Kim Ji Won vẫn đeo nhẫn cưới của Kim Soo Hyun giữa sự kiện lớn?

Tối 31/12, lễ trao giải SBS Drama Awards 2025 chính thức diễn ra. Danh sách khách mời tham dự sự kiện đã khiến dư luận xôn xao khi quy tụ dàn sao đình đám của Kbiz, trong đó có Kim Ji Won - cái tên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt sau thành công vang dội của Queen of Tears.

Nữ diễn viên xuất hiện trong bộ suit đen tối giản nhưng đầy tinh tế, mang đến cảm giác thanh lịch, chững chạc và vô cùng điềm tĩnh. Phong thái nhẹ nhàng ấy khiến nhiều người liên tưởng đến Hong Hae In của Queen of Tears. Đáng chú ý, kiểu tóc bob mới cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, bởi đây là lần hiếm hoi Kim Ji Won "chia tay" mái tóc dài nữ tính vốn đã gắn liền với hình ảnh của cô suốt nhiều năm, gợi nhớ đến vai diễn trong Hậu Duệ Mặt Trời cách đây đã 1 thập kỷ.

Ảnh SBS.

Thế nhưng, sau khi chiêm ngưỡng trọn vẹn visual lấp lánh của Kim Ji Won, cư dân mạng bắt đầu phát hiện một chi tiết nhỏ nhưng đầy sức gợi: chiếc nhẫn trên tay cô. Trong số hai chiếc nhẫn nữ diễn viên đeo, có một thiết kế khiến fan không khỏi giật mình vì quá quen thuộc. Đó chính là mẫu nhẫn của BVLGARI từng "gây bão" trong suốt thời gian Queen of Tears lên sóng, bởi đây được xem là nhẫn cưới biểu tượng của cặp đôi Hong Hae In và Baek Hyun Woo trên màn ảnh.

Ảnh X.

Trong phim, dù mối quan hệ của hai nhân vật rơi vào trạng thái lạnh nhạt, thậm chí đứng trước bờ vực đổ vỡ, cả Hong Hae In (Kim Ji Won) và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) vẫn luôn đeo nhẫn cưới. Chiếc nhẫn xuất hiện đều đặn trong những khung hình quan trọng, đặc biệt là các cảnh quay cận tay, trở thành chi tiết mang tính biểu tượng cho sợi dây gắn kết không thể cắt đứt giữa hai con người tưởng chừng đã xa nhau. Thiết kế thuộc dòng Serpenti của BVLGARI, lấy cảm hứng từ hình ảnh con rắn cuộn - biểu tượng lâu đời của nhà kim hoàn Ý, đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, trí tuệ và sự quyến rũ.

Việc BVLGARI xuất hiện xuyên suốt trong bộ phim được cho là không hề ngẫu nhiên. Theo nhiều phân tích, đây là lựa chọn có chủ đích của ê-kíp sản xuất nhằm khắc họa phong cách cá nhân của cặp đôi nhân vật chính, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ phức tạp nhưng khó tách rời của họ. Với dòng SERPENTI VIPER COUPLES' RINGS, phiên bản nữ được đính kim cương lấp lánh, trong khi phiên bản nam là vàng trắng trơn, tối giản nhưng mạnh mẽ.

Ảnh tvN.

Đáng chú ý, chiếc nhẫn Kim Ji Won đeo tại SBS Drama Awards 2025 lại là phiên bản không kim cương, trùng khớp với mẫu nhẫn thường xuyên được quay cận trên tay Baek Hyun Woo do Kim Soo Hyun thủ vai. Chi tiết này ngay lập tức khiến cộng đồng fan của cặp đôi màn ảnh một thời được dịp "dậy sóng", gợi nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào và đầy cảm xúc của Hong - Baek từng làm mưa làm gió khắp châu Á.

Tuy nhiên, bên cạnh những suy đoán mang màu sắc hoài niệm, lời giải thích hợp lý nhất cũng nhanh chóng được đưa ra. Kim Ji Won hiện đang là đại sứ toàn cầu của BVLGARI, vì vậy việc cô lựa chọn đeo một thiết kế mang tính biểu tượng của thương hiệu tại một lễ trao giải lớn và trang trọng là điều hoàn toàn dễ hiểu, đồng thời cũng là một cách quảng bá hình ảnh tinh tế.

Ảnh Kfashionin.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc Kim Ji Won xuất hiện cùng chiếc nhẫn quen thuộc ấy vẫn đủ sức khiến người hâm mộ xao xuyến, như một lời nhắc khéo về dấu ấn khó quên mà Queen of Tears và cặp đôi Hong Hae In - Baek Hyun Woo đã để lại trong lòng khán giả.