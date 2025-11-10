Loại rau từng chỉ cho lợn ăn giờ là “rau chống ung thư” giá cao ngất trên thế giới, nhiều người còn tranh nhau mua: Mọc đầy ở Việt Nam

Rau khoai lang trước đây trong ký ức của nhiều người là món ăn rất bình thường, thậm chí ở một số vùng nông thôn, chúng còn được dùng làm thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, loại rau này bất ngờ trở thành “hàng hiếm” trên thị trường quốc tế, giá cao ngất ngưởng và được gọi là “rau chống ung thư”.

Nguyên nhân được lý giải từ nghiên cứu của Đại học Bang Tennessee (Mỹ). Kết quả cho thấy, chiết xuất từ lá và thân khoai lang có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư phổi và ung thư vú. Đặc biệt, chiết xuất từ lá khoai lang tím cho thấy khả năng chống ung thư vú rất mạnh, ức chế tới 96,07%, thậm chí còn nhỉnh hơn cả thuốc Tamoxifen (95,11%).

Rau khoai lang có gì chống ung thư?

Lá khoai lang chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và các hợp chất polyphenol. Những chất này giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, giảm thiểu tổn hại tế bào, từ đó giảm nguy cơ biến đổi thành tế bào ung thư.

Vitamin C và E bảo vệ màng tế bào và DNA khỏi gốc tự do, trong khi polyphenol vừa có tác dụng chống oxy hóa, vừa chống viêm và tiềm năng chống ung thư.

Ngoài ra, lá khoai lang giàu chất xơ, thúc đẩy nhu động ruột, đào thải độc tố và các chất cặn bã, giảm thời gian các chất gây hại lưu lại trong ruột. Nghiên cứu cho thấy, bổ sung chất xơ liên quan ngược với nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

Lá khoai lang còn chứa nhiều diệp lục. Diệp lục có thể liên kết với kim loại nặng và các chất gây ung thư trong cơ thể, tạo thành hợp chất khó hấp thụ, từ đó giảm thiểu tổn hại. Đồng thời, diệp lục giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng vi khuẩn có lợi, hạn chế vi khuẩn gây hại, duy trì môi trường ruột khỏe mạnh và giảm nguy cơ ung thư.

Lá khoai lang và củ khoai, dinh dưỡng khác nhau ra sao?

Mặc dù cùng một cây, nhưng lá và củ khoai khác nhau về dinh dưỡng. Lá khoai lang chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa hơn, bao gồm vitamin C, E, polyphenol và diệp lục. Trong khi đó, củ khoai giàu carbohydrate và chất xơ, tốt cho cung cấp năng lượng và hỗ trợ tiêu hóa.

Như vậy, về tác dụng chống oxy hóa và chống ung thư, lá khoai lang rõ ràng nổi trội hơn, còn củ khoai phù hợp để bổ sung năng lượng và duy trì sức khỏe đường ruột.

Cách chế biến rau khoai lang để giữ dưỡng chất

- Xào rau khoai lang: Rửa sạch, cắt khúc, xào nhanh với chút tỏi và muối. Cách này giữ được độ giòn, dưỡng chất và tăng hương vị nhờ tỏi.

- Canh rau khoai lang: Luộc lá 3-5 phút trong nước sôi, nêm muối hoặc gia vị nhẹ. Dạng canh giúp cơ thể hấp thụ vitamin và khoáng chất tốt, phù hợp người già và trẻ em.

- Nước ép lá khoai lang: Xay cùng nước, có thể thêm táo hoặc chanh để tăng hương vị và dinh dưỡng, tiện cho lối sống bận rộn.

- Phơi khô bảo quản: Khi lá khoai thu hoạch nhiều, rửa sạch, phơi khô để dùng dần. Trước khi nấu, ngâm lá trong nước ấm để mềm.

Nguồn và ảnh: Sohu