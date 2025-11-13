Thận là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc lọc máu, loại bỏ chất thải và cân bằng điện giải. Theo nhịp sinh học, thận vẫn âm thầm làm việc để xử lý chất thải tích tụ qua đêm và hoạt động mạnh mẽ vào buổi sáng sớm. Do đó, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp trong bữa sáng chính là "thời điểm vàng" để hỗ trợ chức năng thận, giúp cơ quan này làm việc hiệu quả cả ngày.

Nếu muốn phòng bệnh thận và cải thiện chức năng thận, hãy ăn sáng với 5 thực phẩm rất quen ngoài chợ Việt dưới đây:

1. Trứng

Trứng là thực phẩm lý tưởng cho bữa sáng dưỡng thận. Chức năng chính của thận là lọc các chất thải từ quá trình chuyển hóa protein. Nếu tiêu thụ quá nhiều protein kém chất lượng, thận sẽ bị quá tải. Trứng cung cấp protein có giá trị sinh học cao, có nghĩa là chúng dễ hấp thụ và ít tạo ra chất thải độc hại. Điều này giúp cơ thể nhận đủ dưỡng chất cần thiết để tái tạo tế bào mà không gây áp lực lớn lên thận.

Để tận dụng lợi ích tối đa, bạn nên ưu tiên ăn trứng luộc, hấp hoặc trứng ốp la ít dầu vào bữa sáng.

2. Các loại đậu

Đậu nành, đậu đen, đậu xanh và các loại đậu khác là nguồn cung cấp protein thực vật và chất xơ tuyệt vời. Protein thực vật đã được chứng minh là ít gây gánh nặng cho thận hơn protein động vật. Hơn nữa, các loại đậu còn chứa chất xơ hòa tan, đóng vai trò gián tiếp bảo vệ thận bằng cách giúp kiểm soát đường huyết và cholesterol - hai yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh thận.

Bạn có thể bổ sung bằng cách uống sữa đậu nành không đường hoặc thêm các loại đậu này vào cháo yến mạch hoặc chè ít ngọt vào bữa sáng.

3. Hành tây và tỏi

Hành tây và tỏi là hai loại gia vị không thể thiếu trong bếp người Việt nhưng không phải ai cũng biết chúng mang lại lợi ích lớn cho thận. Hành tây và tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh, Flavonoid và Quercetin có đặc tính chống viêm và chống đông máu mạnh mẽ. Các hợp chất này giúp bảo vệ mạch máu nhỏ, cải thiện lưu thông máu đến thận và hỗ trợ hạ huyết áp - một yếu tố nguy hiểm đối với thận.

Bạn nên sử dụng hành tây hoặc tỏi phi thơm trong các món ăn sáng như cháo, phở, hoặc bánh mì ốp la. Ăn 1-2 tép tỏi sống nhỏ vào buổi sáng cũng rất tốt cho thận, dạ dày, chống ung thư.

4. Các loại rau lá xanh đậm

Các loại rau lá xanh đậm như rau bina, rau muống, mồng tơi... luôn sẵn có ở chợ Việt. Chúng là nguồn cung cấp Vitamin K, Folate (Vitamin B9) và đặc biệt là các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do, giảm stress oxy hóa, từ đó bảo vệ các tế bào thận khỏi bị tổn thương. Rau xanh cũng giúp kiềm hóa cơ thể, hỗ trợ cân bằng pH máu.

Hãy ăn kèm rau luộc hoặc rau xào nhanh với bữa sáng để nhận đủ lợi ích này. Tuy nhiên, nên chần qua các loại rau lá xanh đậm trước khi nấu hoặc ăn salad để giảm gánh nặng oxalat cho thận.

5. Tinh bột chậm như yến mạch hoặc gạo lứt

Việc kiểm soát đường huyết và huyết áp là chìa khóa để bảo vệ thận. Yến mạch và gạo lứt là nguồn carbohydrate (tinh bột) ưu việt cho người cần dưỡng thận. Đây là các loại tinh bột phức hợp (tinh bột chậm) giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp. Chúng giúp cơ thể giải phóng năng lượng từ từ, ổn định đường huyết, và thường chứa hàm lượng Natri thấp hơn so với bánh mì trắng hay ngũ cốc chế biến sẵn.

Để dưỡng thận, nên chế biến yến mạch hoặc gạo lứt ít đường, ít muối, ít dầu mỡ vào bữa sáng. Ăn cháo yến mạch với sữa không đường và hạt hoặc cháo gạo lứt là lựa chọn tuyệt vời cho thận.

Lưu ý quan trọng khi dùng bữa sáng để thận khỏe

Ngoài chọn thực phẩm, còn có một vài lưu ý khi ăn sáng để thận khỏe như:

- Không ăn quá mặn.

- Hạn chế dầu mỡ.

- kiểm soát kali và protein (nhất là với người mắc bệnh thận).

- Chú trọng việc uống đủ nước.

- Ăn sáng trong khoảng 1 giờ sau khi thức dậy là tốt nhất và ăn trước 9 giờ sáng.

Nguồn và ảnh: Eating Well, Sohu



