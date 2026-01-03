Hài: 1 mét vuông 10 nàng hoá phú bà áo dài ren, đụng hàng khiếp thế này mà vẫn đu trend mạnh

Còn hơn một tháng nữa nhưng không khí Tết Âm lịch đã chính thức tràn ngập khắp nơi. Từ thời điểm này, các địa điểm quen thuộc để chụp ảnh Tết như phố cổ, đình chùa, bảo tàng, quán cà phê mang hơi hướng Á Đông đã bắt đầu đông đúc hơn hẳn. Trên mạng xã hội, những "nàng thơ" diện áo dài du xuân, tạo dáng chụp ảnh Tết xuất hiện ngày một nhiều, báo hiệu mùa check-in rộn ràng đã thực sự khởi động.

Trước nhà hát Tp.Hồ Chí Minh, các "nàng thơ" đụng hàng liên tục (Nguồn @dinkyhoangbridal.)

Giữa hàng loạt video, hình ảnh đón Tết sớm đang lan truyền, cư dân mạng không khỏi bật cười trước một đoạn clip ghi lại tình huống dở khóc dở cười: trong phạm vi của cùng một địa điểm chụp ảnh, 1 mét vuông có thể bắt gặp đến 10 "phú bà" cùng diện chung một mẫu áo dài ren đen. Người đến trước chưa kịp chụp xong đã thấy người đến sau xuất hiện với áo dài y hệt, tạo nên khung cảnh đụng hàng hài hước.

Chiếc áo dài hot nhất lúc này. (Nguồn @dinkyhoangbridal.)

Theo tìm hiểu, mẫu áo dài đang gây bão này là một thiết kế mới đến từ thương hiệu Việt Thúy Vân Trần. Với tốc độ phủ sóng chóng mặt trên mạng xã hội, không khó hiểu khi các cửa hàng cho thuê áo dài cũng nhanh chóng bắt trend, liên tục nhập mẫu và cho thuê với mức giá dao động khoảng 200.000 đồng/ngày.

Nếu như những năm trước, áo dài kim sa lấp lánh hay áo dài lụa trơn thanh lịch chiếm trọn spotlight thì Tết năm nay chứng kiến sự lên ngôi rõ rệt của chất liệu ren đen. Thiết kế áo dài ren mang đến cảm giác hiện đại, thời thượng, tôn dáng nhưng vẫn giữ được nét kín đáo đặc trưng của áo dài truyền thống. Gam màu đen giúp tổng thể trở nên sang trọng, quyền lực, đặc biệt khi kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai, túi xách nhỏ hay kính mát dáng tròn.

Mẫu áo dài ren của thương hiệu Thuý Vân Trần (Ảnh Thuyvantran.Clothes.)

Không chỉ xuất hiện dày đặc trong các video viral, bên dưới phần bình luận của những bài đăng liên quan, hàng loạt chị em cũng rủ nhau khoe ảnh diện cùng một mẫu áo dài ren đen này. Người thì chụp ở phố cổ, người ở chùa, người lại check-in trước cổng nhà mang đậm không khí Tết, tạo nên một "vũ trụ áo dài ren đen" đúng nghĩa.

Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng cũng là những ý kiến trái chiều. Không ít người thẳng thắn cho rằng vì mẫu áo quá nhiều người mặc nên họ không còn hứng thú, thậm chí quyết định "quay xe" để tránh cảnh đụng hàng. Dù vậy, cũng có không ít bình luận phản bác, cho rằng dù có phổ biến đến đâu thì vẻ ngoài sang chảnh, cuốn hút của thiết kế này vẫn đủ sức chinh phục trái tim phái đẹp.

Dù yêu hay ghét, khó có thể phủ nhận rằng áo dài ren đen đang thực sự chiếm sóng mùa Tết 2026, trở thành một trong những item được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi câu chuyện chụp ảnh Tết được mở ra.