Vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm nguy hiểm thế nào?

Tại TP.HCM vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì khiến hàng trăm người nhập viện. Sở Y tế TP.HCM cho biết tác nhân gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella.

Theo Bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ học, Salmonella là một trong những vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm phổ biến nhất. Tại Việt Nam, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể được xác định có nguyên nhân từ loại vi khuẩn này.

Salmonella có khả năng tồn tại lâu trong môi trường bên ngoài, đặc biệt là trong các loại thịt sống, thịt không đảm bảo vệ sinh và nguồn nước ô nhiễm. Chúng sinh sôi nhanh trong điều kiện thuận lợi, gây nguy cơ lây lan cao.

"Vi khuẩn Salmonella lây qua đường tiêu hóa, thường có trong thực phẩm không sạch hoặc chưa được nấu chín kỹ. Việc ăn các món sống, tái hoặc các loại thực phẩm chế biến, bảo quản không đảm bảo vệ sinh đều làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn", Bác sĩ Khanh cho biết.

Sau khi nhiễm khuẩn, người bệnh thường khởi phát triệu chứng chỉ sau vài giờ hoặc có thể lâu hơn tuỳ vào lượng vi khuẩn và sức đề kháng của người nhiễm.

ThS.BS Võ Đăng Toàn, khoa Nội Tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, người nhiễm vi khuẩn Salmonella đi kèm các triệu chứng điển hình như tiêu chảy, đau quặn bụng, sốt, buồn nôn, nôn, ớn lạnh, đôi khi có máu trong phân. Tình trạng thường kéo dài vài ngày đến một tuần, tiêu chảy có thể dai dẳng trước khi ruột trở lại bình thường.

"Người khỏe mạnh nếu được điều trị đúng cách sẽ hồi phục trong vài ngày nhờ sử dụng kháng sinh phù hợp, bù nước và điện giải, điều trị triệu chứng giảm đau và kiểm soát tiêu chảy. Tuy nhiên, biến chứng nặng vẫn có thể xảy ra ở người già, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh nền, như sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp do mất nước, rối loạn điện giải, thậm chí tử vong", Bác sĩ Toàn nhấn mạnh.

Khi có các biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy nhiều lần hoặc sốt, người bệnh cần bù nước và điện giải đúng cách bằng dung dịch oresol và đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, không nên tự dùng thuốc cầm tiêu chảy. Trường hợp nôn ói nhiều, sốt cao, mất nước, hoặc là trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai cần được theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện, truyền dịch và điều trị kháng sinh phù hợp, tránh để xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Lý giải nguyên nhân Salmonella thường có mặt trong các vụ ngộ độc bánh mì, bác sĩ cho biết, vì trong bánh mì thường có nhiều nguyên liệu như thịt nguội, pate, chả lụa, rau sống... và các gia vị, phụ gia khác. Các loại thực phẩm này nếu không được chế biến và bảo quản đúng cách rất dễ bị nhiễm khuẩn.

Đặc biệt, bánh mì thường xuyên được bán ở các xe đẩy ngoài được, không có tủ bảo quản chuyên dụng, người bán thường sử dụng tay bốc các nguyên liệu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bác sĩ Nguyễn Phương Anh, Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm, chọn các loại thực phẩm tươi sống, nguồn gốc rõ ràng. Đối với các loại thực phẩm đóng hộp, đảm bảo còn trong thời gian sử dụng, không bốc mùi, ôi thiu.

Đối với những thực phẩm đã chế biến nếu để trong điều kiện bình thường không nên quá 2 giờ. Đồ ăn còn dư sau ăn cần được cho vào hộp kín, để tủ mát khoảng 1-2 ngày và phải làm nóng lại trước khi ăn.

