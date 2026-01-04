Nể Phạm Băng Băng: 44 tuổi qua cam thường còn đẹp hơn cả poster bên cạnh

Suốt gần ba thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, Phạm Băng Băng vẫn luôn được nhắc đến như biểu tượng nhan sắc hàng đầu Cbiz với vẻ đẹp bền bỉ theo thời gian. Ở tuổi 44, minh tinh đình đám vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi diện mạo trẻ trung, rạng rỡ cùng làn da mịn màng, ít khuyết điểm.

Mới đây, khi xuất hiện tại sự kiện khai trương cửa hàng của Fan Beauty Diary tại Watsons Singapore, mỹ nhân họ Phạm tiếp tục chứng minh phong độ nhan sắc đỉnh cao với khoảnh khắc không góc chết. Dù không cần đến hiệu ứng chỉnh sửa, cô vẫn toát lên thần thái cuốn hút, đường nét sắc sảo và khí chất ngôi sao hiếm có. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, thậm chí, vẻ đẹp thách thức thời gian của Phạm Băng Băng còn được tấm tắc đẹp hơn cả bức hình quảng cáo.

Phạm Băng Băng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi khai trương cửa hàng ở Singapore. (Nguồn: fc_phambangbang)

Phạm Băng Băng gây ấn tượng ngay từ khi xuất hiện với trang phục tông trắng tinh khôi, kín đáo nhưng toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp. Nữ minh tinh lựa chọn set đồ phom suông mềm mại, phần thân trên được thiết kế như áo choàng tạo cảm giác bay bổng, thanh thoát mỗi khi di chuyển. Chất liệu nhẹ, rủ giúp tổng thể trang phục vừa kín kẽ vừa tôn lên vóc dáng mảnh mai, khí chất cao quý của minh tình Cbiz. Các chi tiết đính hạt cũng được điểm xuyết một cách tinh tế, hoàn thiện vibe nhẹ nhàng và thanh lịch.

Đi cùng với đó là kiểu tóc đen uốn nhẹ buông xõa, lớp makeup trong trẻo làm nổi bật làn da trắng sáng, mịn màng của mỹ nhân sinh năm 1981. Cô lựa chọn lối makeup tông cam tươi tắn, tập trung vào đôi mắt cùng làn da trắng sứ.

Phạm Băng Băng diện trang phục kín đáo vẫn toát lên khí chất sang trọng, thanh tao chuẩn đại minh tinh.

Qua ống kính cam thường zoom cận, nhan sắc của Phạm Băng Băng tiếp tục khiến công chúng không khỏi trầm trồ. Gương mặt của nữ minh tinh gần như không lộ dấu hiệu lão hóa, làn da vẫn giữ được độ căng mịn, rạng rỡ tự nhiên. Các đường nét gương mặt hài hòa, sắc sảo nhưng không hề cứng hay gượng, toát lên vẻ đẹp mặn mà theo thời gian. Bên cạnh đó, thần thái điềm tĩnh, cuốn hút và tự tin cũng khiến dân tình khó rời mắt khỏi "biểu tượng nhan sắc" Cbiz.

Trạng thái nhan sắc không tì vết của Phạm Băng Băng ở tuổi 44.

Netizen dành lời khen không ngớt trước nhan sắc của Phạm Băng Băng, còn khen ngoài đời cô đẹp hơn cả poster đã qua chỉnh sửa.