2026, Labubu có thể thất thế trước Mirumi: Bag charm đã "xinh iu" còn biết động đậy và có cảm xúc

Trong vài năm trở lại đây, bag charm không còn là món phụ kiện phụ họa mà dần trở thành tuyên ngôn cá tính của người trẻ. Từ thú bông, nhân vật hoạt hình đến các thiết kế mang hơi hướng Y2K, móc treo túi đã đi một vòng dài trong thế giới thời trang đường phố. Và khi tưởng chừng xu hướng này đã chạm ngưỡng bão hòa, Nhật Bản lại một lần nữa đưa ra một lời gợi ý hoàn toàn khác: Mirumi – móc treo túi robot có khả năng phản ứng với con người.

Mirumi là bag charm độc đáo với khả năng động đậy, có cảm xúc. (Nguồn: mirumi_tokyo)

Mirumi là sản phẩm của Yukai Engineering, công ty Nhật Bản chuyên phát triển robot mang tính tương tác cảm xúc. Nhìn bề ngoài, Mirumi không quá khác biệt so với một món phụ kiện dễ thương thông thường. Thân hình nhỏ gọn, lớp lông mềm mịn, bảng màu pastel nhẹ nhàng khiến nó gợi liên tưởng đến thú bông hoặc nhân vật hoạt hình. Mirumi đủ nhỏ để quấn gọn quanh quai túi xách, balo hay dây đeo – đúng chuẩn một món bag charm thời thượng. Nhưng điểm khiến Mirumi trở nên đặc biệt lại nằm hoàn toàn ở phần “bên trong”.

Mirumi "xinh iu" từ thiết kế đến những gam màu pastel dịu mắt. (Nguồn: mirumi_tokyo)

Ẩn dưới lớp lông mềm mại là hệ thống động cơ và cảm biến cho phép Mirumi nghiêng đầu, xoay đầu và phản ứng với môi trường xung quanh. Robot có thể nhận diện cái chạm, âm thanh gần đó và cả những hành vi ngẫu nhiên được lập trình sẵn. Chỉ cần bạn xoa nhẹ lên đầu, gọi tên hoặc tạo ra tiếng động, Mirumi sẽ quay đầu nhìn lên, nghiêng sang một bên hoặc lặng lẽ “quan sát” như thể đang tò mò với thế giới xung quanh.

(Nguồn: mirumi_tokyo)

Những chuyển động này không hề cứng nhắc hay lặp lại. Yukai Engineering cho biết họ đã phát triển một thuật toán hành vi riêng, giúp Mirumi phản ứng theo cách không đoán trước, tạo cảm giác tự nhiên và có “tính cách”. Đáng chú ý, Mirumi không có màn hình, không hiển thị biểu tượng cảm xúc hay thông báo kỹ thuật số. Mọi trạng thái đều được thể hiện thông qua ngôn ngữ cơ thể: một cái nghiêng đầu nhẹ, một khoảnh khắc quay đi rồi nhìn lại – những chi tiết rất nhỏ nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy Mirumi “có hồn”.

(Nguồn: mirumi_tokyo)

Chính lựa chọn này cho thấy cách tiếp cận rất Nhật Bản trong thiết kế robot: không cố gắng phô trương công nghệ, mà tập trung vào trải nghiệm cảm xúc. Mirumi không nhằm thay thế thú cưng, cũng không đóng vai trợ lý thông minh. Nó đơn giản là một người bạn đồng hành im lặng, xuất hiện trên chiếc túi xách – đủ gần để tạo sự gắn bó, nhưng không xâm lấn đời sống cá nhân.

Ngay cả cách Mirumi báo pin yếu cũng mang màu sắc nhân tính. Khi năng lượng sắp cạn, robot sẽ lắc đầu chậm rãi, giống như đang “mệt mỏi” sau một ngày dài quan sát thế giới cùng bạn. Mirumi sử dụng pin sạc tích hợp, nạp năng lượng qua cổng USB-C – chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sản phẩm này được thiết kế để đồng hành lâu dài, thay vì chỉ là món đồ trang trí mang tính nhất thời.

Một vài người dùng bày tỏ sự thích thú khi được sở hữu sớm Mirumi. (Nguồn: Instagram)



Theo kế hoạch, Yukai Engineering dự kiến bắt đầu giao Mirumi đến tay người tiêu dùng vào tháng 5/2026. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng được cá nhân hóa và tích hợp sâu vào đời sống, Mirumi có thể xem là một minh chứng thú vị cho xu hướng mới: nơi phụ kiện không chỉ để làm đẹp, mà còn để tạo cảm giác được kết nối. Một món móc treo túi nhỏ bé, nhưng lại đặt ra câu hỏi lớn hơn về cách con người đang tìm kiếm sự hiện diện và cảm xúc trong thế giới ngày càng số hóa.

Hiện tại, Mirumi đã sold out suất Super Early Bird, giá cho đợt Early Bird là 134,9 USD (khoảng 3,5 triệu VNĐ), giá cho đợt mở bán thường là 142.9 USD (khoảng 3,7 triệu VNĐ). Nếu mua theo set 2 hoặc full bộ, giá bán sẽ được ưu đãi hơn.

Mirumi có giá khoảng 3,7 triệu cho 1 item. (Nguồn: kickstarter)

Mirumi dự sẽ là chiếc bag charm hot hit của năm 2026. (Nguồn: mirumi_tokyo)

Nguồn: tokyoweekender

