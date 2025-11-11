Mỗi năm có 1.5 triệu người chết vì căn bệnh này, người Việt mắc ngày càng nhiều

Trong nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet (Anh), căn bệnh vốn được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng”, bệnh thận mạn tính, vừa chính thức vào top 10 nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất toàn cầu. Mỗi năm, chỉ riêng bệnh này đã cướp đi khoảng 1,5 triệu sinh mạng.

Theo số liệu phân tích, số người tử vong do bệnh thận mạn đã vượt qua cả bệnh lao và ung thư đại tràng, chỉ đứng sau đột quỵ, bệnh tim thiếu máu cơ tim, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), sa sút trí tuệ, ung thư phổi, tiểu đường, nhiễm trùng đường hô hấp dưới và bệnh tim do tăng huyết áp. Hiện bệnh này đã leo lên vị trí nguyên nhân tử vong đứng thứ 9 toàn cầu.

Tệ hơn, số người mắc bệnh thận mạn đã tăng gấp đôi trong 30 năm qua . Riêng năm 2023, tổng số ca tử vong vì bệnh thận mạn trên thế giới đã cao hơn khoảng 6% so với năm 1993. Tức là tỉ lệ này vẫn đang tăng lên đều, không có dấu hiệu chững lại.

Vấn đề là bệnh thận mạn gần như không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu , nhiều người chỉ phát hiện ra khi đã bước vào giai đoạn nguy hiểm. Ước tính hiện nay có tới 788 triệu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng, tương đương 14% dân số trưởng thành , nghĩa là cứ 10 người lớn thì có 1 người đang mang bệnh.

Giới chuyên gia cho rằng, lý do số ca bệnh tăng mạnh có liên quan đến xu hướng toàn cầu là dân số già đi và sống lâu hơn, trong khi đó chức năng thận suy giảm tự nhiên theo tuổi. Ngoài ra còn có 3 “tác nhân” chính khiến nguy cơ mắc tăng vọt: đường huyết cao (tiểu đường tuýp 2) , tăng huyết áp và béo phì (BMI cao).

Nói ngắn gọn, thận không đau, không sốt, không sốc… nhưng nó đang âm thầm kéo tụt tuổi thọ của hàng triệu người. Chỉ là đến khi biết thì… đã muộn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang