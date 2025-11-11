Đặt tinh hoàn nhân tạo cho chàng trai 20 tuổi

T. chào đời khỏe mạnh bình thường, nhưng lúc 3 tuổi thì bị xoắn tinh hoàn - bệnh lý cấp tính, thừng tinh bên phải bị xoắn quanh trục khiến con đường vận chuyển máu bị gián đoạn, dẫn đến tinh hoàn bị tổn thương do thiếu máu cục bộ. Khi đến bệnh viện, tinh hoàn bên phải của T. bị hoại tử nghiêm trọng, sưng huyết, viêm nặng, được bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cắt bỏ để tránh biến chứng ảnh hưởng đến tính mạng.

Lo lắng tâm lý của con bị ảnh hưởng, gần 20 năm qua, bố mẹ T. không đề cập đến sự việc. Đầu năm ngoái, T. tự cảm nhận ở cơ quan sinh dục có sự bất thường. Khi hỏi bố mẹ, anh mới được biết về cuộc phẫu thuật lúc nhỏ và “sốc tâm lý” nhiều ngày.

T. chủ động khám sức khỏe sinh sản, thở phào khi tinh hoàn còn lại hoạt động tốt và không ảnh hưởng đến khả năng có con trong tương lai; nhưng về mặt thẩm mỹ, anh mặc cảm vì vùng kín không toàn vẹn.

Cuối tháng 10, T. quyết định can thiệp đặt tinh hoàn nhân tạo. Vật liệu tinh hoàn nhân tạo được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) công nhận an toàn cho sức khỏe người bệnh, nguy cơ đào thải hay biến chứng rất thấp, có thể sử dụng đến suốt đời khi tương thích tốt với cơ thể. Về chức năng, tinh hoàn nhân tạo không có khả năng sản sinh hormone testosterone hay tinh trùng như cơ quan thật.

“Đặt tinh hoàn nhân tạo giúp tái tạo hình dáng, khôi phục cảm giác ở bìu, ngăn tình trạng co rút; đặc biệt là mang ý nghĩa nhân văn, xoa dịu mặc cảm tự ti, giúp người bệnh cải thiện tâm lý và chất lượng cuộc sống”, bác sĩ Trần Huy Phước, khoa Nam học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết. Phương pháp này có thời gian phẫu thuật ngắn, ít đau, ít chảy máu, người bệnh phục hồi nhanh.

T. được làm các xét nghiệm nội tiết, kết quả bình thường, sức khỏe đảm bảo để tiến hành can thiệp. Cuộc phẫu thuật kết thúc sau 15 phút. Người bệnh phục hồi tốt và xuất viện vào hôm sau.

BS cảnh báo xoắn tinh hoàn có thể gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó thường gặp nhất là ở trẻ em và thanh thiếu niên trước tuổi dậy thì. Bệnh lý có thể do nhiều nguyên nhân như bất thường ở cấu trúc tinh hoàn, dính mô bìu, ảnh hưởng do hoạt động thể chất hoặc chấn thương thể thao, thời tiết lạnh khiến cơ bìu tăng sự co thắt, hoặc nồng độ testosterone tăng đột ngột ở độ tuổi chuẩn bị dậy thì khiến tinh hoàn bị xoắn bởi tăng tốc độ chuyển động quanh trục của thừng tinh.

Khi có bất kỳ dấu hiệu của bệnh lý, như đau bìu dữ dội, bìu sưng đỏ, bầm tím, cơn đau lan dần ra vùng háng, buồn nôn và nôn… người bệnh nên được đưa đến bệnh viện để khám và điều trị càng sớm càng tốt.