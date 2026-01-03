3 xu hướng trang điểm “vía tốt”, mang đến may mắn cho năm 2026

Bước sang năm 2026, xu hướng trang điểm không chỉ dừng lại ở chuyện theo mốt, mà còn được nhắc đến nhiều hơn ở khía cạnh khí sắc và năng lượng. Một lớp nền đúng xu hướng không cần che phủ hoàn hảo, mà quan trọng là tạo cảm giác suôn sẻ, hanh thông. Giữa nền căng bóng, nền lì hay lớp nền mang cảm giác tiên khí, đâu mới là kiểu trang điểm thực sự giúp hút may mắn trong năm mới?

Điểm mấu chốt của xu hướng nền năm 2026 không nằm ở làn da trắng bệch hay lớp nền che phủ dày cộp, mà là cảm giác có sức sống và độ tươi tắn tự nhiên. Theo quan niệm phong thủy và nhân tướng học, sắc da phản ánh trực tiếp dòng chảy vận may. Một lớp nền quá dày, quá lì hoặc khô mốc có thể vô tình khiến gương mặt trở nên nặng nề, làm lu mờ năng lượng tích cực. Vì vậy, xu hướng năm nay ưu tiên các loại nền có độ trong, cho phép màu da thật khẽ xuyên qua, chỉ điều chỉnh vừa đủ để tổng thể trông tươi tắn và dễ tạo thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Nền căng bóng

Trong số các kiểu nền được nhắc đến nhiều nhất, nền căng bóng tiếp tục giữ vị trí số 1. Lớp nền có độ glow vừa phải được cho là mang năng lượng lan tỏa, tượng trưng cho sự cởi mở và dòng chảy tích cực. Những ai mong muốn cải thiện các mối quan hệ, tăng nhân duyên, mở rộng cơ hội trong công việc hay được chú ý nhiều hơn rất phù hợp với kiểu nền này. Tuy nhiên, căng bóng ở đây không đồng nghĩa với bóng dầu. Chỉ cần tập trung tạo hiệu ứng ánh sáng nhẹ ở những điểm cao như gò má hay sống mũi, gương mặt đã trở nên thân thiện, rạng rỡ và dễ "hút" quý nhân.

Ảnh Weibo.

Nền bán lì

Ngược lại, nền lì không hề bị loại bỏ khỏi cuộc chơi trong năm 2026, nhưng cần được tiết chế đúng cách. Thay vì lớp nền lì hoàn toàn, xu hướng nghiêng về nền bán lì, hay còn gọi là nền lì mềm. Kiểu nền này giúp tổng thể trông chỉn chu, vững vàng nhưng không tạo cảm giác xa cách. Thường được gợi ý cho những ai ưu tiên sự ổn định, giữ tiền bạc, duy trì mối quan hệ hoặc tập trung phát triển sự nghiệp lâu dài. Cách đánh lý tưởng là giữ vùng chữ T hơi lì để gương mặt gọn gàng, trong khi hai bên má vẫn có độ sáng nhẹ để tránh cảm giác cứng nhắc.

Ảnh Weibo.

Nền trong suốt

Một khái niệm khác đang được xem là ẩn số bứt phá của năm chính là lớp nền mang cảm giác thuần khiết, nhẹ nhàng như sương. Đây là kiểu nền tập trung vào sự trong trẻo, mỏng nhẹ, không quá cầu kỳ che khuyết điểm mà chú trọng vào tổng thể hài hòa. Khi năng lượng chung của năm 2026 thiên về chữa lành và tái cân bằng, kiểu nền này giúp gương mặt trông hiền hòa, dễ gần và tạo cảm giác mọi thứ đang diễn ra một cách êm ái. Đặc biệt phù hợp với những ai đang muốn bắt đầu lại, đổi hướng cuộc sống hoặc đơn giản là tìm kiếm cảm giác nhẹ nhõm hơn trong nhịp sống thường ngày.

Ảnh Weibo.

Tựu trung lại, lớp nền mang lại may mắn trong năm 2026 không phải là lớp nền hoàn hảo không tì vết, mà là lớp nền khiến người đối diện cảm nhận được sự dễ chịu và tích cực. Khi gương mặt trông nhẹ nhàng, tươi tắn và "thuận mắt", đó cũng là lúc năng lượng tốt có nhiều cơ hội tìm đến hơn. Chọn đúng kiểu nền, đôi khi không chỉ giúp bạn đẹp hơn, mà còn khiến mọi thứ xung quanh trở nên trôi chảy một cách tự nhiên.

Nguồn: TVBS