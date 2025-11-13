Loại rau người Nhật coi như "nhân sâm châu Á": Mọc đầy Việt Nam nhưng ít người biết

Chồi gừng Myoga là chồi non của cây gừng Nhật Bản. Ở Việt Nam, loại gừng này mọc nhiều ở vùng núi Tây Bắc, phần chồi được người dân lấy về để làm rau ăn. Người dân tộc Mông gọi chồi gừng Myoga là “Chí Cống”.

Loại rau này được người Nhật ưa chuộng để làm nguyên liệu trong nhiều món ăn hoặc trang trí. Theo Dân Việt, người Nhật đánh giá cao loại rau này, coi nó là "nhân sâm châu Á".

Người dân thường lấy chồi gừng Myoga làm rau ăn (Ảnh minh họa).

Chồi gừng Myoga tốt thế nào mà được gọi là “nhân sâm châu Á”?

Thoạt nhìn, chồi gừng Myoga trông giống như những nụ hoa nhỏ hay ngọn măng non mọc lên từ mặt đất, mang sắc hồng phớt tím đặc trưng. Khi nếm thử, vị cay nhẹ và hương thơm thanh mát của nó khiến thực khách dễ liên tưởng đến gừng, nhưng lại tinh tế và mềm hơn.

Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, chồi gừng Myoga còn được giới khoa học Nhật Bản ca ngợi là “thần dược tự nhiên” nhờ chứa hàm lượng kali, chất xơ, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa cao.

Chồi gừng Myoga được bán trong siêu thị tại Nhật Bản (Ảnh minh họa).

Kali trong chồi gừng Myoga có tác dụng đào thải natri ra khỏi cơ thể, giúp giảm huyết áp và cải thiện lưu lượng máu. Trong khi đó, chất xơ tự nhiên trong loại rau này giúp điều hòa nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, hấp thu và bài tiết đường, chất béo, từ đó giúp phòng ngừa các bệnh chuyển hóa.

Đáng chú ý, Alpha Pinene - tinh chất tạo nên hương thơm độc đáo của chồi gừng Myoga - còn giúp kích thích vị giác, tăng cảm giác thèm ăn và thúc đẩy tiết mồ hôi, nhờ đó cơ thể được giải độc, giảm mệt mỏi. Nhiều người Nhật coi chồi gừng Myoga là thực phẩm “giải nhiệt và hồi phục năng lượng mùa hè”. Họ thường dùng kèm chồi gừng Myoga với các món như đậu phụ lạnh (hiyayakko), mì soba, salad hoặc tempura rau củ.

Bên cạnh đó, anthocyanin - sắc tố tự nhiên tạo màu hồng tím cho chồi gừng Myoga - là một loại flavonoid mạnh mẽ, có khả năng trung hòa gốc tự do, giúp chống lão hóa, giảm nguy cơ tim mạch, tiểu đường và ung thư. Nhờ vậy, người Nhật xem việc ăn chồi gừng Myoga thường xuyên như một thói quen dưỡng sinh giúp duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Cách chế biến chồi gừng Myoga

Nhờ hương thơm thanh nhẹ, vị cay dịu và sắc hồng tím bắt mắt, chồi gừng Myoga được xem là nguyên liệu “đánh thức vị giác” trong nhiều món ăn truyền thống của Nhật Bản.

Một số món ăn từ chồi gừng Myoga (Ảnh minh họa).

Phổ biến nhất là chồi gừng Myoga ngâm giấm. Để làm món ăn này, chồi gừng Myoga được cắt lát mỏng, ngâm với hỗn hợp giấm và đường để giữ được vị giòn, chua thanh. Món ăn này rất thích hợp ăn kèm cơm hoặc mì lạnh vào mùa hè.

Ngoài ra, chồi gừng Myoga còn được thái nhỏ, rắc lên đậu phụ lạnh, trộn salad rau củ hoặc ăn kèm mì soba, mì udon để tăng hương vị. Trong các nhà hàng Nhật, chồi gừng Myoga cũng xuất hiện trong món tempura chiên giòn cùng bột để giữ nguyên màu tự nhiên và vị thơm đặc trưng của loại rau này.

Một cách chế biến đơn giản khác là xào chồi gừng Myoga với thịt bò hoặc ớt xanh, giúp món ăn có vị cay nhẹ, thơm dịu và kích thích tiêu hóa. Người Nhật còn dùng chồi gừng Myoga để ướp cùng cá hoặc thịt nướng, vừa khử mùi tanh, vừa tạo hương thơm hấp dẫn.

Ngoài ra, một số vùng ở Nhật Bản còn dùng chồi gừng Myoga để chế biến thành món ăn kèm có tên Nasu-to-Myoga no Momizuke. Để làm món ăn này, người dân lấy cà tím và chồi gừng Myoga trộn muối, thêm chút gừng thái nhỏ và nước tương.

Tại Việt Nam, người dân lấy chồi gừng Myoga để luộc; xào cùng thịt bò, trứng hoặc nấu canh với cá, thịt; trộn gỏi chua ngọt hoặc muối chua để ăn dần.