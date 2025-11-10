4 kiểu đau hông báo hiệu ung thư chồng chất: Nữ giới càng cần CẢNH GIÁC CAO

Đau hông là triệu chứng rất phổ biến, thường liên quan đến các vấn đề cơ xương khớp, dây thần kinh tọa hoặc căng cơ do vận động. Tuy nhiên, khi cơn đau hông trở nên dai dẳng, kéo dài và có tính chất bất thường, nó có thể là tín hiệu cảnh báo từ các khối u ác tính đang phát triển ở những cơ quan lân cận như buồng trứng, đại tràng, hoặc xương. Đối với nữ giới, vùng hông chậu là nơi tập trung của các cơ quan sinh sản, khiến họ càng cần phải nâng cao cảnh giác với các cơn đau này.

Dưới đây là 4 kiểu đau hông bất thường mà bạn cần hết sức lưu ý:

1. Đau hông không do chấn thương và ngày càng nặng hơn

Nếu cơn đau hông của bạn xuất hiện mà không hề có chấn thương hay vận động quá sức nào trước đó, và có xu hướng tăng cường độ theo thời gian thay vì thuyên giảm, đây là một dấu hiệu cảnh báo cần được kiểm tra.

Cơn đau hông này có thể là do ung thư buồng trứng hoặc ung thư tử cung đang phát triển lớn, chèn ép các dây thần kinh và mô xung quanh vùng chậu và hông. Ở nữ giới, khối u buồng trứng thường lan rộng âm thầm, gây ra đau hông khi nó bắt đầu xâm lấn các cấu trúc lân cận. Tương tự, ung thư đại trực tràng ở vị trí sigma hoặc trực tràng cũng có thể gây đau lan xuống vùng hông. Cần lưu ý, đau hông do ung thư thường không thuyên giảm khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc giảm đau cơ xương khớp thông thường.

2. Đau hông kèm theo sưng hoặc phù ở chân

Cơn đau hông trở nên nguy hiểm hơn khi nó đi kèm với hiện tượng sưng hoặc phù ở một hoặc cả hai chân, đặc biệt là phù một bên.

Đây là dấu hiệu cảnh báo khối u đã lớn đến mức chèn ép các mạch máu lớn, bao gồm tĩnh mạch chủ hoặc các tĩnh mạch chậu. Tình trạng chèn ép tĩnh mạch này có thể gây ra hiện tượng huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), khiến máu khó lưu thông trở về tim, dẫn đến sưng phù chân. Huyết khối, trong bối cảnh đau hông dai dẳng, thường liên quan đến ung thư buồng trứng, ung thư tử cung hoặc ung thư tuyến tiền liệt (ở nam giới) đã lan rộng. Nữ giới cần đặc biệt cảnh giác với sự kết hợp này.

3. Đau hông kéo dài kèm rối loạn đại tiện hoặc tiểu tiện

Sự liên kết giữa cơn đau hông và những thay đổi trong thói quen bài tiết cho thấy có vấn đề nghiêm trọng xảy ra ở các cơ quan thuộc hệ tiết niệu hoặc tiêu hóa lân cận.

Rối loạn đại tiện: Đau hông kèm táo bón, tiêu chảy xen kẽ, hoặc phân có máu là dấu hiệu cảnh báo của ung thư đại tràng hoặc ung thư trực tràng. Khối u ở đại tràng chèn ép có thể gây đau lan ra vùng hông chậu. Rối loạn tiểu tiện: Nếu đau hông đi kèm tiểu rắt, tiểu buốt, hoặc tiểu ra máu, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư bàng quang hoặc ung thư thận (khi khối u đã di căn xuống vùng hông).

4. Đau hông kèm sụt cân không giải thích được

Bất kỳ cơn đau nào đi kèm với hiện tượng sụt cân nhanh chóng, không chủ đích và không rõ nguyên nhân (sụt trên 5% trọng lượng cơ thể trong 6-12 tháng) đều là dấu hiệu "cờ đỏ" của ung thư toàn thân.

Cơn đau hông kết hợp với sụt cân nhanh có thể là do ung thư di căn xương (xương chậu, xương sống) hoặc ung thư máu. Ung thư không chỉ gây đau do chèn ép mà còn làm cơ thể tiêu hao năng lượng lớn để nuôi khối u, dẫn đến suy kiệt và sụt cân nhanh chóng.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ kiểu đau hông nào kể trên kéo dài hơn hai tuần, hãy tìm đến bác sĩ chuyên khoa ngay lập tức để được chẩn đoán hình ảnh (MRI, CT) và tầm soát ung thư kịp thời.

Nguồn và ảnh: QQ, Skypost