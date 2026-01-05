2026 còn diện 5 item này thì chị em vẫn chưa thoát cảnh mặc xấu

Thời trang luôn thay đổi theo từng năm, và mỗi mùa lại có những xu hướng mới mẻ, hiện đại. Tuy nhiên, không phải cái gì mới cũng sẽ phù hợp với tất cả mọi người. Nếu bạn vẫn giữ những món đồ hết mốt và không thay đổi theo thời gian, có thể bạn đang khiến phong cách của mình trở nên lỗi thời. Dưới đây là 5 item mà nếu bạn vẫn diện trong năm 2026, có thể sẽ khiến bạn bị "lạc nhịp" với xu hướng.

Quần ống lửng

Quần ống lửng có thể là một món đồ phổ biến vài năm trước, nhưng đến năm 2026, chúng đã trở nên "lỗi thời" nếu không được phối hợp đúng cách. Đặc biệt là những chiếc quần lửng với kiểu dáng cứng nhắc, không có nhiều đường nét sẽ không giúp bạn tôn dáng.

Thay vào đó, bạn nên chọn những chiếc quần âu dài đến mắt cá chân. Những chiếc quần này không chỉ có khả năng tạo cảm giác thanh thoát, mà còn giúp bạn trông cao ráo và hiện đại hơn. Với chất liệu vải tốt, quần âu có thể kết hợp với nhiều loại áo khác nhau, từ áo sơ mi cho đến áo phông, mang lại sự đa dạng trong cách phối đồ.

Áo len diêm dúa

Áo len diêm dúa với những họa tiết quá cầu kỳ đã từng là xu hướng của những năm 2010. Tuy nhiên, trong năm 2026, những chiếc áo len quá nhiều chi tiết, màu sắc sặc sỡ sẽ chỉ làm bạn trông "dừ" và thiếu tinh tế.

Thay vào đó, một chiếc áo len trơn, đơn giản nhưng chất liệu mềm mịn, dày dặn sẽ khiến bạn trông trẻ trung và sang trọng hơn rất nhiều. Áo len trơn là món đồ cơ bản mà bất kỳ ai cũng có thể sở hữu trong tủ đồ. Bạn có thể dễ dàng phối chúng với áo khoác, chân váy hay quần jeans để tạo nên một set đồ đơn giản mà vẫn đầy phong cách.

Áo khoác chiết eo

Áo khoác chiết eo là món đồ đã xuất hiện từ lâu và từng được ưa chuộng trong những năm trước. Tuy nhiên, kiểu áo này lại khá "kén dáng" và dễ làm lộ khuyết điểm của cơ thể, đặc biệt nếu bạn có phần eo lớn hoặc không có nhiều đường cong.

Để khắc phục điều này, một chiếc áo khoác suông là sự lựa chọn hoàn hảo. Áo khoác suông mang đến sự thoải mái, thanh thoát và dễ dàng phối hợp với các trang phục khác. Hơn nữa, với kiểu dáng này, bạn có thể tự do mix & match mà không lo bị gò bó, dù là mặc trong những ngày lạnh hay những lúc không khí dịu nhẹ. Áo khoác suông cũng sẽ giúp bạn trông cao ráo và thanh thoát hơn rất nhiều, đặc biệt khi kết hợp với quần âu hoặc váy midi.

Váy cotton

Váy cotton có thể là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè, nhưng khi bước sang năm 2026, chúng sẽ khiến bạn trông cũ kỹ và thiếu sang trọng. Cotton dù thoáng mát nhưng lại thiếu sự sang trọng và có thể bị xô lệch, nhăn nhúm dễ dàng. Vì vậy, để không rơi vào tình trạng mặc xấu, bạn nên ưu tiên những chiếc váy làm từ chất vải cao cấp hơn như linen, satin, hay vải voan. Những loại vải này có độ bền cao, ít nhăn, tạo nên sự mềm mại, thoải mái nhưng vẫn đầy sự tinh tế.

Bạn có thể chọn váy midi hoặc váy dáng suông, phối hợp với một chiếc túi xách hoặc đôi giày cao gót đơn giản để hoàn thiện set đồ thanh lịch, sang trọng.

Chân váy họa tiết rối mắt

Chân váy họa tiết rối mắt, đặc biệt là những mẫu có họa tiết chồng chéo, sặc sỡ, đã từng là xu hướng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, vào năm 2026, những mẫu chân váy này không còn phù hợp với phong cách hiện đại nữa. Chúng có thể khiến bạn trông rối mắt và thiếu sự tinh tế trong việc phối đồ.

Thay vào đó, một chiếc chân váy trơn màu hoặc có họa tiết nhẹ nhàng, đơn giản sẽ giúp bạn trông thanh lịch và hiện đại hơn rất nhiều. Chân váy trơn có thể kết hợp với nhiều loại áo khác nhau, từ áo sơ mi đến áo thun, tạo nên vẻ ngoài tối giản nhưng cực kỳ ấn tượng. Bạn cũng có thể thử những mẫu chân váy midi hoặc maxi, vừa trẻ trung vừa dễ dàng phối hợp với những món đồ khác.

Ảnh: Sưu tầm