5 màu sắc trang phục thịnh hành nhất đầu năm 2026, chị em nên có hết để không tụt hậu

Đầu năm 2026, khi không khí tươi mới tràn ngập, chúng ta cũng không thể bỏ qua những xu hướng thời trang đầy hấp dẫn. Các sắc màu trang phục này không chỉ dễ mặc, mà còn giúp chị em phụ nữ thể hiện phong cách cá nhân một cách tự nhiên và đầy cuốn hút. Nếu bạn đang tìm kiếm những lựa chọn thời trang cho tủ đồ của mình, đây là 5 xu hướng màu sắc mà bạn không thể bỏ qua trong năm nay!

Màu đỏ

Màu đỏ chưa bao giờ lỗi mốt, và năm 2026 là một năm mà màu đỏ thật sự "lên ngôi" trong tủ đồ của nhiều chị em. Không chỉ là màu sắc của sự quyến rũ và nổi bật, đỏ còn mang đến sự tươi mới và đầy năng lượng. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các món đồ như áo thun, đầm midi hay áo khoác màu đỏ trong những ngày đầu năm.

Điểm mạnh của màu đỏ là rất dễ phối hợp với các trang phục khác. Một chiếc áo sơ mi đỏ kết hợp với quần jeans hoặc một chiếc váy đỏ nổi bật sẽ giúp bạn luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, từ đi làm đến gặp gỡ bạn bè. Đây là sắc màu lý tưởng để tạo nên vẻ ngoài nổi bật nhưng không quá cầu kỳ.

Màu nâu

Màu nâu đang trở lại mạnh mẽ trong những bộ trang phục đời thường của chị em. Không chỉ dễ mặc mà còn cực kỳ sang trọng, nâu mang đến cảm giác ấm áp và dễ chịu, rất phù hợp cho những ngày đông xuân. Các sắc nâu như caramel, nâu đất hay màu gỗ đều rất dễ dàng kết hợp với các trang phục như áo len, áo khoác dáng dài, hay quần ống rộng.

Điểm cộng lớn nhất của màu nâu là sự đa dụng. Bạn có thể mix & match màu nâu với nhiều sắc màu khác nhau, từ trắng, đen đến những màu pastel nhẹ nhàng. Dù là mặc đi làm hay đi chơi, một chiếc áo khoác nâu hay một chiếc quần nâu đơn giản sẽ khiến bạn vừa thanh lịch lại vừa hiện đại.

Màu xám

Màu xám là một trong những màu sắc tuyệt vời giúp bạn tạo dựng phong cách tối giản nhưng vẫn đầy cuốn hút. Trong năm 2026, xám tiếp tục là một trong những gam màu được chị em ưa chuộng, đặc biệt là trong các trang phục công sở hay đồ mặc hàng ngày. Màu xám không quá nổi bật nhưng lại cực kỳ dễ phối hợp, từ những chiếc áo sơ mi xám thanh lịch đến quần tây xám hoặc những chiếc đầm xám nhẹ nhàng.

Lợi thế của màu xám là bạn có thể mặc nó trong mọi hoàn cảnh mà không sợ bị nhàm chán. Hơn nữa, màu xám rất dễ kết hợp với các món đồ phụ kiện khác như giày, túi xách hay khăn choàng, giúp bạn hoàn thiện vẻ ngoài một cách thanh lịch mà không cần quá cầu kỳ.

Màu xanh lá

Màu xanh lá đang trở thành xu hướng trong mùa đầu năm 2026 với những sắc xanh từ nhẹ nhàng đến đậm, mang đến cảm giác tươi mới và tự do. Đây là một màu sắc đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích sự nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn muốn thể hiện cá tính riêng. Màu xanh lá có thể xuất hiện trong nhiều món đồ như áo phông, chân váy, quần jeans hoặc thậm chí là các món đồ thể thao, giúp bạn thoải mái trong mọi hoạt động.

Kết hợp một chiếc áo khoác xanh lá hoặc váy xanh lá với những món phụ kiện như giày thể thao trắng hay túi xách màu đen sẽ tạo nên một set đồ vừa năng động vừa thời thượng. Đặc biệt, màu xanh lá còn có khả năng làm nổi bật làn da và giúp bạn trông tươi trẻ hơn rất nhiều.

Màu xanh dương

Màu xanh dương luôn là sự lựa chọn an toàn nhưng không kém phần tinh tế và thanh lịch. Dù là màu xanh dương nhạt, xanh cobalt hay xanh navy, màu xanh này mang đến một vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát mà vẫn đầy cuốn hút. Đây là màu sắc dễ mặc và dễ kết hợp với hầu hết mọi loại trang phục, từ áo sơ mi, đầm liền đến áo khoác dày.

Một chiếc áo khoác dài màu xanh dương hay một chiếc váy xanh dương nhẹ nhàng sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những ngày đầu năm. Màu xanh dương có thể giúp bạn tạo nên phong cách thanh lịch, dễ chịu nhưng không kém phần thu hút, đặc biệt trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hay những dịp đi làm.

Ảnh: Instagram