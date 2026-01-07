7 hũ má hồng kem được nhắc không ngừng trong năm 2025: "Xinh iu" từ vỏ đến hiệu ứng lên da

Không còn là phấn má dạng bột truyền thống, má hồng kem đang trở thành chân ái mới của giới làm đẹp nhờ khả năng tiệp da tự nhiên, dễ tán, tạo hiệu ứng ửng hồng căng bóng như da thật. Từ các thương hiệu Âu - Mỹ đình đám đến loạt brand Hàn - Trung giá mềm, thị trường má hồng kem hiện nay chứng kiến cuộc đổ bộ của hàng loạt sản phẩm vừa đẹp về chất, vừa "ăn điểm" về thẩm mỹ packaging lẫn hiệu ứng lên da.



Dưới đây là những cái tên má hồng kem nổi bật và được săn đón nhất thời điểm hiện tại , mỗi sản phẩm đều có lý do riêng để lọt top.

Rhode Pocket Blush

Ngay từ khi ra mắt, Pocket Blush của Rhode đã nhanh chóng trở thành món đồ "must-have" trong túi makeup của các tín đồ theo đuổi phong cách clean girl. Sản phẩm sở hữu thiết kế dạng thỏi nhỏ gọn, đúng tinh thần "bỏ túi", cực kỳ tiện cho những ai thường xuyên makeup nhanh hoặc dặm lại trong ngày.

Chất kem của Pocket Blush mềm mịn, dễ tán bằng tay, khi lên da cho hiệu ứng ửng hồng tự nhiên, căng nhẹ chứ không bóng dầu. Bảng màu của má hồng dạng kem nhà Rhode gồm 11 màu, thiên về các gam trung tính, dễ dùng như dusty rose, coral, nude pink… phù hợp với makeup hàng ngày. Độ lên màu ở mức vừa phải, có thể build nhiều lớp nếu muốn gương mặt tươi tắn hơn nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo.

Má hồng kem của Rhode khiến hội chị em gục ngã vì quá xinh yêu. (Nguồn: Instagram)

Ngoài công dụng chính là má hồng, Pocket Blush còn có thể dùng linh hoạt cho môi, tạo hiệu ứng môi ửng màu nhẹ nhàng, đồng điệu với makeup tổng thể. Đây cũng là lý do sản phẩm được xem như món đồ "2 trong 1", đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích routine makeup tối giản.

Về giá thành, Pocket Blush của Rhode hiện được bán với mức khoảng 25 USD (~600.000 – 700.000 đồng). So với mặt bằng chung của các dòng má hồng kem high-end, mức giá này được đánh giá là khá dễ tiếp cận, nhất là khi xét đến thiết kế, độ tiện dụng và tính đa năng của sản phẩm.

Patrick Ta Major Headlines

Khác với các dòng má hồng kem đơn thuần trên thị trường, Major Headlines Double-Take Blush của Patrick Ta mang đến trải nghiệm mang đậm tính makeup artist với thiết kế 2 trong 1 gồm một ô má kem và một ô má phấn đồng màu. Cách sử dụng đặc trưng được chính Patrick Ta gợi ý là đánh kem trước – phủ phấn sau, giúp màu má có độ sâu, sắc nét hơn nhưng vẫn giữ được hiệu ứng tiệp da, đồng thời tăng đáng kể độ bền màu, hạn chế trôi hay xuống tông khi chụp ảnh, dự tiệc hoặc makeup trong thời gian dài.

Về kết cấu, lớp kem có độ đặc và độ bám cao hơn so với nhiều dòng cream blush phổ thông. Khi lên da, kem cho màu rõ ngay từ lần chạm đầu tiên, che phủ tốt vùng da ửng đỏ hoặc kém đều màu. Chính vì vậy, sản phẩm đặc biệt phù hợp với makeup đậm, makeup sân khấu, chụp hình, makeup buổi tối hoặc những ai thích gương mặt sắc sảo, có khối má rõ nét.

Patrick Ta Major Headlines - chuẩn makeup artist, tạo chiều sâu cho gương mặt. (Nguồn: Instagram)

Bảng màu của Major Headlines Double-Take Blush là một trong những điểm được đánh giá cao nhất. Các tông màu chủ đạo thiên về rose, berry, nude trầm, coral trầm – mang đậm phong cách Âu Mỹ, dễ tôn da và tạo chiều sâu gương mặt.

