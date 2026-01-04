Lựa chọn đầy tính phong thuỷ của 3 mỹ nhân nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Đêm giao thừa năm 2025, rich kid Tiên Nguyễn đã chia sẻ loạt khoảnh khắc ấm áp của gia đình cùng đón năm mới trên du thuyền bên sông Sài Gòn. Giữa những bức ảnh sum vầy, một khung hình đặc biệt đã thu hút sự chú ý của dân mạng là 3 mỹ nhân nhà tỷ phú.

Trong khung hình đêm giao thừa, Tiên Nguyễn diện bộ crop top và chân váy màu đỏ rực rỡ, phu nhân Thuỷ Tiên lựa chọn bộ váy sơ si thanh lịch màu vàng rực, trong khi Marie Trâm Anh - bạn gái của Hiếu Nguyễn nổi bật với set đồ xanh cobalt. Sự kết nối liền mạch giữa 3 người là họa tiết Majolica đặc trưng của Dolce & Gabbana.

Khung hình đón năm nay không thể nổi bật hơn của gia đình Tiên Nguyễn (Ảnh IGNV).

Trùng hợp thay, đây không phải lần đầu tiên 3 mỹ nhân xuất hiện với bộ ba màu sắc tương ứng. Trong bộ ảnh áo dài đón Tết Âm lịch hồi tháng 2/2025, họ cũng đã chọn chính xác ba gam màu này: Tiên Nguyễn diện áo dài lụa màu hồng pastel, phu nhân Thuỷ Tiên chọn áo dài vàng chanh tươi sáng, còn Marie Trâm Anh lại duyên dáng trong chiếc áo dài xanh da trời nhẹ nhàng.

Khi mặc trang phục nhóm, màu sắc là cách đơn giản để làm nổi bật sở thích và chất riêng của mỗi người. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và năng lượng mạnh mẽ, hoàn hảo cho Tiên Nguyễn - cô con gái năng động và đầy cá tính của gia đình. Màu vàng đại diện cho sự sang trọng, quyền lực và tài lộc, phù hợp với vị trí của phu nhân Thuỷ Tiên. Xanh dương mang ý nghĩa bình an, thanh lịch và sự trưởng thành, thể hiện hình ảnh một Marie Trâm Anh dịu dàng, khéo léo trong vai trò cô con dâu tương lai.

Trong phong thuỷ, sự kết hợp của ba màu đỏ - vàng - xanh còn tạo nên sự cân bằng hoàn hảo mang lại vận may và sự hài hòa cho cả gia đình.

Bộ màu sắc được 3 mẹ con lựa chọn trong các khung hình đón năm mới (Ảnh IGNV).

Không chỉ trong những dịp đặc biệt, những người phụ nữ trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn có thói quen thường xuyên ton-sur-ton khi xuất hiện cùng nhau. Từ các buổi tiệc gia đình, sự kiện thời trang, đến những chuyến du lịch hội "mẹ đẹp - em xinh" luôn chọn trang phục có sự liên kết về màu sắc, phong cách hoặc thương hiệu.

Đặc biệt, họ đều là tín đồ trung thành của Dolce & Gabbana, nhà mốt Ý nổi tiếng với phong cách Địa Trung Hải rực rỡ và sang trọng. Không hiếm lần 3 người cùng xuất hiện trong các thiết kế từ cùng một bộ sưu tập, tạo nên những bức ảnh gia đình vừa ấm áp vừa thời thượng.

Sự rực rỡ của Dolce & Gabbana được các người đẹp nhà tỷ phú ưa chuộng (Ảnh IGNV).



Dù chưa chính thức về chung nhà, nhưng mối quan hệ giữa Tiên Nguyễn và bạn gái của em trai đã rất khăng khít. Cặp chị em thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện của Dolce & Gabbana tại Việt Nam, hay kể cả cùng bay đến Milan Fashion Week tham dự show diễn của nhà mốt này. Trong nhiều khung hình, có thể thấy Tiên Nguyễn và Marie Trâm Anh thân thiết như chị em ruột, thoải mái nắm tay, khoác vai nhau, hay cùng posing với những outfit có sự kết nối về màu sắc và phong cách.

Marie Trâm Anh - Tiên Nguyễn và chị dâu Linh Rin trong các thiết kế họa tiết Majolica ấn tượng (Ảnh IGNV).

