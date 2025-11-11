4 loại đậu phụ đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn

Đậu phụ có thể được coi là một thực phẩm truyền thống trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, có nguồn gốc từ hơn 2.000 năm trước. Nó được làm từ đậu nành qua nhiều công đoạn như ngâm, xay và lọc. Là một sản phẩm từ đậu nành, đậu phụ khá giàu dinh dưỡng, chẳng hạn như protein thực vật, isoflavone đậu nành, nhiều loại vitamin, nguyên tố vi lượng và khoáng chất.

Đậu phụ cũng là một loại thực phẩm vừa ngon vừa rẻ. Vì tương đối bổ dưỡng nên giá thành cũng tương đối phải chăng và được nhiều người ưa chuộng.

Tuy nhiên, có 4 loại đậu phụ bạn nên tuyệt đối tránh mua.

1. Đậu phụ có bề mặt dính

Khi mua đậu phụ, tốt nhất bạn nên chú ý đến tình trạng của đậu phụ. Bạn có thể đặt một túi ni lông dưới lòng bàn tay và chạm vào đậu phụ để cảm nhận kết cấu của nó.

Nếu bề mặt đậu phụ có cảm giác dính, rất có thể đậu phụ đã được bảo quản trong môi trường ô nhiễm trong thời gian dài và vi khuẩn đã phát triển.

Trong trường hợp nghiêm trọng, nó thậm chí có thể mang theo virus, do đó ăn loại đậu phụ này không chỉ làm tăng gánh nặng cho cơ thể mà còn có thể dẫn đến suy nội tạng và thậm chí là nguy cơ ung thư.

2. Đậu phụ có màu quá trắng

Mặc dù đậu phụ là một loại sản phẩm từ đậu nành và hầu hết các sản phẩm từ đậu nành đều có màu trắng, nhưng đậu phụ thông thường có màu hơi vàng, chỉ có thể quan sát được khi quan sát kỹ.

Khi mua đậu phụ, bạn có thể thấy một số loại đậu phụ có màu trắng đục, trông có vẻ hơi bất thường. Loại đậu phụ này có thể đã được xử lý bằng chất tẩy trắng đặc biệt hoặc các chất đặc biệt khác, do đó không tốt cho sức khỏe.

3. Đậu phụ màu caramel

Các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ khô và váng đậu có thể có màu sẫm hơn đậu phụ thường. Điều này là do một số nhà sản xuất truyền thống có thể sử dụng nước tương để tạo màu cho đậu phụ khô, trong khi ngày nay, để tiết kiệm chi phí, họ sử dụng phẩm màu thực phẩm.

Do đó, nếu bạn thấy đậu phụ có màu caramel, tốt nhất không nên mua, vì điều đó có thể cho thấy đậu phụ đã bị nhiễm chất tạo màu. Ăn quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, thậm chí trong trường hợp nghiêm trọng, nó còn có thể gây ra một số gánh nặng và tác hại nhất định cho cơ thể.

4. Đậu phụ có vị chua

Đậu phụ nếu không được bảo quản trong thời gian dài rất dễ bị mốc và hỏng. Đậu phụ là một loại thực phẩm khá đặc biệt, sau một thời gian sẽ có mùi chua.

Vì vậy, mọi người khi mua đậu phụ cần chú ý hơn đến tình trạng và mùi của đậu phụ. Nếu mùi chua quá rõ ràng, bạn nên cảnh giác và không nên mua ngay cả khi giá rất rẻ.

Nguồn và ảnh: Sohu