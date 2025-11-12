Vì sao chơi pickleball khiến phụ nữ mất hết ham muốn “chuyện ấy”?

Mấy năm gần đây, pickleball, bộ môn lai giữa tennis, bóng bàn và cầu lông, đang gây sốt toàn cầu. Người nổi tiếng mê, dân văn phòng cũng đổ xô ra sân. Nhưng song song với đó, một loạt báo cáo y khoa lại đang khiến chúng ta phải giật mình: Chấn thương thường gặp khi Pickleball có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện quan hệ tình dục, đặc biệt là phụ nữ.

Chấn thương khi tập pickleball có thể gây suy giảm khả năng tình dục nữ

Theo dữ liệu từ Viện Chấn thương chỉnh hình Rothman (Mỹ), số ca chấn thương liên quan đến pickleball đang tăng đều mỗi năm, đặc biệt là ở thắt lưng, háng, đầu gối, gân Achilles và cơ gân khoeo, những nhóm cơ giữ vai trò "xương sống" trong hoạt động tình dục.

Các bác sĩ cho biết, đây là những vùng tham gia trực tiếp vào hầu hết tư thế quan hệ: Chúng giúp xoay khung chậu, nâng hông, giữ thăng bằng và tạo nhịp chuyển động. Khi các cơ hoặc gân bị viêm, thoái hóa hay căng kéo kéo dài, hậu quả không chỉ là đau nhức mà còn giảm khoái cảm, thậm chí khiến nhiều người "né" chuyện ấy vì sợ đau.

Gân Achilles - "Điểm yếu" bất ngờ của phụ nữ mê pickleball

Một trong những chấn thương phổ biến nhất là viêm gân Achilles - gân chịu trách nhiệm duỗi cổ chân và giữ vững bàn chân khi dạng chân.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học thể thao lâm sàng Mỹ (2024) cho thấy, phụ nữ trên 40 tuổi dễ bị viêm gân này hơn do suy giảm estrogen, khiến mô liên kết kém đàn hồi.

Điều này đồng nghĩa khi quan hệ, chỉ cần duỗi chân hoặc dạng hông mạnh là cơn đau nhói có thể ập tới. Dần dần, người bị chấn thương sẽ tránh quan hệ hoặc mất hứng, khiến đời sống tình cảm nguội lạnh lúc nào không hay.

Đau lưng, đau háng, sàn chậu căng cứng có thể xảy ra sau khi chơi pickleball khiến chị em mất hứng

Đặc trưng của pickleball là khom người sâu, đổi hướng liên tục trong sân nhỏ, tạo áp lực lớn lên cột sống thắt lưng. Thống kê của Học viện Y học thể thao Hoa Kỳ chỉ ra, gần 30% người chơi trung niên than phiền đau lưng dưới.

Trong khi đó, vùng thắt lưng chính là nơi điều khiển chuyển động nhịp nhàng của khung chậu khi "yêu". Khi bị đau, cơ thể mất độ linh hoạt, khiến nhiều tư thế trở nên khó chịu hoặc gây đau nhói.

Không chỉ vậy, việc chạy - dừng đột ngột còn làm tăng áp lực lên cơ sàn chậu. Với phụ nữ từng sinh nở, nhóm cơ này vốn đã yếu, nên dễ rơi vào tình trạng căng quá mức.

Các nhà vật lý trị liệu sàn chậu của Đại học Wisconsin cảnh báo, tình trạng này có thể gây đau khi thâm nhập, giảm bôi trơn tự nhiên và giảm khoái cảm, kéo theo sự chán nản và căng thẳng trong đời sống vợ chồng.

Háng và đầu gối: Tưởng không liên quan mà lại rất "liên quan"

Do đặc trưng sân nhỏ và di chuyển liên tục, khớp háng và gối của người chơi pickleball phải chịu lực xoay và dồn ép mạnh.

Một nghiên cứu của Đại học Calgary (2024) phát hiện, người bị đau háng có giảm 20% biên độ dạng chân, khiến các tư thế mở hông trở nên khó khăn và đau đớn.

Bên cạnh đó, các cơn đau cơ cấp tính do vận động quá sức có thể làm co mạch, giảm lưu lượng máu tới vùng chậu - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đạt cực khoái, đặc biệt ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Pickleball không "phá" chuyện ấy nhưng chấn thương thì có!

Các chuyên gia của Mayo Clinic khẳng định, pickleball bản thân không hề gây yếu sinh lý hay giảm ham muốn, vấn đề nằm ở chấn thương.

Khi đau lưng, đau háng hoặc viêm gân Achilles, người chơi sẽ tự động giảm tần suất "yêu", né tư thế đau và dần mất kết nối cảm xúc.

Đáng lo hơn, phần lớn người chơi pickleball hiện nay là phụ nữ trung niên, nhóm dễ loãng xương, suy giảm hormone và yếu mô liên kết. Một cú chấn thương nhỏ cũng có thể khiến họ "ngại yêu" suốt thời gian dài.

Chơi pickleball sao cho vui mà vẫn giữ "phong độ" chăn gối?

Các bác sĩ cơ xương khớp tại Đại học Utah khuyến nghị:

-Phụ nữ trên 45 tuổi chỉ nên chơi tối đa 3 buổi/tuần.

- Luôn khởi động kỹ, chọn giày chuyên dụng và kết hợp thêm yoga hoặc Pilates để tăng sức mạnh cơ lõi và độ đàn hồi sàn chậu.

- Nếu từng đau lưng hoặc gặp vấn đề sàn chậu, nên thử bơi hoặc cầu lông - các môn nhẹ hơn, ít dừng đột ngột và ít xoắn gân.

Tóm lại, pickleball rõ ràng là môn thể thao giúp tim mạch khỏe, đốt calo hiệu quả và mang lại niềm vui cộng đồng. Nhưng nếu không tập đúng cách, một chấn thương nhỏ cũng có thể kéo theo cả chuỗi hệ lụy trong phòng ngủ. Vì thế, nếu bạn mê pickleball, hãy nhớ đừng chỉ chăm thắng trận, mà hãy "bảo toàn phong độ" cả trong và ngoài sân nhé!

(Ảnh minh họa: Internet)