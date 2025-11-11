Cảnh báo kiểu ăn cực hại gan, "mời gọi" gan nhiễm mỡ: Nhiều người đang làm mỗi ngày

Thói quen ăn cực hại gan

Theo trang tin QQ News, các nhà khoa học tại Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) đã phát hiện ra rằng những người thường xuyên ăn với tốc độ ăn quá nhanh có nguy cơ cao bị rối loạn chức năng trao đổi chất và dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ hơn.

Để tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu trên gần 2.000 người mắc bệnh béo phì và rối loạn chuyển hóa tại nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Kết quả cho thấy, những người có thói quen ăn với tốc độ nhanh có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ cao hơn tới 22% so với nhóm ăn chậm hoặc ăn với tốc độ bình thường.

Ăn quá nhanh được các chuyên gia định nghĩa là ăn hết một bữa cơm trong vòng từ 5-10 phút, đôi khi là ngắn hơn 5 phút.

Ăn quá nhanh có thể làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Lưu Tư Đức, Trưởng khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Nam Phương (thuộc Đại học Y Nam Phương, Trung Quốc), nhận định: “Não bộ của con người cần khoảng 20 phút để nhận tín hiệu no từ dạ dày. Do đó, nếu bạn ăn quá nhanh, cơ thể sẽ hấp thụ nhiều calo hơn mức cần thiết, dẫn tới tình trạng thừa cân, béo phì. Đây được xem là hai yếu tố chính gây tích tụ mỡ trong gan và thúc đẩy bệnh gan nhiễm mỡ”.

Theo bác sĩ Lưu Tư Đức, thói quen ăn quá nhanh không chỉ ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa mà còn tác động tiêu cực đến gan và toàn bộ quá trình trao đổi chất. Thói quen ăn nhanh cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần.

Một số tác hại khác khi ăn quá nhanh

Gây hại cho dạ dày

Bác sĩ Lưu Tư Đức cho biết, thói quen ăn quá nhanh khiến thức ăn chưa được nhai kỹ đã bị đẩy xuống dạ dày, buộc cơ quan này phải tiết ra lượng lớn axit và enzyme tiêu hóa để xử lý. Về lâu dài, điều này làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng, gây đầy hơi, khó tiêu, thậm chí viêm loét dạ dày.

Tăng nguy cơ mắc các hội chứng chuyển hóa

Một nghiên cứu do Đại học Hiroshima (Nhật Bản) thực hiện, được công bố tại Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), cũng chỉ ra rằng thói quen ăn quá nhanh có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa (bao gồm huyết áp cao, tăng đường huyết, mỡ máu, tăng số đo vòng eo).

Tác giả chính của nghiên cứu tiến sĩ, bác sĩ Takayuki Yamaji, tại Đại học Hiroshima, Nhật Bản cho biết nhóm của ông đã kiểm tra và theo dõi tình trạng sức khoẻ cho hơn 1.000 người tham gia (không mắc hội chứng chuyển hóa khi bắt đầu nghiên cứu) trong vòng 5 năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người ăn nhanh có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hoá cao hơn những người có tốc độ ăn bình thường hoặc ăn chậm.

Ăn quá nhanh gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Cách ăn đúng để bảo vệ sức khỏe và lá gan

Bác sĩ Lưu Tư Đức cho rằng trong nhịp sống hiện đại, nhiều người vì bận rộn mà ăn uống vội vàng, coi bữa ăn như một nhiệm vụ cần hoàn thành nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, thói quen này đang “bào mòn” sức khỏe từng ngày.

Vị chuyên gia khuyến cáo, mỗi bữa ăn nên kéo dài ít nhất 20-30 phút. Khi ăn, mọi người cần ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế vừa ăn vừa làm việc hay sử dụng điện thoại. Ngoài ra, mọi người cần ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt ngay đầu bữa ăn để giúp kiểm soát tốc độ ăn và hỗ trợ hệ tiêu hóa, gan hoạt động hiệu quả hơn.

“Chỉ cần thay đổi thói quen nhỏ trên bàn ăn, bạn đã giúp gan được ‘nghỉ ngơi’ và giảm đáng kể nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ,” bác sĩ Lưu nhấn mạnh.