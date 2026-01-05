Cẩn thận với 3 loại thực phẩm càng ăn càng già nhanh

Khi nói đến lão hóa da, nhiều người thường nghĩ ngay đến tác hại của tia UV hay quá trình oxy hóa do gốc tự do. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, vẫn còn một "thủ phạm thầm lặng" khác khiến da xuống cấp nhanh chóng mà không phải ai cũng để ý, đó chính là hiện tượng đường hóa (glycation). Đây là quá trình khiến collagen và elastin trong da bị biến chất, trở nên giòn, kém đàn hồi, từ đó khiến da chảy xệ, xỉn màu và trông già hơn tuổi thật. Trong đó, có 3 nhóm thực phẩm được xem là bẫy lão hoá khiến bạn càng ăn càng già nhanh.

Thứ nhất là các thực phẩm nhiều đường và chỉ số GI cao như bánh ngọt, bánh quy, nước ngọt, trà sữa, cơm trắng hay bánh mì trắng. Những món này làm đường huyết tăng nhanh, khiến lượng đường dư thừa trong máu dễ kết hợp với protein, đẩy mạnh quá trình hình thành AGEs.

Ảnh Ow Maureen.

Thứ hai là các món chế biến ở nhiệt độ cao như đồ chiên rán, nướng, barbecue. Lớp màu nâu vàng bắt mắt bên ngoài thực chất chính là kết quả của phản ứng đường hóa, ăn thường xuyên không chỉ gây tăng cân mà còn khiến da xuống cấp nhanh hơn.

Ảnh Weibo

Cuối cùng là các loại đường nhân tạo và siro fructose thường có trong đồ uống đóng chai, nước sốt và thực phẩm chế biến sẵn. Đây là dạng "đường tự do", khi nạp quá nhiều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cả sức khỏe lẫn làn da.

Ảnh FAVOURITE

Để làm chậm quá trình đường hóa, các chuyên gia khuyến khích xây dựng chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, giúp ổn định đường huyết và giảm viêm. Rau xanh đậm như cải bó xôi, cải thìa hay cải xoăn rất giàu vitamin C và hợp chất thực vật, giúp trung hòa gốc tự do.

Các loại đậu và ngũ cốc nguyên cám cung cấp protein thực vật và chất xơ, hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Trái cây mọng, trái cây họ cam quýt, cà chua hay khoai lang cũng góp phần chống oxy hóa và giảm phản ứng đường hóa.

Ngoài ra, trà xanh, các loại hạt và cá biển giàu omega-3 như cá hồi, cá thu cũng được đánh giá cao nhờ khả năng chống viêm, cải thiện độ nhạy insulin và gián tiếp làm chậm sự hình thành AGEs. Một số loại gia vị như quế, nghệ hay hương thảo cũng có thể hỗ trợ chống đường hóa nếu được sử dụng thường xuyên trong bữa ăn.

Ảnh Khachatryan Syuzanna.

Không chỉ thực phẩm, lối sống cũng ảnh hưởng mạnh đến tốc độ lão hóa. Căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tiết nhiều cortisol, làm rối loạn điều hòa đường huyết và thúc đẩy đường hóa. Hút thuốc lá làm tăng gốc tự do, gây viêm mạn tính và khiến da lão hóa nhanh hơn.

Bên cạnh đó, thói quen ít vận động cũng khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, cơ thể sử dụng đường kém hiệu quả, từ đó làm tăng nguy cơ tích tụ AGEs. Các nghiên cứu cho thấy vận động đều đặn không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn cải thiện khả năng chống oxy hóa và giảm viêm, là một trong những cách thiết thực nhất để làm chậm quá trình lão hóa.

Nguồn: TVBS