Cô gái dáng lực điền vì nặng 90kg, nhờ 7 lời khuyên mà giảm cân thành gái xinh quyến rũ

Từ 90kg xuống còn hơn 60kg, hành trình "lột xác" của beauty kol đến từ Hàn Quốc - Raemi từng khiến cộng đồng mạng phải thốt lên: "Giảm cân đúng là hình thức phẫu thuật thẩm mỹ rẻ nhất". Raemi là một influencer nổi tiếng, đồng thời cũng là nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm mude , gây ấn tượng với đôi môi quyến rũ và đôi mắt sắc nét trong các video swatch mỹ phẩm.

Thế nhưng ít ai biết rằng, vài năm trước Raemi từng nặng tới 90kg. Với chiều cao nổi bật, cân nặng này khiến vóc dáng cô trông càng "đô con", kém thanh thoát. Không chấp nhận tình trạng đó kéo dài, Raemi quyết tâm thay đổi lối sống và giảm gần 30kg, duy trì cân nặng ổn định quanh mốc 60kg cho đến hiện tại. Điều đáng nói là cô không theo đuổi các phương pháp ép cân khắc nghiệt, mà lựa chọn những nguyên tắc thực tế, có thể áp dụng lâu dài.

Ảnh IGNV

1. Không cắt tinh bột cực đoan, chỉ cần ăn khôn ngoan hơn

Raemi thừa nhận mình không thể từ bỏ ăn uống ngon miệng, nên cô không cắt bỏ hoàn toàn tinh bột mà học cách thay thế thông minh. Trong sinh hoạt hàng ngày, cô hạn chế tinh bột tinh chế, ưu tiên thực phẩm lành mạnh hơn và tuyệt đối không ăn trong vòng 5 tiếng trước khi đi ngủ. Thay vì đồ uống có cồn, cô chọn loại không cồn; thay sandwich bằng poke bowl; thịt heo được đổi sang cá hồi hay thịt vịt. Ngay cả khi thèm sushi, cô cũng chọn phiên bản ít carb hoặc ăn kèm salad. Việc lập một "danh sách thay thế" giúp cô không bị áp lực tâm lý nhưng vẫn kiểm soát được lượng calo nạp vào.

Ảnh IGNV

2. Muốn ăn thoải mái thì phải vận động đều đặn

Song song với ăn uống, vận động là yếu tố Raemi không bao giờ bỏ qua. Cô duy trì thói quen tập luyện ít nhất 5 buổi mỗi tuần, với quan điểm rằng chỉ khi tìm được môn thể thao mình yêu thích thì mới theo đuổi lâu dài. Từ chạy bộ, pilates, zumba đến gym hay tennis, tất cả đều được cô luân phiên áp dụng. Trong đó, chạy bộ là bộ môn yêu thích nhất vì vừa giúp đốt mỡ hiệu quả, vừa giải tỏa căng thẳng tinh thần.

3. Giảm cân nhưng tuyệt đối không để da và tóc xuống cấp

Giảm cân nhanh thường đi kèm tình trạng da chảy xệ, tóc yếu và cơ thể mệt mỏi, vì vậy Raemi đặc biệt chú trọng bổ sung dưỡng chất. Cô duy trì thói quen uống collagen, vitamin và ceramide để bảo vệ làn da, thậm chí còn tự nghiên cứu và phát triển sản phẩm bổ sung collagen cho riêng mình. Với Raemi, giảm cân không chỉ là con số trên bàn cân mà còn là việc giữ cho tổng thể cơ thể luôn khỏe và đẹp.

Ảnh IGNV

4. Cân nặng phải được theo dõi mỗi ngày

Một thói quen khác của cô là cân nặng luôn được theo dõi sát sao. Mỗi sáng sau khi thức dậy, Raemi đều cân cơ thể và ghi lại số liệu. Việc này giúp cô hiểu rõ sự thay đổi của cơ thể theo từng giai đoạn, từ đó điều chỉnh chế độ ăn và luyện tập kịp thời, thay vì để mọi thứ vượt tầm kiểm soát.

5. Ngủ đủ và uống đủ nước - nền tảng của mọi cuộc giảm cân

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng ngủ đủ giấc và uống đủ nước lại là hai yếu tố Raemi nhấn mạnh nhiều lần. Cô cho rằng giảm cân là cuộc chiến dài hạn, muốn thắng phải xây dựng lối sống bền vững. Ngủ đủ giúp cơ thể phục hồi và cân bằng hormone, còn uống nhiều nước hỗ trợ trao đổi chất, hạn chế tích nước và cải thiện làn da.

6. Không bỏ hẳn ăn vặt, chỉ cần đổi sang phiên bản lành mạnh hơn

Với thói quen ăn vặt, Raemi không cấm đoán bản thân tuyệt đối. Cô vẫn cho phép mình ăn ngọt, nhưng thay kem và chocolate bằng thạch không đường, snack giàu protein, sữa thay thế bữa ăn hoặc trái cây ít calo. Nhờ đó, cảm giác thèm ăn được giải tỏa mà không gây áp lực cho cơ thể.

Ảnh IGNV

7. Thực phẩm hỗ trợ chỉ dùng khi có tư vấn chuyên môn

Cuối cùng, cô cho biết từng thử kết hợp các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân, một điều khá phổ biến với phụ nữ Hàn Quốc. Tuy nhiên, Raemi nhấn mạnh rằng mọi sản phẩm bổ sung đều cần được sử dụng dưới sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để tránh rủi ro cho sức khỏe.

Từ một cô gái nặng 90kg đến hình ảnh hiện tại đầy săn chắc và rạng rỡ, Raemi chứng minh rằng giảm cân không cần cực đoan. Chỉ cần ăn uống thông minh, vận động đều đặn và xây dựng thói quen sống lành mạnh, việc "đá bay" 1/3 cân nặng hoàn toàn có thể trở thành hiện thực và quan trọng hơn, là giữ được vóc dáng đó lâu dài.

Ảnh IGNV

Nguồn: TVBS