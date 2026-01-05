Shin Min Ah có tin vui sau 2 tuần kết hôn

Louis Vuitton vừa chính thức công bố Shin Min Ah trở thành House Ambassador (đại sứ thương hiệu) mới của nhà mốt Pháp, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp thời trang của nữ diễn viên hàng đầu xứ Hàn. Thông tin này được công bố chỉ 2 tuần sau hôn lễ gây sốt của cô và Kim Woo Bin, khiến công chúng càng thêm bàn tán về vận may song hành giữa tình yêu, sự nghiệp và danh tiếng của Shin Min Ah trong thời gian gần đây.

Ảnh Louis Vuitton.

Theo Louis Vuitton, Shin Min Ah được lựa chọn nhờ hình ảnh thanh lịch, khí chất ấm áp và sức hút rất riêng. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô không chỉ duy trì được sự yêu mến ổn định từ công chúng mà còn chứng minh năng lực diễn xuất vững vàng, khả năng "giữ nhiệt" tốt cả trên màn ảnh nhỏ lẫn điện ảnh. Những dự án như Hometown Cha-Cha-Cha, Our Blues hay Karma giúp Shin Min Ah xây dựng hình ảnh một nữ diễn viên vừa có độ phủ sóng cao, vừa có chiều sâu nghề nghiệp - yếu tố mà Louis Vuitton đánh giá rất phù hợp với tinh thần thương hiệu.

Ảnh Vogue Korea, W Korea.

Thực tế, mối quan hệ giữa Shin Min Ah và Louis Vuitton đã được xây dựng từ trước khi cô chính thức "lên chức". Nữ diễn viên từng góp mặt tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp của hãng ở Mallorca (Tây Ban Nha), cũng như nhiều sự kiện high jewelry tổ chức tại Seoul. Qua từng lần xuất hiện, Shin Min Ah cho thấy sự hòa hợp rõ rệt với tinh thần, thẩm mỹ và giá trị mà nhà mốt Pháp theo đuổi, tạo nên nền tảng để hai bên đi đến quyết định hợp tác lâu dài.

Ảnh Louis Vuitton, IGNV.

Trong hôn lễ xa hoa diễn ra vào ngày 20/12 vừa qua, Shin Min Ah diện váy cưới của Elie Saab, gây choáng với bộ trang sức cao cấp của Louis Vuitton, nổi bật là chiếc vòng cổ kim cương hơn 11 carat, kết hợp từ 452 viên kim cương cắt brilliant và 20 viên navette, có giá trị khoảng 214.000 USD (tương đương 5,6 tỷ đồng). Đôi hoa tai kim cương đi kèm cũng có giá khoảng 54.000 USD (1,4 tỷ đồng), góp phần hoàn thiện diện mạo sang trọng, đẳng cấp đúng chuẩn "nàng thơ" của nhà mốt xa xỉ.

Đồng hành cùng cô, Kim Woo Bin ghi điểm với hình ảnh lịch lãm trong bộ tuxedo Ralph Lauren Purple Label đặt may riêng . Anh hoàn thiện tổng thể bằng chiếc nhẫn high jewelry Le Damier de Louis Vuitton, có giá khoảng 17 triệu won (hơn 300 triệu đồng). Khoảnh khắc cả hai xuất hiện bên nhau được ví như một hôn lễ trong mơ, đủ khiến dân mạng đồng loạt gọi tên hình mẫu cặp đôi lý tưởng.

Ảnh Whenthephonerings.

Trong thời gian tới, Shin Min Ah sẽ tham gia hàng loạt hoạt động chính thức cùng Louis Vuitton trên cương vị house ambassador, từ sự kiện, chiến dịch quảng bá cho đến các dự án thời trang quốc tế. Với bước tiến này, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế không chỉ trong lĩnh vực diễn xuất mà còn trên bản đồ thời trang cao cấp toàn cầu.