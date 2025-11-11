Người đàn ông 53 tuổi mắc ung thư gan, bác sĩ tức giận: Đừng làm việc này quá 3 lần 1 tháng

Ông Trương, 53 tuổi ở Trung Quốc, gần đây cứ thấy âm ỉ đau vùng bụng trên bên phải. Ông nghĩ chắc dạ dày chỉ có chút vấn đề. Cho đến khi cầm kết quả khám, nhìn thấy 4 chữ “tổn thương chiếm chỗ gan” in rõ ràng. Bác sĩ lật hồ sơ năm ngoái, phát hiện ông Trương đã có sẵn bệnh sử gan nhiễm mỡ , đã dặn phải bỏ bớt bia rượu, phải ngủ sớm. Nhưng ông cứ… kệ.

Và kết cục hôm nay, ông Trương mắc ung thư gan.

Top 3 hành vi tàn phá gan nhiều nhất

- Rượu bia: Gan mỗi giờ chỉ xử lý được 10-15ml cồn. Uống quá tải, tế bào gan chẳng khác gì bị “ngâm formalin”. Uống bia rượu trên 5 lần/tuần sẽ làm nguy cơ xơ gan tăng gấp 5 lần .

- Thức khuya: 23h-3h sáng là “giờ vàng” gan sửa chữa và thải độc. Thức đêm triền miên tương đương với tích độc. Hình dung mỗi ngày nuốt nửa muỗng thạch tín là đủ hiểu.

- Đồ ăn mốc: Aflatoxin trong mốc thực phẩm độc gấp 10 lần cyanide. 1mg thôi cũng có thể kích hoạt ung thư gan. Trên hạt đậu phộng, trên hạt ngô, nếu có đốm mốc, hãy vứt thẳng tay .

3 tín hiệu cơ thể đang cố hét lên với bạn

- Da và lòng trắng mắt đột nhiên ngả vàng.

- Xuất hiện “nốt đỏ như con nhện” ở ngực, mu bàn tay.

- Mệt mỏi vô lý dù đã ngủ đủ.

3 nguyên tắc vàng để cứu gan

- Mỗi ngày ăn đủ 5 màu rau củ (để tăng chất chống oxy hoá).

- Vận động “3-3-3”: 1 tuần 3 buổi, mỗi buổi 30 phút, nhịp tim khoảng 130 lần/phút.

- Mỗi năm kiểm tra chức năng gan siêu âm gan (sau 40 tuổi nên thêm xét nghiệm AFP).

Nguồn và ảnh: Sohu