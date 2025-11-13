Nam thanh niên 17 tuổi mắc suy thận, bệnh phổi nặng vì thói quen yêu thích của nhiều người

Trường hợp này được tiếp nhận tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 26/10 trong tình trạng kích thích, co giật và hôn mê. Qua kiểm tra cho thấy, bệnh nhân gặp phải tình trạng suy thận từ rất sớm, tiến triển nhanh dẫn đến phải lọc máu.

Kiểm tra chức năng phổi cho thấy nam thanh niên có rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ nặng - rất giống với căn bệnh phổi tắc nghiẽn mạn tính, gặp ở tất cả các bệnh nhân nghiện thuốc lá, thuốc lào nhiều năm, do đường thở bị thuốc lá gây ngộ độc, tổn thương, phù nề, xơ hóa và có thắt dẫn tới hẹp. Tình trạng này là giai đoạn cuối của bệnh phổi do thuốc lá rất khó chữa, ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sức khỏe các bệnh nhân và đang là gánh nặng với hệ thống y tế.

Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Được biết, bệnh nhân đã bắt đầu hút thuốc lá điện tử từ năm 13 tuổi, đến năm 14 tuổi thì hút thêm thuốc lá điếu và từ đó hút đồng thời cả 2 loại thuốc lá này. Mẫu thuốc lá điện tử do gia đình cung cấp qua xét nghiệm tìm thấy 2 chất ma túy tổng hợp thế hệ mới là MDMB-4en-PINACA và ADB-4en-PINACA.

Một nghiên cứu ở Việt Nam năm 2009 cho thấy, cả nước có 1,1 triệu người bị các bệnh hô hấp (đặc biệt là viêm đường hô hấp và bệnh phổi tắc ngẽn mãn tính). Hiện nay, với dân số cả nước khoảng 100 triệu người, số người mắc bệnh liên quan thuốc lá chắc chắn đã vượt xa con số này.

Thuốc lá điện tử là một hỗn hợp các hóa chất nhân tạo tổng hợp, bao gồm nicotine, hàng nghìn hóa chất phụ gia, hóa chất hương liệu và các ma túy tổng hợp thế hệ mới. Chỉ riêng nicotine là chất độc và chất gây nghiện mạnh, độc với toàn bộ các cơ quan của cơ thể.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy thuốc lá điện tử làm tăng nguy cơ bắt đầu hút thuốc lá điếu ở thanh thiếu niên. Một phân tích 6.619 nghiên cứu tại châu Âu và Bắc Mỹ (2005-2019) và một nghiên cứu trên 52.579 học sinh Mỹ đều chỉ ra xu hướng này. Thuốc lá nung nóng cũng hoạt động như “cầu nối” dẫn tới nghiện thuốc lá.

Theo các chuyên gia, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng gây thiệt hại toàn diện về sức khỏe, kinh tế, môi trường và trật tự xã hội. Năm 2025 được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam tránh rơi vào đại họa thuốc lá mới. Việc cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi những sản phẩm gây hại này.