Loại cá được chuyên gia Trung Quốc khen "tốt hơn cá hồi", bổ não, dưỡng tim: Biển Việt Nam có sẵn

Loại cá được chuyên gia khen tốt hơn cá hồi

Chia sẻ trên trang tin China Times, chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Tuấn Sinh, làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), cá được biết đến là nguồn cung cấp nguồn axit béo omega-3 tự nhiên dồi dào, bao gồm EPA và DHA, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các tổ chức y tế hàng đầu khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh nên tiêu thụ từ 250-500mg EPA và DHA mỗi ngày.

Khi nhắc đến loại cá giàu omega-3, mọi người thường nghĩ ngay đến cá hồi. Thế nhưng, chuyên gia Hoàng Tuấn Sinh cho biết, thực tế có một loại cá tốt hơn cá hồi, với hàm lượng omega-3 ấn tượng hơn, đó là cá thu.

Dữ liệu cho thấy 100g cá thu cung cấp 4.580mg omega-3, trong khi đó 100g cá hồi chỉ chứa 2.150mg omega-3. Như vậy, hàm lượng omega-3 trong cá thu cao hơn gấp đôi so với cá hồi. Chính điều này khiến cá thu được xem là “kho dinh dưỡng tự nhiên” giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và trí não.

Chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Tuấn Sinh đánh giá, cá thu không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có giá thành phải chăng. Do đó, cá thu luôn là một trong những lựa chọn ưu tiên của vị chuyên gia.

Cá thu được chuyên gia Trung Quốc hết lời khen. (Ảnh minh họa)

Lợi ích sức khỏe của cá thu

Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ WebMD, một trong những lợi ích sức khỏe đầu tiên của cá thu là giúp bảo vệ hệ tim mạch. Lượng axit béo omega-3 trong cá thu giúp điều hòa huyết áp, giảm cholesterol và hạn chế lượng mỡ dư thừa tích tụ và bám trong thành động mạch.

Ngoài ra, ăn cá thu thường xuyên còn giúp cải thiện chức năng não bộ. Omega-3 có trong cá thu, đặc biệt là DHA, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của não bộ. Các nghiên cứu cũng cho thấy việc tiêu thụ omega-3 từ cá thu có thể giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và tự kỷ.

Không chỉ tốt cho tim mạch và não bộ, cá thu còn giúp xương chắc khỏe hơn nhờ cung cấp một lượng vitamin D nhất định cho cơ thể - chất hỗ trợ quá trình hấp thu canxi và phốt pho. Bên cạnh đó, hai khoáng chất khác là đồng và selen trong cá thu cũng giúp duy trì mật độ xương, từ đó giúp giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi.

Hàm lượng protein lành mạnh trong cá thu cũng giúp kiểm soát cảm giác đói, giảm thèm ăn, hỗ trợ duy trì cân nặng ổn định.

Cá thu là loại cá phổ biến tại Việt Nam

Theo báo Dân Việt, tạp chí Thủy sản Việt Nam, VTV, ở Việt Nam, cá thu được đánh bắt quanh năm tại các vùng biển từ cá thu được đánh bắt ở các tỉnh thành như Khánh Hòa, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Cà Mau (cũ),...

Món cá thu sốt cà chua. (Ảnh minh họa)

Cá thu cũng đã trở thành một nguồn thực phẩm quen thuộc của người Việt. Cá thu thường được người dân chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như cá thu kho tiêu, cá thu sốt cà chua, cá thu nướng, chả cá thu hay cá thu một nắng, canh chua đầu cá thu,...

Các chuyên gia khuyến cáo, để bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe tim mạch, não bộ và xương khớp, người dân có thể thêm cá thu vào thực đơn hàng tuần cho cả gia đình.