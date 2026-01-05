Quyên Qui giảm cân dễ trong 1 tháng, từ mẹ bỉm về lại mỹ nhân nóng bỏng

Quyên Qui là hot girl không còn xa lạ với cộng đồng mạng nhờ vóc dáng đẫy đà quyến rũ và phong cách ngọt ngào, từng đảm nhận vai diễn có cảnh 18+ đầy táo bạo trong phim Mai của Trấn Thành. Đặc biệt từ khi kết thúc show hẹn hò Đảo Thiên Đường chuyện tình cảm của nữ diễn viên này thời gian qua cũng nhiều lần được quan tâm.

Gần đây, khi cư dân mạng nổ tin đồn Quyên Qui đã có bến đỗ và sinh hạ con đầu lòng, video mới nhất trên TikTok cá nhân của nữ diễn viên khiến dân tình phải "đứng hình" bởi body ngày một bốc lửa. Trong đoạn clip ngắn, người đẹp sinh năm 1998 tự tin thả dáng trước gương với chiếc slip dress lụa trắng phối viền ren đen gợi cảm, khoe trọn vóc dáng mướt mắt. "Giảm cân thôi mà. Đơn giản" - cô viết một cách tự tin.

Vóc dáng "như chưa từng tăng cân" của Quyên Qui (Ảnh @quyenquiday).

Bên dưới phần bình luận, một cư dân mạng thẳng thắn đưa ra lời khuyên: "Cai sữa mới nên giảm cân" - ý khẳng định chuyện Quyên Qui đã sinh em bé. Không né tránh Quyên Qui đã có màn đáp trả thẳng thắng: "Mới vài tháng cai kiểu gì mom."

Câu trả lời nửa đùa nửa thật của Quyên Qui như ngầm khẳng định tin đồn đã sinh con gần đây là sự thật, dù trước đó khi nghi vấn mới nổ ra, cô từng có thái độ phủ nhận. Nếu đúng như vậy, việc Quyên Qui lấy lại vóc dáng chỉ sau 1 tháng từ lúc bị phàn nàn cân nặng, quả thực cũng là một công cuộc đáng nể.

Hình ảnh Quyên Qui đăng tải gần đây vào đêm giao thừa (Ảnh IGNV).

Cách đây không lâu vào cuối tháng 11/2025, khi xuất hiện tại buổi họp báo một dự án phim, Quyên Qui diện chiếc đầm trắng ôm body với thiết kế xẻ sâu táo bạo khoe vòng 1 căng đầy. Tuy nhiên, ngay khi hình ảnh của cô viral trên mạng xã hội, những từ khóa liên quan đến vóc dáng, thậm chí "chồng của Quyên Qui là ai" bất ngờ được dân tình tìm kiếm. Bởi nhiều người cho rằng, chiếc váy ngày hôm ấy khiến cô lộ rõ vẻ mũm mĩm hơn thường ngày, kéo theo nghi vấn "Quyên Qui đang có thai", "Quyên Qui vừa sinh em bé"...

Cuối tháng 11 từ việc lộ dáng mũm mĩm, nghi vấn chuyện chồng con của Quyên Qui bất ngờ xuất hiện (Ảnh Phụ Nữ Số).

Bản thân Quyên Qui có lẽ cũng đã đoán trước được việc cộng đồng mạng sẽ bàn tán về hình thể của mình. Do đó từ trước buổi sự kiện, cô nàng đã bày tỏ trên trang cá nhân, than thở về việc mặc chiếc đầm để lộ khuyết điểm. Ngoài ra, cô còn dặn riêng trong broadcast với người hâm mộ: "Chụp cam thường xong gửi vào luôn, đẹp cái mặt thôi còn body mập quá. Nên hôm nay có bị lên báo thì nhìn mặt thôi nha."

Vòng 1 của Quyên Qui từ trước đến nay vẫn luôn "bỏng mắt" nhưng khi ấy còn lộ dấu hiệu khác lạ của việc trở thành mẹ bỉm (Ảnh IGNV).

Trước khi "về dáng" như hiện tại, hot girl này gần đây cũng chia sẻ công cuộc tập luyện và ăn uống khoa học trên trang cá nhân. Cô chia sẻ routine trong ngày của mình thường bắt đầu bằng việc đến phòng gym, trước đó là một bữa sáng gọn gàng, nhanh chóng nhưng đủ chất.

Người đẹp tích cực tập gym thời gian qua. (Ảnh @quyenquiday)

Bữa sáng mà Quyên Qui lựa chọn là cháo yến mạch nấu với sữa tươi không đường, ăn cùng các loại trái cây tươi như dâu tây, chuối, và một ít dầu olive nguyên chất. Đây là một bữa ăn thông minh cho những ai đang trong giai đoạn giảm cân hoặc sau sinh.

Yến mạch giàu chất xơ giúp no lâu, ổn định đường huyết và giảm cholesterol. Kết hợp với sữa tươi cung cấp protein và canxi - hai dưỡng chất thiết yếu cho phụ nữ sau sinh giúp phục hồi cơ thể và duy trì khối lượng cơ trong quá trình giảm cân.

Trong khi các loại trái cây như dâu tây và chuối chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa giúp làm đẹp da, tăng cường miễn dịch, đồng thời cung cấp năng lượng nhanh chóng cho buổi tập luyện sáng sớm mà không gây tăng cân. Ngoài ra, dầu olive nguyên chất là chất béo lành mạnh giúp tăng cường hấp thu vitamin A, D, E, K từ trái cây, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Ăn uống khoa học cũng là một trong các bí kíp giảm cân của người đẹp. (Ảnh @quyenquiday).



