Thỏi son cola đang khiến hội mê môi mọng phát sốt: Son bóng có thể vừa xinh vừa sang vậy sao

Khi làn sóng làm đẹp đang ngày càng đề cao vẻ ngoài trong trẻo, tự nhiên, son bóng tiếp tục giữ vững vị thế, trở thành món không thể thiếu trong tủ đồ makeup của phái đẹp. Từ giới trẻ châu Á đến loạt IT girl đình đám trên thế giới, không ai là không mê đôi môi căng mọng, bóng khỏe với sắc tint nhẹ nhàng đang được xem là "chìa khóa" cho những layout makeup ngọt ngào, dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày. Không nằm ngoài xu hướng đó, một trong những cái tên đang được hội mê làm đẹp Hàn Quốc đặc biệt yêu thích thời gian gần đây chính là dòng son bóng 3D Voluming Gloss của fwee. Đáng chú ý, mới đây, thương hiệu Hàn Quốc nổi tiếng tiếp tục khuấy động cộng đồng làm đẹp khi trình làng dòng son Cola Gloss Tip Drip.

fwee mới đây đã thêm 4 tông mới vào bảng màu thuộc hai dòng cherry cola và dirty cola. (Nguồn: B&F Studio)

Dòng son này có hai gam màu chủ đạo Cherry và Dirty, vẫn được chia thành hai sắc độ 30% và 70% để người dùng linh hoạt lựa chọn theo phong cách trang điểm. Không chỉ đơn thuần là màn ra mắt màu son mới, fwee còn tạo dấu ấn rõ nét ở trải nghiệm mua sắm khi giới thiệu packaging combo độc quyền dành riêng cho bộ sưu tập Cola Edition. Các thỏi son được đặt gọn trong một chiếc lon trong suốt lấy cảm hứng từ lon cola, vừa trẻ trung, mới lạ vừa bắt mắt, khiến nhiều tín đồ làm đẹp chỉ nhìn qua đã khó lòng cưỡng lại.

Thiết kế lon nhựa trong veo giúp nhìn rõ màu son bên trong, gợi cảm giác mát lạnh, sảng khoái đúng tinh thần cola, đồng thời mang đến vibe trẻ trung, nghịch ngợm nhưng vẫn rất thời thượng - đúng chất fwee.

Thiết kế lon cola trong suốt ấn tượng khi mua combo hai thỏi son dòng cola của fwee.

Về màu son, Cherry Cola mang sắc đỏ cherry pha ánh cola nhẹ, tạo cảm giác tươi tắn, trẻ trung nhưng không quá chói. Ở phiên bản 30%, màu son lên môi mỏng nhẹ, trong suốt, phù hợp với những layout makeup "no makeup makeup" hoặc phong cách trong veo kiểu Hàn. Trong khi đó, Cherry Cola 70% lại có sắc đỏ rõ nét và rực rỡ hơn, đủ để đôi môi trở thành điểm nhấn mà vẫn giữ được lớp bóng mềm mại, căng mọng đặc trưng của dòng 3D Voluming Gloss.

Vẫn là thiết kế siêu đáng yêu cùng chất son bóng mượt của dòng Gloss nhà fwee. (Nguồn:Instagram)



Nếu Cherry Cola đại diện cho vẻ ngọt ngào, tươi sáng thì Dirty Cola lại hướng đến hình ảnh trưởng thành và hiện đại hơn. Dirty Cola là sự kết hợp giữa nâu cola và đỏ trầm, tạo nên sắc son có chiều sâu, dễ ứng dụng nhưng không hề "dừ". Phiên bản 30% mang lại hiệu ứng MLBB thiên tây, rất hợp với makeup tự nhiên hoặc những ngày chỉ cần đánh son để gương mặt trông tươi tắn hơn. Trong khi đó, Dirty Cola 70% có sắc độ đậm và sâu hơn, giúp tổng thể makeup trở nên sắc sảo, cá tính, đặc biệt phù hợp với layout mắt đậm hoặc những buổi đi chơi tối.

Về chất son, cả hai dòng màu mới vẫn giữ nguyên công thức làm nên tên tuổi của fwee 3D Voluming Gloss: kết cấu mềm mịn, ẩm mướt, không gây bết dính và tạo hiệu ứng căng mọng gần như ngay lập tức. Lớp bóng phủ đều môi, hạn chế tình trạng lộ vân hay khô tróc, đồng thời giúp đôi môi trông đầy đặn và "juicy" hơn rõ rệt. Công thức pigment chia theo hai mức 30% và 70% cũng được đánh giá cao vì giúp màu son lên chuẩn nhưng vẫn giữ được độ trong, không bị dày hay nặng môi.

Cherry cola mang sắc đỏ pha hồng, ánh cola nhẹ nhàng, tạo cảm giác tươi tắn, trẻ trung. (Nguồn: Instagram)

Dirty cola lại thiên về nâu cola đỏ trầm, sắc độ sâu và đậm hơn, phù hợp với những ai yêu thích phong cách cá tính. (Nguồn: Instagram)

Về giá thành, sản phẩm hiện được bán với mức khoảng 17.00 USD (~ 450.000 đồng). Đây là mức giá được cho là khá tương xứng với thiết kế và trải nghiệm mà dòng son này mang lại.

Sản phẩm được niêm yết trên web fwee có giá 17.00 USD. (Nguồn: fwee)

Có thể nói, với thiết kế xinh xắn, chất son mướt ẩm, bảng màu hợp xu hướng cùng khả năng tạo hiệu ứng căng mọng rõ rệt, 3D Voluming Gloss đang dần trở thành một trong những dòng son bóng được săn đón trên thị trường làm đẹp, đặc biệt là trong cộng đồng yêu thích phong cách makeup Hàn Quốc.





