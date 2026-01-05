Hot girl đường phố mặc đơn giản vẫn hút hơn 16 triệu người xem là ai?

Những khoảnh khắc đời thường trên đường phố cực kì tự nhiên và gần gũi từ lâu đã có sức hút đặc biệt với cộng đồng mạng. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay trang phục lộng lẫy, chỉ một ánh nhìn thoáng qua, những bước đi giữa phố đông cũng đủ khiến người xem phải dừng lại.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc bước đi trên phố của 1 cô gái là minh chứng rõ nhất cho điều này khi dễ dàng hút hơn 16 triệu lượt xem. Từ vóc dáng thanh mảnh, gương mặt hài hòa đến thần thái cuốn hút, tất cả đã giúp đoạn video này trở nên viral, đúng kiểu “càng đơn giản càng cuốn”. Được biết, nữ chính trong đoạn video gây sốt là Kim Bora - một mẫu ảnh đến từ Hàn Quốc, hiện sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi trên MXH.

Đoạn video hút hơn 16 triệu lượt xem của Kim Bora. (Nguồn: wanna._b)

Kim Bora gây ấn tượng mạnh trong khoảnh khắc đời thường trên phố với visual sắc sảo cùng thân hình chuẩn chỉnh. Gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú và làn da sáng khỏe giúp nữ người mẫu trông thật nổi bật, vừa tự nhiên vừa quyến rũ. Mái tóc dài buông xõa, được ánh nắng chiều hắt nhẹ phía sau làm nổi rõ tông nâu sáng da lại càng khiến tổng thể visual của cô thêm mềm mại.

Outfit của Kim Bora theo phong cách tối giản nhưng tôn dáng triệt để: áo tank top ôm sát màu trung tính giúp khoe trọn bờ vai thon và vòng eo siêu nhỏ, kết hợp cùng quần jeans cạp thấp mang lại vẻ phóng khoáng, trẻ trung. Body săn chắc, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng đường cong vừa phải giúp Kim Bora thu hút mọi ánh nhìn.

Người mẫu xứ Hàn ăn mặc đơn giản nhưng tôn triệt để vóc dáng. (Nguồn: FBNV)

Thần thái của Kim Bora phảng phất nét lạnh nhẹ đầy mê hoặc, ánh mắt bình thản nhưng vẫn có sự cuốn hút.

Kim Bora ghi điểm với khuôn mặt mang nét đẹp pha trộn giữa vẻ sắc sảo và dịu dàng. Đôi mắt là điểm nhấn rõ rệt nhất: to tròn, ánh nhìn trong trẻo nhưng có chiều sâu, không quá sắc lạnh. Bên cạnh đó, làn da mịn, căng khỏe cũng là một trong những điểm gây chú ý của nữ người mẫu.

Với tính chất nghề nghiệp, cũng không có gì lạ khi Kim Bora sở hữu body chuẩn chỉnh. Vóc dáng của hot girl đường phố mảnh mai nhưng không quá gầy, 3 vòng vẫn cân đối, quyến rũ.

Nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng của Kim Bora. (Nguồn: IGNV)

Nữ người mẫu sở hữu body săn chắc, khỏe khoắn. (Nguồn: IGNV)

Phong cách thời trang của Kim Bora gắn liền với tinh thần casual hiện đại, đề cao sự thoải mái nhưng vẫn giữ trọn nét trẻ trung và thời thượng. Nữ người mẫu đặc biệt ưu ái những item cơ bản có phom dáng gọn gàng, ôm vừa cơ thể để khéo léo tôn lên vóc dáng cân đối và đường cong tự nhiên. Ngoài ra, gái xinh xứ Hàn cũng trung thành với bảng màu trung tính, dễ ứng dụng, tạo cảm giác thanh lịch nhưng không hề nhạt nhòa.