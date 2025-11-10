Muốn mổ cận nhưng sợ đau, sợ lâu, sợ mất nhiều thời gian hồi phục? Đó là do bạn chưa biết tới phương pháp này

Với những người cận thị, việc phải phụ thuộc vào chiếc kính cận hay lens cận cả ngày chẳng khác gì "xiềng xích". Nhưng muốn tự cắt bỏ chiếc "xiềng xích" này thì đòi hỏi cả quá trình từ tìm hiểu, đánh giá cho đến quyết định mổ cận với rất nhiều băn khoăn.

Bác sĩ Bazhanov Vitalii Nikolaevich (Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga) cho biết, mổ cận là một trong những phẫu thuật Nhãn khoa rất phổ biến hiện nay. Bởi vì cận thị là vấn đề phổ biến ở mọi lứa tuổi trong xã hội hiện đại, mọi người ngày càng hiểu rõ kính cận/lens cận chỉ là giải pháp tạm thời và mổ cận mới thực sự giúp "thoát cận".

Cận thị là vấn đề phổ biến trong xã hội hiện đại, ngày càng trẻ hóa nhanh

Tuy nhiên, vẫn còn không ít người có quan niệm sai lầm rằng bất cứ phẫu thuật nào động tới mắt đều gây đau đớn, mất nhiều thời gian và rủi ro cao. Trong khi thực tế, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các phương pháp mổ cận ngày càng được cải tiến và hoàn thiện. Đặc biệt là các phương pháp laser nhanh chóng, an toàn và hiệu quả cao, không đau đớn nhưng lại hồi phục nhanh rất được ưa chuộng. SMILE pro là phương pháp nằm tốp đầu của laser hiện đại.

Tại sao SMILE pro như "đo ni đóng giày" cho người sợ đau, sợ mổ lâu, lâu hồi phục?

Cận thị ảnh hưởng tới ngoại hình và mọi mặt cuộc sống. Vì vậy, mổ cận là quyết định lớn, mang tính "cách mạng" với mỗi người. Không khó hiểu khi có những người đã quá chán chiếc kính/lens cận nhưng lại chần chừ vì sợ mổ đau, mổ lâu, tốn nhiều thời gian hồi phục, quá nhiều phương pháp không biết chọn cái nào.

"Có thể chia phẫu thuật tật khúc xạ ra làm 2 nhóm lớn là laser trên bề mặt giác mạc và đặt kính nội nhãn. Laser phổ biến, được ưa chuộng hơn vì đa dạng và nhanh, ít xâm lấn, chi phí hợp lý, nhanh phục hồi. Đặc biệt là các công nghệ tiên tiến như SMILE pro, SMILE pro AI 4.0 không tạo vạt giác mạc nên nhẹ nhàng, nhanh và hạn chế tối đa biến chứng sau mổ" - Bác sĩ Bazhanov Vitalii chia sẻ.

Cũng theo ông, dưới đây là những "bí quyết" giúp SMILE pro đập tan được nỗi lo sợ đau, mổ lâu, lâu hồi phục của người cận thị:

- Thời gian mổ nhanh: Nhờ máy VisuMax 800 và laser Femtosecond 2 MHz giúp toàn bộ quá trình chiếu laser chỉ diễn ra trong 8-10 giây/mắt.

- Mổ cận không đau: Bên cạnh gây tê bề mặt, đường rạch của SMILE pro siêu nhỏ chỉ 2mm, thời gian chiếu tia quá nhanh nên ca mổ nhẹ nhàng.

Với SMILE pro, bạn chỉ mất 8 - 10 giây/mỗi mắt để "biến" mắt cận thành mắt sáng

- Độ chính xác cực cao: Thực hiện trên máy VisuMax 800 với công nghệ CentraLign®/OcuLign® tự động bù trừ chuyển động của mắt, đảm bảo kết quả chính xác tuyệt đối.

- Nhanh hồi phục: Cực ít tác động lên thần kinh và đường rạch nhỏ giúp mắt giảm khô, hồi phục nhanh chóng, cho phép sinh hoạt bình thường chỉ sau 1-2 ngày.

- Bảo tồn giác mạc tối đa, giảm biến chứng: Không tạo vạt, đường rạch siêu nhỏ nên bảo tồn tối đa tính chất cơ sinh học của mắt. Loại bỏ rủi ro xô lệch vạt sau chấn thương, giúp giữ tính ổn định và độ bền của giác mạc.

Những ai có thể mổ cận bằng phương pháp SMILE pro?

Theo bác sĩ Bazhanov Vitalii: "SMILE pro nổi bật là công nghệ có khả năng điều trị phạm vi đối tượng rộng, hiệu quả với cả những ca có độ cận - loạn cao. Nếu bạn đang ở độ tuổi phù hợp (thường trên 18 tuổi) và độ cận đã ổn định, SMILE pro chính là giải pháp lý tưởng".

Tuy nhiên, ông cũng nhắc nhở rằng giống như mọi ca phẫu thuật khác, cần trải qua quá trình thăm khám chuyên sâu để đánh giá và đưa ra quyết định cuối cùng. Tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga, bạn sẽ được trải nghiệm quy trình khám chuyên sâu gồm 8 bước theo tiêu chuẩn Châu Âu cùng các bác sĩ Liên Bang Nga giàu kinh nghiệm và hệ thống máy móc cực hiện đại.

Bác sĩ Bazhanov Vitalii thực hiện thăm khám 7 bước chuẩn Châu Âu cho bệnh nhân tiền mổ cận

Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga vinh dự là bệnh viện mắt đạt 2 kỷ lục Việt Nam về xóa cận SMILE và SMILE pro nhiều bậc nhất tại Việt Nam. Trong nhiều năm liên tiếp, bệnh viện lần lượt xác lập kỷ lục 60.000 ca xóa cận SMILE nhiều bậc nhất Việt Nam (Nguồn giải thưởng: Liên minh kỷ lục Thế giới - Trung Ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam); xác lập kỷ lục 8.000 ca xóa cận với phương pháp SMILE pro (Nguồn giải thưởng: Liên minh kỷ lục Thế giới - Trung Ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam). Đặc biệt, với gần 20 năm kinh nghiệm, thực hiện thành công hơn 30.000 ca phẫu thuật, năm 2024 bác sĩ Bazhanov Vitalii được vinh danh với giải thưởng SMILE Pro Ambassadors nhờ thành tích nổi bật với 3.000 ca xóa cận SMILE pro thành công.