5 sai lầm khi sử dụng nồi inox rất nhiều người mắc phải

Nồi inox có nhiều ưu điểm được các bà nội trợ yêu thích. Tiện lợi, bền bỉ, chống dính, dễ vệ sinh, giá cả lại không quá đắt nên nồi inox từ lâu đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các căn bếp thay vì nồi nhôm, nồi gang...

Tuy nhiên, loại nồi này cũng có những điểm đặc thù mà bạn cần hết sức chú ý riêng khi sử dụng để vừa bảo đảm an toàn sức khỏe, vừa giữ được độ bền của nồi.

6 sai lầm phổ biến khi sử dụng nồi inox

Khi dùng nồi inox, nhiều bà nội trợ thường mắc phải những sai lầm dưới đây:

Nồi inox có độ bền, đẹp, thường được sử dụng trong các căn bếp. (Ảnh: Sohu)

Đựng rau củ ngâm và dưa cải muối chua

Đây là lỗi mà rất nhiều người thường mắc phải. Khi ăn dưa chua hoặc các món lên men không hết, nhiều người có thói quen để trong nồi (hoặc cho vào hộp đựng thực phẩm chất liệu inox ) và trữ lại trong ngày hoặc qua đêm. Mặc dù rau củ không bị hỏng nhưng thực ra muối đang ăn mòn lớp bảo vệ của nồi inox.

Theo thời gian, những kim loại vi lượng này sẽ ngấm vào thức ăn và bạn sẽ vô tình nuốt phải. Bên cạnh đó, các thực phẩm lên men chua còn có tính ăn mòn mạnh, vì thế nếu cần đựng đồ dưa chua, tốt nhất bạn nên sử dụng bát sứ hoặc thủy tinh.

Nấu thuốc bắc, thảo dược bằng nồi inox

Trong các loại thảo dược này có rất nhiều thành phần phức tạp, rất có thể một số thành phần sẽ xảy ra phản ứng hóa học nếu tiếp xúc với inox. Thực tế, việc sử dụng nồi inox để nấu các loại thuốc bắc, thảo dược thường giảm hiệu quả của thuốc, hoặc nguy hiểm hơn thì có thể sản sinh chất độc hại cho cơ thể.

Vì thế, theo phương pháp cổ truyền, bạn nên dùng nồi đất nung hoặc nồi đất sét để nấu thuốc bắc để đảm bảo hiệu quả.

Làm sạch nồi inox bằng baking soda

Vì baking soda là chất tẩy rửa mạnh và an toàn nên nhiều người thường dùng để chà nồi inox nhằm lấy lại vẻ ngoài sáng bóng. Tuy nhiên, cách này thực chất lại làm mất lớp màng bảo vệ trên mặt nồi và khi nấu nướng, nồi sẽ xuất hiện thêm nhiều vết bẩn khó tẩy rửa.

Để tránh ảnh hưởng tới thẩm mỹ của nồi, bạn nên dùng xà phòng rửa chén thông thường, dịu nhẹ; tuy không hiệu quả trong việc làm nồi trắng sáng như mới nhưng nó vẫn bảo toàn được lớp tráng bên ngoài của vỏ nồi.

Làm nóng quá mức

Khi sử dụng chảo inox chiên rán, mọi người có xu hướng để nhiệt độ cao vì tin rằng chảo nóng già sẽ giúp các món rán được giòn và ngon hơn. Tuy nhiên, việc làm nóng khô chảo thép không gỉ sẽ khiến nhiệt độ tăng nhanh, dẫn đến ứng suất nhiệt quá mức, dễ làm biến dạng chảo, thậm chí có thể làm cháy chảo.

Cách đúng là cho dầu hoặc nước vào trước, sau đó bật bếp. Làm như vậy, nhiệt độ sẽ tăng dần và nồi, chảo sẽ không bị hỏng.

Việc làm sạch nồi inox cần tránh chà xát quá mạnh. (Ảnh: Sohu)

Chà mạnh bằng búi sắt

Sau khi nấu nướng, nhiều người có thói quen dùng búi sắt rửa nồi chảo vì cách này giúp nhanh làm sạch hơn, nhưng sẽ để lại bề mặt inox các vết xước. Một khi lớp bảo vệ bị hỏng, thức ăn sẽ dễ bám vào và nồi dễ bị ăn mòn sau này.

Cách tốt nhất để rửa đồ inox là dùng miếng bọt biển mềm. Nếu có các vết bẩn cứng đầu, hãy ngâm chúng để làm mềm trước khi rửa. Sau đó sử dụng nước rửa chén dịu nhẹ để làm sạch nồi chảo.

Đừng mua đồ inox giá rẻ để tiết kiệm tiền

Ngoài 5 sai lầm khi sử dụng nồi inox nêu trên, để bảo đảm an toàn và hiệu quả, bạn không nên ham rẻ khi sắm nồi. Nồi inox giá rẻ có bán rất nhiều trên mạng, tuy nhiên chất lượng cũng như độ dày mỏng của chúng sẽ quyết định độ bền của sản phẩm.

Ngoài ra, thép không gỉ dùng cho thực phẩm và thép không gỉ thông thường khác nhau rất nhiều. Hãy chắc chắn rằng bạn nhận biết được các loại thép không gì nhe inox 304 và inox 316 . Chúng có thể đắt hơn một chút, nhưng bạn có thể yên tâm sử dụng.

Thực ra nồi inox là một món đồ khó có thể thay thế trong các căn bếp. Tuy nhiên, độ bền cũng như an toàn của chúng phụ thuộc vào việc bạn sử dụng, bảo quản như thế nào. Vì thế, hãy chọn một chiếc nồi có chất lượng tốt và luôn đối xử nhẹ nhàng với chúng, bạn sẽ có những chiếc nồi vừa bền và đẹp.

(Nguồn: Sohu)