8 lợi ích và cách dùng quả bơ đơn giản làm đẹp và chăm sóc sức khỏe từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài

Bơ là một trong những loại cây phổ biến nhất, thường được thêm vào những món bất kỳ để tăng cảm nhận hương vị, bao gồm cả bánh kẹp, salad và smoothie. Do đó, không có gì là lạ khi nhiều người lại có thói quen thêm những lát bơ nhỏ vào trong tất cả các món ăn của họ, đặc biệt là những người đang ăn kiêng giảm cân.



Tuy rằng quả bơ vốn được nhiều người hiểu sai rằng nó chứa lượng chất béo rất cao, nhưng theo các chuyên gia tất cả chất béo trong loại quả này đều tốt cho sức khỏe (axit béo không bão hòa đơn). Loại trái cây dạng kem này có hương bị rất cuốn hút, giàu vitamin và chất chống oxy hóa mạnh, dù có ăn hơi nhiều một chút cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Dưới đây là 8 lợi ích và cách dùng quả bơ mà có thể bạn vẫn chưa biết hết.

Nâng cao sức khỏe tim mạch

Ăn một quả táo mỗi ngày có thể giúp bạn tránh xa được nhiều loại bệnh tật, còn nếu sử dụng bơ hằng ngày, bạn sẽ không phải lo đến chuyện đi gặp bác sĩ tim mạch nữa. “Các chất béo có lợi cho sức khỏe [của quả bơ] giúp duy trì hệ thống tim mạch được khỏe mạnh, giảm nguy cơ bị đột quỵ, đau tim và nhiều bệnh khác liên quan đến tim mạch”, bác sĩ Sandra J. Arevalo, Giám đốc dinh dưỡng của Chương trình cộng đồng Montefiore tại New York cho biết.

Đồng ý với nhận định trên, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Maureen Eyerman tại hạt San Luis Obispo (Mỹ) cho biết: “Hàm lượng chất béo cao [trong quả bơ] giúp làm giảm lượng đường trong máu khi chúng ta tiêu thụ thực phẩm. Chất béo không bão hòa đơn được tìm thấy trong quả bơ làm giảm lượng cholesterol xấu, đồng thời làm tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể”.



Loại quả này cũng giàu kali hơn so với chuối, kali giúp làm giảm huyết áp và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Vitamin B9 có trong bơ cũng có tác dụng tương tự, ngoài ra cũng làm giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh não và tủy sống cho thai nhi.



Cách sử dụng tốt nhất: Thêm nửa quả bơ vào món smoothie để dễ dàng nhận được tác dụng nâng cao sức khỏe tim mạch.

Chăm sóc da tại gia

Chúng ta thường phải cân nhắc sử dụng các loại mỹ phẩm khác nhau để chăm sóc cho da bởi mỗi loại mỹ phẩm có thể chỉ hợp với một số loại da nhất định. Tuy nhiên, quả bơ lại mang rất nhiều loại dinh dưỡng khác nhau và hầu như phù hợp với mọi loại da.

Ngoài công dụng để tiêu thụ như một loại hoa quả tuyệt hảo, bạn có thể tận dụng thêm được các lợi ích làm đẹp của loại quả này. Dầu tự nhiên trong bơ có thể thẩm thấu sâu vào bên trong da để nuôi dưỡng, làm mềm và dưỡng ẩm cho da. Giải thích về điều này, bác sĩ Eyerman cho biết: “Các tác dụng dưỡng ẩm của loại quả này có thể giúp làm giảm cả nếp nhăn và vết chân chim, giữ da luôn mềm mịn, tăng cường khả năng “miễn dịch” của da để chống lại các căng thẳng và nhân tố môi trường khác”.

Đặc biệt, các chất chống oxy hóa như vitamin E, C có thể bảo vệ các tế bào da khỏi nhiều ảnh hưởng của tác động bên ngoài - một trong những phương pháp tốt nhất để đẩy lùi lão hóa da, chuyên gia dinh dưỡng tại California Jessica Gust cho biết.

Bơ cũng chứa lutein, một loại caroten giúp thúc đẩy sự đàn hồi của da, trong khi đó oleic axit và chlorophyll giúp giảm các vết đỏ và viêm.

