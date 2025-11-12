Người phụ nữ rách động mạch cổ, đột quỵ sau tư thế yoga "sống ảo"

Theo trang ABC7 (Los Angeles, Mỹ), cộng đồng mạng từng bàng hoàng khi biết tin Rebecca Leigh, một ngôi sao Instagram với hơn 26.000 người theo dõi, đã bị đột quỵ ngay trong lúc quay video một động tác trồng cây chuối nâng cao (tư thế yoga có tên Hollow Back Handstand) để đăng lên mạng.

Rebecca vốn là người phụ nữ 40 tuổi, yêu yoga và lan tỏa năng lượng tích cực mỗi ngày. Nhưng vào năm 2017, trong một buổi ghi hình tư thế khó, cô đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội, mờ mắt và đau nhói ở cổ.

“Tôi cố buộc tóc đuôi ngựa nhưng tay trái bỗng không còn nghe lời. Tôi biết có gì đó rất sai đang xảy ra”, cô kể lại.

Kết quả sau đó khiến ai cũng choáng váng: Rebecca bị rách động mạch cổ, khiến máu đông di chuyển lên não, gây đột quỵ cấp.

“Không có bức ảnh nào đáng giá bằng sức khỏe của bạn. Đừng cố vượt quá giới hạn của bản thân”, cô viết trên Instagram sau khi hồi phục.

Rebecca may mắn sống sót, nhưng đến nay, cô vẫn gặp di chứng nhẹ. Và chính cô là người lên tiếng cảnh báo về nguy cơ đột quỵ khi tập yoga sai cách, điều mà nhiều người trẻ hiện nay vô tình bỏ qua khi chỉ chăm chăm “tập để có ảnh đẹp”.

Tư thế yoga đảo ngược nói chung: Lợi ích nhiều nhưng rủi ro cũng không nhỏ

Theo HLV yoga Hoài Trang (Hà Nội), các tư thế đảo ngược là những động tác mà “tim cao hơn đầu”, ví dụ như trồng cây chuối, bánh xe, chó úp mặt, con cá... Đây là nhóm động tác được xem là đỉnh cao của yoga, vì vừa khó vừa đòi hỏi sức bền, kỹ thuật và khả năng kiểm soát cơ thể cực tốt.

Về mặt lý thuyết, tư thế đảo ngược mang lại nhiều lợi ích:

- Cải thiện tuần hoàn máu và sức khỏe tim mạch

- Tăng miễn dịch, sức mạnh cốt lõi, thăng bằng cơ thể

- Thay đổi góc nhìn và năng lượng tích cực

Nhưng lợi ích đi kèm rủi ro tập sai kỹ thuật không hề nhỏ. Hoài Trang cho biết:

“Cơ thể con người sinh ra để đứng trên chân, chứ không phải trên đầu. Khi bạn đảo ngược trọng lực, cổ, vai và cột sống phải chịu áp lực cực lớn. Nếu không có kỹ thuật đúng hoặc không được hướng dẫn, rất dễ chấn thương, thậm chí đột quỵ.”

Đặc biệt, các tư thế này chống chỉ định với người:

- Mắc tăng nhãn áp, cao huyết áp hoặc huyết áp thấp

- Đau đầu, đau cổ, rối loạn tiền đình

- Mang thai, đang hành kinh

- Có bệnh nền tim mạch hoặc tiền sử đột quỵ

Chuyên gia nói gì về đột quỵ do tập yoga?

PGS. BS Trần Huỳnh (Giảng viên Đại học Y khoa California Northstate University, hiện làm việc tại Wynn Medical Center, Los Angeles) khẳng định:

“Tập yoga hay thể dục không gây đột quỵ, thậm chí còn giúp phòng tránh. Nhưng điều đó chỉ đúng khi người tập đảm bảo kỹ thuật”.

Theo bác sĩ, việc tự tập những tư thế nâng cao như trồng chuối, đứng bằng đầu… có thể dẫn đến chấn thương vai, cổ, cột sống, thậm chí tổn thương não nếu quá sức hoặc sai tư thế.

“Người mới bắt đầu nếu cố bắt chước động tác nâng cao trên mạng xã hội mà không có giáo viên hướng dẫn, không hiểu giới hạn cơ thể mình, thì nguy cơ gặp biến chứng là hoàn toàn có thể”.

Sai kỹ thuật trong yoga cũng có thể khiến cột sống cong vẹo, rối loạn lưu thông máu lên não, hoặc tổn thương mạch máu vùng cổ - nguyên nhân dẫn đến đột quỵ hiếm gặp nhưng nguy hiểm.

Vậy, đâu là tiêu chí chọn giáo viên yoga chuẩn để tránh những hậu quả đáng tiếc?

Nếu bạn mới bắt đầu với yoga, đừng tự học theo video TikTok hay YouTube, đặc biệt là các động tác nâng cao. Dưới đây là một vài lưu ý khi chọn giáo viên và lớp học yoga an toàn:

- Chọn huấn luyện viên có chứng chỉ quốc tế hoặc được đào tạo bài bản tại các trung tâm uy tín.

- Tập trong nhóm nhỏ, để giáo viên có thể chỉnh tư thế cho từng học viên.

- Trao đổi trước khi tập nếu bạn có bệnh nền như huyết áp, đau cổ, rối loạn tiền đình, đột quỵ, thoát vị đĩa đệm…

- Không tập quá sức chỉ vì muốn “đu trend” hay chụp ảnh đẹp.

Dừng ngay khi cảm thấy chóng mặt, tê tay chân, mờ mắt, đau cổ hoặc đau đầu bất thường. Đó có thể là tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Hãy nhớ điều quan trọng nhất khi tập yoga là hành trình của sự lắng nghe cơ thể, vì sức khỏe ngày càng tốt lên, không phải là cuộc thi uốn dẻo hay để “sống ảo” trên mạng xã hội.

(Ảnh: Instagram Rebecca Leigh)