jenner vẫn trung thành với phong cách quen thuộc: phô diễn triệt để vòng một nóng bỏng trong chiếc váy hai dây ôm sát.

Lần sánh đôi mới nhất, Timothée Chalamet và Kylie Jenner được khen ngợi bởi hình ảnh sang trọng, tiết chế (Ảnh Getty Images).



Cách hai ngôi sao thoải mái thể hiện tình cảm luôn là thỏi nam châm hút ống kính truyền thông mỗi lần xuất hiện. Nhưng lần này một video ghi lại khoảnh khắc cặp đôi tạo dáng giữa vòng vây lại trở thành chủ đề bàn tán vì lý do khác. Cụ thể, không ít cư dân mạng tỏ ra thắc mắc với hành động liên tục đưa tay chạm, giữ vòng một của Kylie Jenner.

Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, hướng về phía đôi tình nhân (Nguồn Access).

Phần đông ý kiến cho rằng người đẹp cảm thấy không thoải mái khi diện một thiết kế xẻ sâu, nhất là trong bối cảnh hàng chục ánh mắt và máy quay đang chĩa về phía mình. Cách lý giải trên nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng cũng nhanh chóng bị phản biện bởi đây rõ ràng không phải là kiểu trang phục xa lạ với Kylie Jenner, người đã quen với việc khoe vòng một suốt nhiều năm qua.

Bàn tay đặt dưới ngực của Kylie khiến netizen thắc mắc (Ảnh Getty Images).

Thực tế, hành động này được cho là một thói quen mang tính vô thức của Kylie lâu nay, kể từ khi cô "tậu" cho mình vòng một big size năm 19 tuổi. Hai năm trước, tờ The Sun từng đăng tải bài viết với tiêu đề: "Kylie Jenner's notorious 'boob grab' pose throughout the years - as star gets handsy at home and fashion shows in pics" (tạm dịch: Tư thế ôm ngực gây tranh cãi của Kylie Jenner suốt nhiều năm qua - từ đời thường đến thảm đỏ thời trang), nhằm chỉ ra việc Kylie thường xuyên tạo dáng với bàn tay đặt lên ngực mọi lúc mọi nơi.

Theo trang tin này, hành động tưởng chừng vô hại ấy của Kylie Jenner khiến không ít người cảm thấy khó xử khi đối diện với hình ảnh của cô. Một cư dân mạng quốc tế bình luận: "Có vẻ như đó là thói quen vì cô ấy làm vậy quá thường xuyên, nhưng điều đó không khiến nó bớt kỳ quặc. Kylie luôn phá hỏng những bức ảnh đẹp chỉ vì hành động đó." Một ý kiến khác thẳng thắn hơn: "Thật sự phải nói là rất ngượng!"

Dường như như không vì lý do nào khác, đây hoàn toàn là hành động vô thức của Kylie (Nguồn @houseofsolo).

Có đứng giữa thảm xanh Met Gala cũng không khiến ngôi sao này dừng việc "kiểm tra" vòng 1 cẩn thận (Ảnh Shutterstock).

Không né tránh chuyện can thiệp thẩm mỹ, Kylie Jenner thậm chí còn trở thành hình mẫu được nhiều cô gái ngưỡng mộ khi sở hữu vòng một "đẹp tự nhiên". Cách đây không lâu, mẹ hai con bốc lửa từng gây chú ý khi trực tiếp trả lời một người hâm mộ, chia sẻ chi tiết về bộ ngực của mình. Theo Kylie, túi silicon cô sử dụng có kích thước 445cc, dáng trung bình, đặt nửa dưới cơ, người thực hiện là Garth Fisher - một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng tại Beverly Hills, California.

Ảnh Getty Images, Shutterstock.

Phát cuồng với vẻ gợi cảm của chính mình là vậy, thế nhưng Kylie Jenner cũng từng thừa nhận sự hối hận khi can thiệp thẩm mỹ quá sớm. Trong một chương trình thực tế phát sóng năm 2023, bà chủ Kylie Cosmetics chia sẻ rằng cô nâng ngực vào năm 19 tuổi, chỉ vài tháng trước khi mang thai con gái Stormi. Theo Kylie, bản thân vốn đã sở hữu vòng một đẹp tự nhiên, và quyết định phẫu thuật khi còn quá trẻ là một trong những sai lầm của tuổi trẻ.

Ảnh Getty Images.

"Chúng vốn đã hoàn hảo, vì vậy tôi ước mình đã không nâng ngực ngay từ đầu. Tôi mong những cô gái đang nghĩ đến việc này hãy đợi đến sau khi có con" - Kylie xúc động nói. Cô cũng thẳng thắn bày tỏ nỗi lo làm mẹ, rằng bản thân không muốn các con sau này chịu áp lực phải can thiệp thẩm mỹ giống mình: "Tôi muốn trở thành một tấm gương tốt cho con. Nếu được quay lại, tôi sẽ không thay đổi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể".

Pose dáng quen thuộc hàng chục năm qua trên Instagram của ngôi sao sinh năm 1997 (Ảnh IGNV).