Về giá thành, Major Headlines Double-Take Blush hiện được niêm yết khoảng 38 USD (~1.000.000 đồng). Đây là mức giá thuộc phân khúc high-end, nhưng được đánh giá là xứng đáng khi xét đến thiết kế 2 trong 1, chất lượng công thức và khả năng ứng dụng cao trong makeup chuyên nghiệp.

Hourglass Unreal Liquid Blush

Thuộc phân khúc high-end, Unreal Liquid Blush của Hourglass ghi điểm nhờ công thức được phát triển theo triết lý kết hợp giữa makeup và skincare – đúng với DNA vốn có của thương hiệu. Sản phẩm sở hữu kết cấu liquid mỏng nhẹ như serum, dễ tán, tan nhanh trên da và gần như "hòa làm một" với lớp nền, mang lại hiệu ứng glowy tự nhiên, làn da trông căng khỏe và có sức sống thay vì bóng dầu.

Khi apply, Unreal Liquid Blush cho độ lên màu vừa phải, không quá đậm ngay từ lần chạm đầu tiên, giúp người dùng dễ kiểm soát sắc độ. Chính vì vậy, sản phẩm đặc biệt phù hợp với phong cách makeup trong veo, sang trọng. Lớp finish ánh sáng nhẹ giúp gò má trông đầy đặn hơn, rất ăn ảnh nhưng vẫn tinh tế ngoài đời thực.

Hourglass Unreal Liquid Blush – má hồng kem cao cấp cho hiệu ứng da phát sáng. (Nguồn: Instagram)

Về bảng màu, Unreal Liquid Blush hiện có 7 màu, trải dài từ các tông hồng, đào đến rose trầm và berry nhẹ, đủ để đáp ứng nhiều tông da và phong cách makeup khác nhau.

Về giá thành, Unreal Liquid Blush hiện được bán với mức khoảng 36 USD (~950.000 đồng) tùy thị trường. Đây là mức giá cao so với mặt bằng chung, nhưng được đánh giá là xứng đáng nếu bạn đang tìm kiếm một dòng má hồng liquid cao cấp, chú trọng trải nghiệm sử dụng và hiệu ứng làn da hơn là chạy theo xu hướng màu sắc nổi bật.

Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush

Nhắc đến má hồng kem mà bỏ qua Soft Pinch Liquid Blush của Rare Beauty thì quả thực là một thiếu sót lớn. Đây là một trong những dòng má hồng liquid đình đám nhất nhiều năm liền, liên tục giữ độ "hot" trên TikTok và Instagram nhờ khả năng lên màu rõ nhưng vẫn trong trẻo, tạo hiệu ứng gò má ửng hồng tự nhiên, đầy sức sống.

Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush là “huyền thoại” má hồng kem chưa từng hạ nhiệt. (Nguồn: Instagram)

Sản phẩm sở hữu kết cấu liquid pha gel, mỏng nhẹ nhưng sắc tố cao. Chỉ cần 1-2 chấm nhỏ là đủ cho toàn bộ gò má, khi tán ra, màu tiệp nhanh vào da, không lo vón cục hay làm xô lớp nền. Đặc biệt, một trong những điểm mạnh lớn nhất của Soft Pinch Liquid Blush chính là bảng màu đa dạng bậc nhất trong phân khúc má hồng kem. Các sắc độ trải dài từ tươi sáng đến trầm ấm, dễ lựa chọn theo tông da và phong cách makeup.

Về giá thành, Soft Pinch Liquid Blush hiện được bán với mức khoảng 25 USD (~ 650.000 đồng). So với độ viral, bảng màu phong phú và sử dụng được rất lâu, đây được xem là một trong những dòng má hồng kem đáng đầu tư nhất trong phân khúc mid-high, phù hợp cả người mới makeup lẫn makeup artist chuyên nghiệp.

Romand Juicy Roll Cheek

Không còn là những hộp phấn truyền thống nhàm chán, Romand Juicy Roll Cheek có thiết kế hình tròn siêu cưng, nhỏ gọn dễ mang theo. Em phấn má kem này ghi điểm bởi sự tiện lợi khi chẳng cầu kỳ cần cọ hay mút, chỉ cần lăn lăn vài đường lên má rồi tán nhẹ bằng tay là bạn đã có ngay đôi gò má ửng hồng tươi tăn, rạng rỡ.

