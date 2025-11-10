Bộ Y tế vào cuộc vụ nghi ngộ độc bánh mì khiến nhiều người nhập viện tại TP HCM

Ngày 10-11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM đề nghị điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn phường Hạnh Thông ngày 7-11 vừa qua.

Bệnh nhân nhập viện nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì. Ảnh: Hải Yến

Theo đó, nhiều người phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao. Bệnh nhân được đưa đến các bệnh viện để điều trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM chỉ đạo các bệnh viện tập trung điều trị, bảo đảm sức khỏe người bệnh, đồng thời điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường công tác phòng ngừa: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế về an toàn thực phẩm, bao gồm an toàn thực phẩm học đường, bếp ăn tập thể, phòng chống ngộ độc và thực phẩm giả; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, đảm bảo vệ sinh trong sơ chế, chế biến, vận chuyển.

Đồng thời, thực hiện kiểm thực theo ba bước và lưu mẫu thực phẩm và tuyên truyền cho người dân về việc lựa chọn thực phẩm an toàn, đặc biệt trong các sự kiện đông người. Sở An toàn thực phẩm TP HCM được yêu cầu báo cáo kết quả xử lý về Cục theo quy định.

Những ngày qua, các bệnh viện ở TP HCM ghi nhận hàng trăm trường hợp có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn bánh mì được bán tại hai tiệm thuộc cùng một hệ thống ở TP HCM. Theo Sở Y tế TP HCM, đến trưa 10-11, đa số bệnh nhân đã ổn định sức khỏe. Một bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Sở An toàn thực phẩm TP HCM phối hợp lực lượng chức năng thành lập đoàn điều tra. Cơ sở bán bánh mì đã tạm ngừng hoạt động, toàn bộ thực phẩm và nguyên liệu bị niêm phong, lấy mẫu kiểm nghiệm.