Bí quyết trường thọ của VĐV thể hình lớn tuổi nhất thế giới vô địch ở tuổi 100!

Bạn có bao giờ tưởng tượng, khi mình 100 tuổi sẽ ra sao không? Có người chọn sống an nhàn tuổi xế chiều, nhưng cũng có những người, ở tuổi trăm vẫn ra sân khấu, gồng cơ, tỏa sáng như một minh chứng rằng sức khỏe và đam mê không hề có tuổi.

Nhân vật đó là Andrew Bostinto , một cụ ông 100 tuổi đến từ bang Florida (Mỹ). Tháng 5 vừa qua, ông lại khiến cả giới thể hình sững sờ khi giành ngôi vô địch tại cuộc thi thể hình của Hiệp hội Thể hình Quốc gia Mỹ (National Gym Association) . Vẫn là cơ thể săn chắc, tinh thần thép và ánh mắt tự tin như tuổi đôi mươi.

“ Tôi không nghĩ mình đã già, và chính điều đó khiến tôi không ngừng tiến lên ”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail (Anh).

Andrew bắt đầu yêu thể thao từ năm 12 tuổi, và đến 17 tuổi, ông đã xuất hiện trên tạp chí Strength and Muscle Magazine với tư cách người mẫu hình thể. Sau đó, ông nhập ngũ, tham gia Thế chiến thứ hai và phục vụ trong quân đội gần 30 năm.

Khi giải ngũ, ông vẫn kiên trì với phòng tập. Năm 1977, tại Madison Square Garden (New York) , ông giành danh hiệu “ Mr. America ” đầu tiên trong đời, cột mốc đưa ông trở thành huyền thoại thể hình nước Mỹ. Hai năm sau, ông sáng lập Hiệp hội Thể hình Quốc gia (NGA), một tổ chức phi lợi nhuận phản đối sử dụng thuốc kích thích và đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Đến nay, ở tuổi 100, ông vẫn đến phòng gym 5-6 buổi mỗi tuần , thực hiện đủ các bài tập như kéo xà, chống đẩy song song, nâng gối, siết cơ bụng…

Dĩ nhiên, tuổi tác không buông tha ai. Ông từng gặp nhiều vấn đề sức khỏe: chấn thương chân trong chiến tranh khiến mất thăng bằng, phải cấy máy tạo nhịp tim, thay khớp gối bằng titan năm 2017 và từng bị đột quỵ nhẹ năm 2019. Nhưng ông chưa bao giờ lấy đó làm lý do để ngừng lại.

“ Tôi luôn tìm cách thích nghi với cơ thể. Khi tập bụng, tôi nâng chân lên để giữ căng cơ; tay phải yếu hơn tay trái, tôi cứ tập đến khi thấy đau rát mới thôi”, ông kể.

Với ông, tập luyện là một phần của cuộc sống , như ăn uống hay thở. Ông từng nói với tạp chí Muscle & Fitness : “ Chừng nào tôi còn thở, tôi còn tập ”.

Bí quyết trẻ lâu: giữ tinh thần tích cực và ăn nhiều đạm tốt

Nhiều người nghĩ bí quyết sống thọ của ông nằm ở cơ bắp, nhưng Andrew lại nói khác: “Điều quan trọng nhất không phải là thể lực, mà là tâm thế. Nếu bạn tự nói mình đã già, bạn đang tự buông bỏ cuộc sống”.

Giờ đây, thay vì nâng nặng, ông chú trọng giữ dáng và duy trì khối cơ. Chế độ ăn của ông giàu protein , gồm trứng chiên, sữa chua, mì Ý, thịt viên, tuyệt đối không rượu, không thuốc lá , và dĩ nhiên, không dùng thuốc tăng cơ.

“ Tôi yêu việc tập luyện, yêu cuộc sống và thế là tôi cứ tiếp tục suốt hơn 80 năm. Đừng sợ tuổi tác, chỉ cần có thái độ đúng đắn, sống cho chính mình. Tôi đã làm mọi điều mình muốn, trong thể hình lẫn quân đội. Và khi tôi vẫn còn yêu điều mình đang làm, tôi sẽ không dừng lại”.

Giờ đây, khi đã chuẩn bị bước sang tuổi 101 , Andrew Bostinto vẫn tiếp tục đăng ký các giải đấu thể hình mới. Với ông, mỗi lần bước lên sân khấu không chỉ là cuộc thi, mà là tuyên ngôn sống: “Đam mê không có tuổi. Chỉ cần bạn không ngừng cố gắng, thì tuổi tác mãi mãi chỉ là con số”.

Nguồn và ảnh: Daily Mail