Về chất kem, Juicy Roll Cheek sở hữu kết cấu mỏng nhẹ, ẩm mịn, khi tiếp xúc với da tan nhanh và tiệp gần như tức thì, không gây bết hay làm xô lớp nền. Dù là phấn má kem nhưng sản phẩm cho cảm giác khá "dễ chịu", không nhờn rít. Đáng chú ý, độ bám màu được đánh giá ổn trong nhiều giờ, phù hợp cho makeup hàng ngày. Lớp finish glowy nhẹ nhàng giúp gò má trông căng mịn, bóng khỏe vừa đủ, mang lại hiệu ứng "juicy" đúng như tên gọi, rất hợp với làn da khô, da thường hoặc phong cách makeup trong veo kiểu Hàn - Trung.

Nếu bạn là fan của phong cách makeup nhẹ nhàng, tự nhiên mà vẫn rạng rỡ, Romand Juicy Roll Cheek chắc chắn là "must-have" không thể thiếu. (Nguồn: Instagram)

Bảng màu gồm 6 màu, đều là các sắc độ ngọt ngào, dễ dùng, thiên về tông hồng đào, phù hợp với làn da châu Á và những ai theo đuổi style "nàng thơ", makeup nhẹ nhàng, nữ tính. Các màu đều không quá đậm, dễ kiểm soát sắc độ, kể cả với người mới tập makeup.

Về giá thành, Romand Juicy Roll Cheek hiện được bán với mức khoảng 200.000 đồng. So với thiết kế độc đáo, chất lượng ổn định và độ tiện dụng cao, đây được xem là mức giá khá "mềm", dễ tiếp cận, đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên.

Peripera Syrupy Tok Cheek

Đúng như tên gọi, Syrupy Tok Cheek của Peripera mang đến hiệu ứng má hồng căng bóng, mọng nước đúng chuẩn xu hướng makeup trẻ trung mà Gen Z đặc biệt yêu thích.

Về kết cấu, Syrupy Tok Cheek sở hữu chất kem lỏng – gel, mỏng nhẹ, dễ tán bằng tay hoặc mút. Khi apply lên da, sản phẩm tan nhanh, để lại lớp finish ẩm mịn, glowy vừa phải, giúp gò má trông đầy đặn và tươi tắn hơn. Chất kem không quá đặc nên rất phù hợp với da khô, da thường, hoặc những ai theo đuổi phong cách makeup trong veo, căng mướt kiểu Hàn Quốc.

Thiết kế xinh xắn, bảng màu dễ dùng, chất kem tiệp da và hiệu ứng má ửng glow nhẹ.

Bảng màu của Syrupy Tok Cheek tập trung vào các sắc độ ngọt ngào, dễ dùng, chuẩn gu makeup Hàn. Các màu đều được tiết chế sắc độ, không quá chói, dễ build từ nhẹ đến đậm tùy phong cách, phù hợp với nhiều tông da châu Á.



Về giá thành, Peripera Syrupy Tok Cheek hiện được bán với mức khoảng 230.000 đồng.

AZTK Jello Color Liquid Blush

Là một trong những thương hiệu nội địa Trung Quốc đang được giới trẻ chú ý, AZTK ghi điểm nhờ phong cách thiết kế xinh xắn, trẻ trung cùng chất lượng ổn định trong tầm giá dễ tiếp cận. Về kết cấu, má hồng kem AZTK có chất mousse mềm, xốp nhẹ, khi chạm vào da tan nhanh và rất dễ tán bằng tay. Lớp màu lên da mỏng, tiệp và khá "ăn da", không gây bết hay làm lộ texture da. Hiệu ứng hoàn thiện thiên về lì mịn hoặc semi-matte nhẹ, phù hợp với makeup hàng ngày, đi học, đi làm hoặc những layout trang điểm trong trẻo kiểu Á Đông.

AZTK Cream Blush là đại diện nổi bật từ làng makeup nội địa Trung.

Bảng màu của má hồng kem AZTK không quá cầu kỳ nhưng được đánh giá là dễ dùng như hồng đào, hồng sữa, hồng đất nhẹ: dễ dùng hàng ngày, không kén tông da.

Về giá thành, má hồng kem AZTK hiện được bán với mức khoảng 150.000 – 200.000 đồng. Với mức giá này, sản phẩm được đánh giá là rất "đáng thử" trong phân khúc bình dân, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc những ai muốn bổ sung một thỏi má hồng kem dễ dùng vào túi đồ makeup hàng ngày.