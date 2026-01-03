Không còn là bước chăm sóc da mang tính "bắt buộc cho có", kem chống nắng giờ đây đã trở thành sản phẩm skincare chủ lực , được người tiêu dùng Hàn Quốc đầu tư kỹ lưỡng cả về công thức lẫn trải nghiệm sử dụng. Điều này thể hiện rõ qua bảng xếp hạng những kem chống nắng bán chạy nhất tại Olive Young - chuỗi bán lẻ mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc, nơi phản ánh sát nhất thói quen làm đẹp của người tiêu dùng nội địa.

Đáng chú ý, top 5 năm nay không chỉ ghi điểm nhờ khả năng bảo vệ da trước tia UV mà còn chinh phục người dùng bằng texture nhẹ, công thức giàu dưỡng chất và khả năng "thân thiện" với làn da của người dùng.

1. SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum

Giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng là kem chống nắng "quốc dân" đến từ SKIN1004 – Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum, cái tên đang được xem như chuẩn mực mới của kem chống nắng thế hệ serum. Sản phẩm chinh phục người dùng ngay từ lần thoa đầu tiên nhờ kết cấu lỏng nhẹ như essence, thấm nhanh vào da, tiệp mịn gần như "tàng hình", hoàn toàn không để lại vệt trắng hay cảm giác nặng mặt thường thấy ở kem chống nắng truyền thống.

Kem chống năng SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit hiện đang là sản phẩm kem chống nắng nhận được nhiều quan tâm nhất tại Olive Young. (Nguồn: Instagram)

Sức hút của Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum còn đến từ công thức vừa bảo vệ vừa chăm sóc da. Sự kết hợp giữa Centella Madagascar độc quyền và phức hợp Hyaluronic Acid đa tầng giúp tăng cường khả năng làm dịu, cấp ẩm liên tục, giữ cho làn da mềm mượt suốt nhiều giờ liền dưới ánh nắng. Đáng chú ý, dù sở hữu chỉ số chống nắng cao, sản phẩm vẫn giữ được độ ráo mịn, không vón cục hay bóng nhờn, phù hợp với mọi loại da kể cả da dầu, da nhạy cảm.

Chính sự cân bằng hiếm có giữa hiệu quả chống nắng, cảm giác dễ chịu, tính ứng dụng hằng ngày đã giúp sản phẩm này liên tục rơi vào tình trạng "cháy hàng" tại Olive Young, đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc trên TikTok và Instagram trong các video review làm đẹp.

2. ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Sunscreen

Luôn góp mặt trong mọi bảng xếp hạng chống nắng tại Hàn Quốc, Birch Juice Moisturizing Sunscreen được xem là "bài tủ" của những ai ưu tiên cảm giác dễ chịu trên da. Sức hút của sản phẩm đến từ nước bạch dương Inje – thành phần biểu tượng của ROUND LAB, mang lại khả năng cấp ẩm bền bỉ ngay từ bước chống nắng.

ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Sunscreen liên tục đứng đầu BXH kem chống nắng được yêu thích tại Olive Young. (Nguồn: Instagram)

Điểm khiến kem chống nắng cây bạch dương luôn nắm kèo trên chính là độ ẩm vừa đủ nhưng không nặng mặt. Chất kem mịn, dễ tán, thấm nhanh và để lại lớp finish mọng mịn, glow nhẹ kiểu Hàn, giúp làn da trông tươi tắn hơn ngay cả khi không makeup. Cảm giác khi thoa gần giống một lớp kem dưỡng ẩm hơn là kem chống nắng, nhờ đó hạn chế tối đa tình trạng khô căng – đặc biệt lý tưởng cho những ngày ngồi điều hòa liên tục.

Với công thức giàu chiết xuất bạch dương giúp cấp nước và làm dịu da, sản phẩm đặc biệt phù hợp với da khô, da hỗn hợp thiên khô và da nhạy cảm. Thậm chí, nhiều người dùng Hàn còn xem đây là lựa chọn "2 trong 1": vừa chống nắng, vừa có thể thay thế kem dưỡng nhẹ cho da dầu trong những ngày thời tiết hanh khô hoặc khi cần ra ngoài nhanh gọn.

Chính sự cân bằng giữa bảo vệ da - cấp ẩm - cảm giác thoải mái đã giúp Birch Juice Moisturizing Sunscreen giữ vững vị thế lâu dài trong lòng người tiêu dùng.

3. Beauty of Joseon Relief Sun

Giữ vững danh xưng "kem chống nắng quốc dân", Relief Sun của Beauty Of Joseon tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ nhờ công thức tối giản nhưng hiệu quả cao. Kết cấu mỏng nhẹ, thoa đến đâu tan đến đó, để lại lớp finish ẩm mịn, dễ chịu, đủ để làn da trông khỏe khoắn mà không hề nặng mặt hay bóng dầu.

