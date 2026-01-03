Mặc blazer mãi cũng chán, chị em nên sắm 4 kiểu áo khoác này để style sành điệu tươi mới hơn

Khi nói đến thời trang mùa đông xuân, chắc chắn chiếc áo khoác luôn là món đồ được yêu thích và tìm kiếm nhiều nhất. Dù những chiếc áo blazer với vẻ thanh lịch và dễ phối đồ vẫn chưa bao giờ hết hot, nhưng mùa này, có những mẫu áo khoác khác cũng đang tạo nên một cơn sốt không kém, thậm chí được yêu thích hơn cả blazer. Dưới đây là 4 kiểu áo khoác không thể bỏ qua trong mùa này.

Áo dạ nhấn eo

Áo dạ là một trong những món đồ thời trang "kinh điển" trong tủ đồ của mỗi người vào mùa lạnh. Tuy nhiên, năm nay, áo dạ không chỉ đơn giản là một chiếc áo khoác giữ ấm, mà còn được thiết kế thêm phần nhấn eo, giúp tôn lên vóc dáng của người mặc. Phần eo thắt chặt tạo nên sự cân đối giữa phần trên và phần dưới, mang lại vẻ thanh thoát và gọn gàng.

Điều đặc biệt ở chiếc áo dạ nhấn eo là nó dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ trang phục công sở cho đến những bộ đồ dạo phố thanh lịch. Bạn có thể mix áo dạ với một chiếc váy dài và giày cao gót để tạo ra một tổng thể hoàn hảo cho những buổi tiệc tối. Hoặc đơn giản là phối áo dạ với quần jeans và giày boots cho những ngày cuối tuần thư giãn.

Áo khoác da

Không thể không nhắc đến áo khoác da, một item mà bất kỳ tín đồ thời trang nào cũng không thể bỏ qua trong mùa lạnh. Áo khoác da không chỉ có khả năng giữ ấm tuyệt vời mà còn mang đến vẻ ngoài đầy cá tính và nổi bật. Xu hướng áo khoác da năm nay có thể kể đến các mẫu áo biker da hoặc áo khoác da dáng dài với chi tiết khóa kéo hoặc túi to bản. Mặc dù chất liệu da có thể khiến bạn nghĩ ngay đến một phong cách mạnh mẽ, nhưng nếu biết phối hợp đúng cách, chiếc áo khoác da hoàn toàn có thể trở nên rất thời trang và nữ tính.

Một cách đơn giản để diện áo khoác da là kết hợp với quần skinny và áo phông. Nếu bạn muốn thêm phần sang trọng, có thể mix cùng váy midi và giày cao gót. Bất kỳ sự kết hợp nào cũng tạo ra một tổng thể vừa cá tính lại vừa tinh tế. Đặc biệt, áo khoác da màu đen luôn là sự lựa chọn không bao giờ lỗi mốt, nhưng các tông màu nâu, camel hay màu ghi cũng đang được yêu thích trong mùa này.

Áo trench coat

Trench coat là kiểu áo khoác đặc trưng cho phong cách cổ điển và thanh lịch. Dù bạn diện trench coat trong một buổi họp hay chỉ đơn giản là đi dạo phố, chiếc áo này luôn mang lại cảm giác trang nhã và đầy quý phái. Mùa đông xuân năm nay, trench coat được thiết kế với nhiều chất liệu đa dạng như vải tweed, len, hay thậm chí là da để phù hợp với nhu cầu của từng người.

Trench coat không chỉ giữ ấm mà còn là điểm nhấn hoàn hảo cho bộ trang phục của bạn. Với phần cổ áo cao và thắt lưng, chiếc áo này giúp người mặc khoe được dáng người một cách tự nhiên và tinh tế. Để có vẻ ngoài thời thượng, bạn có thể mix trench coat với những món đồ cơ bản như áo len tông màu trung tính, quần jeans và giày bốt cổ cao. Đừng quên chọn một chiếc túi xách dáng lớn để hoàn thiện diện mạo sang trọng của mình.

Áo cardigan

Áo cardigan luôn là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích phong cách đơn giản nhưng không kém phần nổi bật. Với thiết kế nhẹ nhàng, dễ mặc và cực kỳ thoải mái, áo cardigan có thể dễ dàng phối hợp với các món đồ khác trong tủ đồ của bạn. Bạn có thể chọn áo cardigan dáng dài hoặc ngắn, kết hợp cùng váy ngắn, quần skinny hay thậm chí là đầm midi để tạo ra một diện mạo không bao giờ lỗi mốt.

Những chiếc cardigan làm từ chất liệu dày dặn như len hay cashmere sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những ngày lạnh giá. Áo cardigan dễ dàng mang đến vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng mà không hề phô trương. Đây là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn tạo một phong cách nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.

Ảnh: Instagram