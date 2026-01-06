4 công thức diện đồ siêu ấm và sành điệu cho tuần rét đậm

Khi những đợt không khí lạnh tràn về, việc ăn mặc sao cho vừa đủ ấm vừa giữ được vẻ ngoài thời trang luôn là "bài toán khó" với nhiều người. Mặc quá dày thì nặng nề, kém thanh thoát; mặc quá mỏng lại không đủ chống chọi với cái rét cắt da.

Thực tế, chỉ cần chọn đúng kiểu áo khoác và phối hợp khéo léo với quần hoặc chân váy, bạn hoàn toàn có thể có những set đồ vừa ấm áp vừa đẹp mắt trong suốt tuần rét đậm. Dưới đây là 4 công thức phối đồ đơn giản nhưng hiệu quả, dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày.

Áo khoác da và quần vải dày

Áo khoác da luôn mang đến cảm giác cá tính, mạnh mẽ và không bao giờ lỗi mốt. Trong những ngày rét đậm, thay vì chọn quần mỏng, bạn hãy kết hợp áo khoác da với quần vải dày như quần tây chất len, quần kaki dày hoặc quần dạ. Sự kết hợp này giúp tổng thể trang phục trở nên cân bằng: áo khoác da tạo điểm nhấn thời trang, còn quần vải dày đảm bảo giữ ấm hiệu quả.

Bên trong áo khoác da, bạn có thể mặc áo len cổ tròn, cổ lọ hoặc áo nỉ mỏng. Những gam màu trung tính như đen, nâu, xám hay be rất dễ phối và mang lại vẻ ngoài trưởng thành, gọn gàng. Để set đồ thêm hoàn thiện, một đôi boots cổ thấp hoặc giày da sẽ là lựa chọn lý tưởng, vừa giữ ấm cho đôi chân vừa tăng thêm độ "chất" cho trang phục.

Áo khoác dạ ngắn và quần jeans

Nếu bạn yêu thích phong cách trẻ trung, năng động thì áo khoác dạ ngắn kết hợp với quần jeans là công thức không thể bỏ qua. Áo khoác dạ ngắn có ưu điểm là giữ ấm tốt nhưng không quá nặng nề, đồng thời giúp tôn dáng, đặc biệt là với những người có chiều cao khiêm tốn.

Quần jeans mang đến cảm giác khỏe khoắn, dễ mặc và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm cho đến dạo phố. Trong những ngày lạnh, bạn nên ưu tiên jeans dáng suông hoặc dáng đứng, chất vải dày để tránh gió lạnh. Bên trong áo khoác dạ, một chiếc áo len mỏng hoặc áo nỉ là đủ để giữ ấm. Set đồ này sẽ càng hài hòa hơn nếu bạn chọn sneaker cổ thấp, giày bệt hoặc ankle boots đơn giản.

Áo khoác dài và quần màu trung tính

Áo khoác dáng dài luôn là item lợi hại trong mùa đông nhờ khả năng giữ ấm tốt và tạo cảm giác thanh lịch. Khi diện áo khoác dài, bạn nên kết hợp với quần mang màu trung tính như đen, trắng, xám hoặc be để tổng thể trông gọn gàng, không rối mắt.

Quần có thể là quần tây, quần len hoặc quần suông ống đứng, vừa giữ ấm vừa tạo cảm giác chỉn chu. Bên trong áo khoác dài, áo len cổ lọ là lựa chọn rất hợp lý, giúp giữ ấm phần cổ và tăng vẻ sang trọng. Công thức này đặc biệt phù hợp với môi trường công sở hoặc những dịp cần ăn mặc lịch sự. Chỉ cần thêm một đôi boots cao cổ hoặc giày da đơn giản, bạn đã có ngay một outfit mùa đông vừa ấm áp vừa tinh tế.

Áo khoác lông và quần/chân váy dài

Trong những ngày rét đậm nhất, áo khoác lông trở thành lựa chọn lý tưởng nhờ khả năng giữ nhiệt vượt trội. Không chỉ ấm, áo khoác lông còn mang lại vẻ ngoài nổi bật và thời thượng. Để cân bằng tổng thể, bạn nên phối áo khoác lông với quần dài hoặc chân váy dài, tránh chọn đồ quá ngắn dễ gây lạnh và mất cân đối.

Quần len, quần suông dày hoặc chân váy midi kết hợp cùng tất dày sẽ giúp giữ ấm hiệu quả mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Bên trong áo khoác lông, bạn có thể mặc áo len trơn, ưu tiên màu sắc nhã nhặn để không làm set đồ trở nên quá nặng nề. Một đôi boots cổ cao hoặc giày kín mũi sẽ là mảnh ghép hoàn hảo, giúp bạn tự tin xuống phố ngay cả trong những ngày lạnh giá.

Ảnh: Instagram