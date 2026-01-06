Giờ đi đâu cũng thấy tóc uốn cụp: 5 kiểu siêu nữ tính và thu gọn gương mặt, cắt chơi Tết là quá chuẩn

Trong vài năm trở lại đây, tóc uốn đuôi cụp liên tục "làm mưa làm gió" và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không quá cầu kỳ như uốn xoăn sóng lớn, cũng không đơn điệu như tóc thẳng ép, kiểu tóc này ghi điểm nhờ sự gọn gàng, nữ tính nhưng vẫn rất hiện đại. Phần đuôi tóc được uốn cong nhẹ vào trong giúp tổng thể mái tóc trông mềm mại hơn, gương mặt cũng vì thế mà hài hòa, thanh thoát hơn rõ rệt. Đặc biệt, tóc uốn đuôi cụp phù hợp với nhiều độ dài và phong cách khác nhau, từ trẻ trung, năng động đến thanh lịch, trưởng thành.

Dưới đây là 5 kiểu tóc uốn đuôi cụp đang được nhiều chị em yêu thích và đáng để tham khảo nếu bạn đang muốn F5 diện mạo.

Tóc bob đuôi cụp

Tóc bob đuôi cụp là lựa chọn quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Độ dài thường ngang cằm hoặc chạm quai hàm, kết hợp với phần đuôi được uốn cụp ôm sát gương mặt giúp tổng thể trông gọn gàng và tinh tế hơn. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những cô nàng theo đuổi phong cách thanh lịch, tối giản hoặc dân công sở.

Ưu điểm lớn nhất của tóc bob đuôi cụp là khả năng "hack tuổi" khá tốt. Dù bạn ở độ tuổi nào, kiểu tóc này vẫn mang lại cảm giác trẻ trung, chỉn chu mà không hề dừ. Ngoài ra, tóc bob đuôi cụp cũng rất dễ chăm sóc, không cần tạo kiểu cầu kỳ mỗi ngày, chỉ cần sấy nhẹ phần đuôi là đã vào nếp đẹp.

Tóc dài layer đuôi cụp

Nếu không muốn cắt ngắn nhưng vẫn muốn thử xu hướng uốn đuôi cụp, tóc dài layer đuôi cụp chính là gợi ý lý tưởng. Phần tóc được tỉa layer nhẹ nhàng, kết hợp uốn cụp ở đuôi giúp mái tóc dài trở nên bồng bềnh hơn, tránh cảm giác nặng nề hay đơn điệu.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những chị em có mái tóc mỏng hoặc trung bình, vì layer và đuôi cụp sẽ tạo hiệu ứng tóc dày hơn rõ rệt. Khi kết hợp cùng mái bay hoặc mái thưa, tổng thể gương mặt sẽ trông mềm mại, nữ tính và rất ngọt ngào.

Tóc lửng đuôi cụp

Tóc lửng đuôi cụp là kiểu tóc cân bằng hoàn hảo giữa sự gọn gàng và nữ tính. Không quá ngắn nhưng cũng không quá dài, kiểu tóc này mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung và khá linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh.

Tóc lửng uốn đuôi cụp giúp gương mặt trông thon gọn hơn, đặc biệt phù hợp với những ai có khuôn mặt tròn hoặc vuông nhẹ. Đây cũng là kiểu tóc "an toàn" cho những cô nàng lần đầu thử uốn, vì độ cong ở đuôi không quá rõ, dễ làm quen và dễ chỉnh sửa nếu muốn thay đổi.

Tóc ngắn layer đuôi cụp

Với những cô nàng cá tính nhưng vẫn muốn giữ nét nữ tính, tóc ngắn layer đuôi cụp là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Phần tóc được cắt ngắn và tỉa layer tạo độ phồng tự nhiên, kết hợp với đuôi cụp nhẹ giúp mái tóc không bị cứng hay quá tomboy.

Kiểu tóc này phù hợp với nhiều dáng mặt, đặc biệt là mặt nhỏ hoặc mặt trái xoan. Ngoài ra, tóc ngắn layer đuôi cụp còn giúp bạn trông năng động, hiện đại hơn, rất hợp với phong cách sống bận rộn vì không tốn nhiều thời gian chăm sóc hay tạo kiểu mỗi ngày.

Tóc ngang vai đuôi cụp

Tóc ngang vai uốn đuôi cụp là một trong những kiểu tóc được nhiều chị em lựa chọn. Độ dài vừa phải, kết hợp phần đuôi ôm nhẹ vào trong giúp mái tóc trông dày dặn và gương mặt cũng trở nên cân đối hơn.

Ưu điểm của kiểu tóc này là dễ kết hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ dịu dàng, nữ tính đến thanh lịch, hiện đại. Bạn có thể kết hợp thêm mái thưa, mái bay hoặc rẽ ngôi lệch để tạo điểm nhấn, đồng thời giúp che nhược điểm một cách khéo léo.

