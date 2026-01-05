Hơn 2 triệu cô gái thành Conan truy tìm 1 màu son đỏ rượu sang chảnh khó tả

Một bức ảnh đơn giản với đôi môi màu đỏ rượu vang đầy mê hoặc đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Sắc son đỏ burgundy sâu thẳm, lên màu chuẩn với độ bóng vừa phải, tạo nên vẻ đẹp vừa sang trọng vừa quyến rũ khó cưỡng. Đôi môi trong ảnh như được photoshop tự nhiên, vô cùng căng mọng, kết hợp với tone màu son trầm toát lên thần thái quý tộc khó tả.

Chủ nhân bài đăng đã đăng tải lên mạng xã hội với dòng chữ "cầu cứu": "Girls, help me find this shade " (Các cô gái ơi, giúp tôi tìm màu son này với). Chỉ trong vòng vài ngày, bài đăng ngay lập tức vượt hơn 2 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận, biến nó thành một cuộc truy tìm tập thể đầy thú vị.

Ảnh anyafawn_

Chưa bao giờ tinh thần của hội chị em lại mạnh mẽ đến thế, hàng trăm cô gái nhảy vào trổ tài làm thám tử dựa trên kinh nghiệm và kiến thức về son môi của mình. Dù cây son trong ảnh được xác định là của MAC, nhưng việc tìm ra chính xác mã màu lại là một thách thức không hề đơn giản. Bởi MAC có hàng chục màu đỏ burgundy với những sắc độ và finish khác nhau. Hay nhiều người còn bất chấp gợi ý sang những thương hiệu khác mà họ cho là mang lại kết quả tương tự.

Từ rất nhiều gợi ý, một số mã màu đã nổi lên như những ứng cử viên sáng giá nhất, bao gồm:

MAC Film Noir

Được nhiều người nhắc đến đầu tiên, Film Noir là một màu nâu socola, thuộc finish Satin với độ bóng nhẹ. Đây là màu son trong bộ sưu tập MAC x Patrickstarrr, được yêu thích nhờ khả năng lên màu chuẩn ngay từ lần đầu và độ lên màu đều. Đặc biệt, Film Noir có chì kẻ môi đi kèm cùng tên, giúp môi lên màu chuẩn và bền màu hơn. Tuy nhiên, một số người cho rằng Film Noir hơi nghiêng về tone nâu nhiều hơn so với ảnh.

Ảnh maccosmeticsgermany, withstephie.

MAC Diva

Nếu nói đến màu đỏ burgundy huyền thoại của MAC, không thể không nhắc đến Diva. Đây là một trong những best-seller lâu đời nhất của thương hiệu, được ra mắt từ thập niên 90 và vẫn hot đến tận bây giờ. Diva là màu đỏ nâu burgundy đậm với undertone nâu ấm, finish Satin mịn mượt, lên môi vừa sang trọng vừa quyến rũ. Nhiều tín đồ son môi khẳng định Diva chính là chân ái vì độ sâu và sự ấm áp của màu giống hệt trong ảnh.

Ảnh maccosmeticsnl, maccosmeticscz, nutslipstickmix, b_bangg_.

MAC Cyber (Satin MACximal)

Cyber thuộc dòng Satin với công thức mới MACximal, cho độ che phủ cao và màu cực kỳ đậm chỉ với một lần phết. Đây là màu đỏ mận tím đậm đà, có chút ánh tím lạnh khi nhìn dưới ánh sáng tự nhiên. Cyber thích hợp với những cô nàng có làn da trắng hồng hoặc trắng lạnh, giúp tôn lên vẻ đẹp sang chảnh và cool ngầm. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Cyber hơi tím quá so với ảnh gốc.

Ảnh macshillaseoul, gain_mua, gregoryrazin, pig.thedog.

MAC Deep Love

Một ứng cử viên khác ít được nhắc đến nhưng cũng rất tiềm năng chính là Deep Love. Đây là màu đỏ rượu vang đậm (deep wine) với undertone nâu ấm, finish Amplified cho độ bóng cao và lên màu rực rỡ. Deep Love thường được so sánh với Diva nhưng có độ đỏ nhiều hơn và bóng hơn một chút. Màu này rất phù hợp cho những buổi tiệc tối hoặc sự kiện quan trọng.

Ảnh Temptalia, barebeautyni.

Maybelline Burgundy Blush

Dù packaging đã rõ ràng nhưng không phải ai cũng đồng ý rằng đây là son MAC, một số netizen cho rằng đây có thể là Maybelline Color Sensational màu Burgundy Blush - một tone đỏ nâu ấm với finish cream mềm mại. Maybelline Burgundy Blush được yêu thích vì giá cả phải chăng (chỉ khoảng 150-200K) nhưng chất son mịn, lên màu đẹp và bền. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn có được màu son tương tự mà không muốn chi quá nhiều tiền.

Ảnh alatorreee, eveandboy.

Lakme Lipstick - Wine Flair

Từ Ấn Độ, Lakme Wine Flair là một ứng cử viên bất ngờ được nhiều người gợi ý. Đây là màu đỏ rượu vang cổ điển với undertone nâu ấm, finish creamy mềm mượt. Wine Flair nổi tiếng với khả năng lên màu chuẩn ngay cả trên môi thâm, độ bền màu cao và không gây khô môi. Với mức giá chỉ khoảng 200-300K, đây là lựa chọn phổ biến cho những cô gái yêu thích màu burgundy nhưng ngân sách hạn chế. Màu son này đặc biệt phù hợp với làn da nâu khỏe hoặc da vàng ấm.

(Nguồn @_glow_with_love_).

Romand Zero Velvet Tint - Villain Vest

Đại diện từ K-beauty, Romand Zero Velvet Tint màu Villain Vest là một trong những màu đỏ burgundy được yêu thích nhất của giới trẻ châu Á. Villain Vest có sắc đỏ mận với finish velvet mịn như nhung, không khô môi nhờ công thức zero velvet độc quyền. Đặc biệt, son tint nên độ bền màu cực kỳ cao, có thể giữ màu suốt 8-10 tiếng mà không cần touch-up. Giá khoảng 250k-350K, Villain Vest là lựa chọn yêu thích của các cô gái Gen Z muốn có được đôi môi ma cà rồng trendy.

Ảnh Weibo.

Revlon Blackberry

Một gợi ý từ thương hiệu bình dân nổi tiếng, Blackberry thuộc dòng Super Lustrous Lipstick với finish pearl (ánh ngọc trai) nhẹ nhàng. Đây là màu đỏ mâm xôi đen (blackberry) đậm đà với undertone tím lạnh, tạo hiệu ứng môi căng mọng và quyến rũ. Revlon Blackberry được yêu thích vì chất son mềm mịn, dưỡng ẩm tốt nhờ có vitamin E và dầu bơ, đồng thời giá cả rất phải chăng (khoảng 150k-250K). Màu này phù hợp với da trắng hồng hoặc da lạnh, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và quý phái.