Beauty of Joseon Relief Sun là dòng kem chống nắng quốc dân, cho khả năng chống nắng bền bỉ, đảm bảo da luôn an toàn trước tia UVA/UVB. (Nguồn: Instagram)

Điểm sáng lớn nhất nằm ở 30% chiết xuất gạo kết hợp probiotics lên men, vừa cấp ẩm sâu, vừa hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da, đồng thời làm dịu và giảm nguy cơ kích ứng. Chính công thức này đã giúp Relief Sun trở thành lựa chọn lý tưởng cho da nhạy cảm, da đang treatment và cả những ai theo đuổi phong cách skincare tối giản.

Nhờ khả năng dưỡng ẩm ổn định, sản phẩm thậm chí còn được nhiều người dùng xem như một bước "lai" giữa kem chống nắng và kem dưỡng, đặc biệt phù hợp với da khô hoặc làn da cần phục hồi. Không nâng tông, không vón, không bết dính, Relief Sun ghi điểm nhờ sự dễ dùng tuyệt đối, phù hợp với mọi loại da và mọi hoàn cảnh sử dụng hằng ngày.

Sự cân bằng hiếm có giữa hiệu quả chống nắng, trải nghiệm trên da và mức giá dễ tiếp cận chính là lý do giúp Relief Sun duy trì vị trí top best seller tại Olive Young suốt nhiều năm liền, trở thành cái tên gần như "bất bại" trong thế giới kem chống nắng Hàn Quốc.

4. Beauty of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh Rice

Relief Sun Aqua-Fresh là phiên bản kem chống nắng hóa học SPF50+ PA++++ được Beauty of Joseon phát triển riêng cho làn da ưa cảm giác thoáng nhẹ. Công thức kết hợp chiết xuất gạo cùng Vitamin B5 (Panthenol) giúp vừa bảo vệ da trước tia UV, vừa hỗ trợ cấp ẩm và làm dịu, hạn chế tình trạng khô căng hay kích ứng khi tiếp xúc với nắng nóng.

Kem chống nắng Beauty Of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh Rice Không vón, không bệt, không nâng tông, phù hợp dùng như một bước chống nắng kiêm kem lót, dưỡng ẩm trước makeup. (Nguồn: Instagram)

So với bản Relief Sun quen thuộc, phiên bản Aqua-Fresh được tinh chỉnh rõ rệt ở kết cấu: mỏng nhẹ hơn, ráo hơn và thấm nhanh hơn, tạo lớp màng trong suốt trên da, không nhờn rít, không để lại vệt trắng. Nhờ đó, sản phẩm đặc biệt phù hợp với da dầu, da hỗn hợp và da dễ nổi mụn, mang lại cảm giác sảng khoái suốt cả ngày mà không lo bí tắc lỗ chân lông.

Việc Relief Sun Aqua-Fresh góp mặt trong top 5 kem chống nắng bán chạy nhất Olive Young cũng phản ánh rõ xu hướng làm đẹp hiện nay: người tiêu dùng ngày càng ưu tiên kem chống nắng nhẹ mặt, tiệp da, dễ layer cùng makeup, đủ "vô hình" để sử dụng hằng ngày nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả bảo vệ da tối ưu.

5. d'Alba Waterfull Tone-Up Sun Cream Purple

Thay vì theo đuổi hiệu ứng "tàng hình trên da" như nhiều dòng chống nắng khác, Waterfull Tone-Up Sun Cream Purple của d'Alba lại ghi điểm nhờ khả năng hiệu chỉnh sắc da tức thì. Sắc tím đặc trưng giúp trung hòa làn da xỉn màu, mang đến diện mạo tươi sáng, rạng rỡ ngay sau khi thoa – gần như không cần đến kem nền hay lớp base riêng biệt.

d'Alba Waterfull Tone Up Sun Cream Purple kết cấu nhẹ tênh, thấm nhanh và không để lại vệt trắng khiến sản phẩm phù hợp để dùng hằng ngày. (Nguồn: Instagram)

Sản phẩm càng được lòng dân văn phòng nhờ công thức tích hợp 2 trong 1: vừa chống nắng, vừa nâng tông nhẹ nhàng cho vẻ ngoài chỉn chu, gọn gàng. Điểm nhấn quen thuộc của d'Alba nằm ở White Truffle độc quyền kết hợp Tocopherol giúp hỗ trợ chống oxy hóa, đồng thời bổ sung Panthenol và chiết xuất rau má để làm dịu da, giảm cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với nắng.

Kết cấu kem nhẹ tênh, thấm nhanh, không để lại vệt trắng hay cảm giác dày mặt, phù hợp để dùng hằng ngày – đặc biệt với những ai thường xuyên di chuyển hoặc ưu tiên lớp nền tự nhiên "như có như không". Không chỉ tạo hiệu ứng tone-up tinh tế, Waterfull Tone-Up Sun Cream Purple còn mang lại độ ẩm mượt dễ chịu kéo dài, giúp làn da luôn trông khỏe khoắn suốt nhiều giờ liền.