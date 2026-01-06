Bí kíp rạng rỡ suốt mùa lễ hội dành cho da nhạy cảm và da dầu mụn

Nhịp sống nhộn nhịp mùa cuối năm mang lại cho chúng ta nhiều trải nghiệm lý thú, nhưng đồng thời cũng đặt nhiều áp lực vô hình lên làn da. Có thể bạn phải thay đổi layout liên tục để dự tiệc, hoặc đi du lịch, hay chỉ đơn giản là nhạy cảm với môi trường, cuối năm là thời điểm da dễ "xuống cấp" nhất nếu không được chăm sóc đúng cách.

Làn da đẹp là làn da được chăm sóc từ những bước cơ bản nhất, như làm sạch và cấp ẩm, để da khỏe mạnh từ bên trong. Tùy vào tình trạng mà từng loại da sẽ có những nhu cầu khác nhau. Và hai bộ đôi sau đây sẽ là "cứu tinh" giúp làn da nhạy cảm và da dầu mụn chống chọi với những tác nhân khó tránh trong mùa lễ hội.

Dành cho da nhạy cảm: Nước tẩy trang Sensibio H2O và kem dưỡng Sensibio Defensive

Từ năm 1995, Sensibio H2O đã tiên phong ứng dụng công nghệ Micellar vào sản phẩm tẩy trang. Cấu trúc phân tử micellar được lấy cảm hứng từ cấu trúc lipid tự nhiên của da, vừa hút tạp chất để làm sạch, vừa tôn trọng hàng rào bảo vệ da. Vì vậy, Sensibio H2O có khả năng tẩy sạch bụi bẩn, dầu thừa, lớp trang điểm mà không gây kích ứng, đồng thời có thể duy trì độ ẩm và chức năng tự nhiên của da - phù hợp với cả làn da nhạy cảm nhất.

Khi làn da đã sạch bụi bẩn là lúc Sensibio Defensive hỗ trợ tăng khả năng "tự vệ" cho làn da nhạy cảm. Công nghệ Defensive của sản phẩm giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da trước các tác nhân bên trong và yếu tố kích ứng bên ngoài.

Bộ đôi nước tẩy trang Sensibio H2O và kem dưỡng Sensibio Defensive giúp hỗ trợ giảm cảm giác khó chịu trên da như căng tức, châm chích, ngứa và nóng rát; đồng thời giúp gia tự bảo vệ trước các tác nhân kích ứng.

Dành cho da dầu mụn: Nước tẩy trang Sébium H2O và kem dưỡng Sébium Sensitive

Tiếp tục ứng dụng công nghệ Micellar, nước tẩy trang Sébium H2O không chỉ loại bỏ bụi bẩn, tạp chất, mà còn chứa đồng sulfate cùng kẽm gluconate, giúp kháng khuẩn cho da và hạn chế bã nhờn trên da.

Riêng với da dầu mụn, kem dưỡng Sébium Sensitive sẽ hỗ trợ ngừa mụn viêm nhờ công nghệ Fludactiv ™ + Bakuchiol. Bộ đôi hoạt chất này giúp tinh chỉnh chất lượng bã nhờn, giảm độ đặc của dầu nhờn, từ đó hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông - nguyên nhân hình thành mụn. Với chất kem mỏng nhẹ, sản phẩm thẩm thấu nhanh, không gây bết rít trên da.

Nhiều người sử dụng cảm thấy da dễ chịu hơn sau khi sử dụng nước tẩy trang Sébium H2O.

Làn da sáng khỏe không chỉ mang lại vẻ ngoài rạng rỡ cho dịp lễ hội, mà còn giúp bạn bước vào năm mới một cách tự tin và đầy hứng khởi. Hai bộ sản phẩm dành cho da nhạy cảm và da dầu mụn của BIODERMA là giải pháp chăm sóc da đáng tin cậy, đáp ứng được từng loại da và nhu cầu da để da khỏe từ bên trong. Giữ vững triết lý Ecobiology, BIODERMA hỗ trợ tăng cường hàng rào bảo vệ da và phục hồi khả năng tự vệ trước môi trường và tác nhân gây hại.

