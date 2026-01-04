Không muốn Ngọc Trinh "bánh bèo"

Được mệnh danh là "nữ hoàng nội y", Ngọc Trinh không chỉ nổi bật nhờ vóc dáng mà còn bởi hình ảnh sang chảnh, gợi cảm và đầy khí chất mà hiếm mỹ nhân Việt nào thay thế được. Thế nhưng thời gian gần đây, khi Ngọc Trinh liên tục xuất hiện với phong cách bánh bèo – ngọt ngào, cộng đồng mạng lại đồng loạt: "Tiếc một Ngọc Trinh sexy, cuốn hút ngày nào".

Ngọc Trinh hiện tại theo đuổi phong cách nữ tính, bánh bèo. (Nguồn: U mê Ngọc Trinh)

Trong lần đu trend "trạm tỷ" mới đây, Ngọc Trinh mang đến 1 hình ảnh hoàn toàn khác. Tạm biệt những bộ váy cắt xẻ táo bạo, chất liệu ôm sát khoe trọn đường cong, cô dần ưu ái váy babydoll, áo bèo nhún, màu pastel, tóc buộc nơ, makeup trong veo. Một hình ảnh dễ thương, trẻ trung, có phần "kẹo ngọt" hơn hẳn so với biểu tượng gợi cảm từng làm nên thương hiệu Ngọc Trinh suốt nhiều năm.



Loạt ảnh nữ tính, dịu dàng đu trend "trạm tỷ" của Ngọc Trinh nhận được sự quan tâm của netizen. (Nguồn: TikTok)

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh thường xuất hiện với layout makeup cùng các outfit ngọt ngào, trẻ trung. (Nguồn: Instagram)

Vấn đề nằm ở chỗ: cute thì có cute, nhưng lại thiếu đi thứ khí chất từng khiến Ngọc Trinh khác biệt. Netizen không phản đối việc mỹ nhân sinh năm 1989 làm mới bản thân, nhưng cảm giác chung là style bánh bèo hiện tại không phải là "chân ái" với người đẹp. Nhiều người cho rằng Ngọc Trinh vẫn đẹp nhất khi đứng trong không gian của sự tự tin, quyến rũ và trưởng thành.

Netizen tỏ ra "tiếc nuối" khi Ngọc Trinh thay đổi phong cách. (Nguồn: TikTok)

Khi so sánh hai hình ảnh Ngọc Trinh của hiện tại và ngày trước, dễ thấy sự chênh lệch. Những bộ cánh ôm sát, cắt xẻ tôn trọn thân hình bốc lửa và thần thái cuốn hút của "nữ hoàng nội y". Việc cố trẻ hóa bằng style bánh bèo vô tình làm lu mờ lợi thế lớn nhất của cô.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã từng cuốn hút, sexy ngút ngàn. (Nguồn: Instagram)

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Ngọc Trinh từng vô cùng nổi tiếng với vòng eo 56 cm cùng body "3 vòng bốc lửa", nhưng ở thời điểm hiện tại, cô thừa nhận cơ thể đã có sự thay đổi, tăng cân hơn so với giai đoạn đỉnh cao. Khi không còn ở trạng thái vóc dáng siết nét tối đa, việc tiết chế những thiết kế quá ôm sát, cắt xẻ mạnh và chuyển sang phong cách cute, bánh bèo, nhiều chi tiết mềm mại cũng là lựa chọn khá hợp lý. Style ngọt ngào phần nào giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, dễ chịu và an toàn hơn trước ống kính.

Chưa kể, câu chuyện phong cách còn gắn liền với tâm lý và độ tuổi. Thực tế cho thấy, phụ nữ càng lớn tuổi lại càng có xu hướng yêu thích những gam màu hồng phấn, baby, kiểu dáng dễ thương và nữ tính như một cách bù đắp cho sự trưởng thành của thời gian. Ngọc Trinh cũng không nằm ngoài quy luật đó. Việc cô lựa chọn hình ảnh trẻ trung, trong veo hơn có thể xem là mong muốn được dịu lại, được sống chậm và tận hưởng cảm giác nữ tính theo cách riêng, thay vì mãi gắn mình với hình tượng sexy nóng bỏng.

Vòng eo 56 nổi tiếng một thời của Ngọc Trinh giúp người đẹp tự tin chinh phục phong cách sexy, khoe trọn thân hình bốc lửa. (Nguồn: Instagram)

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Ngọc Trinh vẫn là cái tên khiến công chúng quan tâm mỗi lần xuất hiện. Sự tiếc nuối của netizen cũng phần nào cho thấy: hình ảnh sang chảnh, sexy năm nào đã in sâu đến mức trở thành "chuẩn mực" trong lòng khán giả. Và biết đâu, sau những thử nghiệm ngọt ngào này, Ngọc Trinh sẽ quay lại, lợi hại hơn với phong cách từng làm nên một "nữ hoàng nội y" không thể thay thế của Vbiz.