Cách sử dụng tốt nhất: Bác sĩ Eyerman khuyến cáo bạn nên trộn nửa quả bơ với sữa chua và mật ong nguyên chất để làm mặt nạ dưỡng ẩm. Đắp lên mặt trong vòng 15-20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Một tùy chọn khác là bạn có thể thêm bột yến mạch vào hỗn hợp này để tẩy da chết. Eyerman cho rằng mọi người cũng nên tận dụng luôn cả hạt bơ bằng cách cắt thành nhiều miếng nhỏ, để khô trong vào ngày sau đó nghiền thành bột mịn và trộn với dầu dừa hoặc sữa chua dùng để đắp lên mặt tẩy da chết, sau đó rửa lại với nước ấm.

Giảm căng thẳng

Bị quay vòng trong cuộc sống hằng ngày vì công việc? Thay vì uống vội cốc cafe vào giờ nghỉ ngơi, bạn có thể cân nhắc đến việc ăn một quả bơ. “Bơ chứa nhiều magie và các chất dinh dưỡng giúp giảm căng thẳng”, theo chuyên gia dinh dưỡng và tâm lý học ăn uống Elise Museles. “Magie giúp bạn giải tỏa những áp lực và ngủ ngon hơn. Khi bạn thư giãn và không còn phiền muộn, bạn cũng sẽ có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống”.

Cách sử dụng tốt nhất: Cũng theo chuyên gia này, bạn có thể ăn bơ với một ít thịt, thêm chút salad hoặc đậu xanh.

Nâng cao sức khỏe của não bộ

Các chất dinh dưỡng và chất béo có lợi cho sức khỏe của quả bơ như vitamin B9, C, E là thực phẩm rất tốt cho não. “Não của chúng ta chứa 60% là chất béo và luôn cần thêm chất béo có lợi để thực hiện tốt được chức năng của nó”, chuyên gia Museles giải thích. “Thêm vào đó, chất béo và chất xơ sẽ giúp giữ cho đường trong máu được cân bằng để bạn có thể giữ được hình thể và tập trung trong suốt cả ngày”.

Cách dùng tốt nhất: Dùng các món rau ưa thích của bạn với dầu bơ, Museles gợi ý. “Để nấu nướng, dầu bơ là lựa chọn hoàn hảo, nó không tạo ra khói nhiều như khi sử dụng các loại dầu khác. Điều này giúp cho loại dầu này an toàn hơn cho các món ăn cần phải nấu nướng ở nhiệt độ cao”.

Nâng cao sức khỏe của tóc và móng

Hãy thử cân nhắc đến việc sử dụng bơ để cung cấp đa lượng vitamin hằng ngày cho bạn. Museles gợi ý bơ chứa rất nhiều chất biotin giúp làm bóng mượt tóc và móng. Thêm vào đó, vitamin B, E có thể bảo vệ tóc khỏi xơ cứng và kiểm soát lượng tóc rụng, phục hồi tóc, móng bị hư tổn.

Cách sử dụng tốt nhất: Nếu bạn lỡ mua quá nhiều bơ mà chưa kịp ăn hết. Hãy nghiền chúng ra và thoa trực tiếp lên tóc của mình như một loại kem dưỡng. Bạn cũng có thể cân nhắc đến việc thoa trực tiếp dầu bơ lên da đầu để chữa trị chứng khô da đầu và mảng da chết.

Giảm cân

Chất xơ trong bơ có nhiều hơn so với đa phần các loại trái cây khác, cho phép bạn có cảm giác no lâu và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Theo chuyên gia về sức khỏe Adita Yrizarry-Lang, “Khi giảm cân, chất xơ là loại chất cần được bổ sung nhiều nhất. Nó giúp bạn làm sạch hệ tiêu hóa và bổ sung các lợi khuẩn”.

Thêm vào đó, axit oleic, một chất béo không hòa tan đơn trong bơ kích thích phần bán cầu não có chức năng tạo ra cảm giác no, giúp giảm cảm giác thèm ăn và ngăn bạn khỏi tình trạng ăn quá nhiều. Bác sĩ Beth Warren tại New York giải thích: “Bởi bơ chứa nhiều chất béo bão hòa đơn và không hề có chất béo bão hòa đa nên chúng rất an toàn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nó giúp thu nhỏ vòng eo và giúp cân bằng chỉ số BMI của cơ thể”.

Còn nếu bạn không tin, hãy thử tham khảo trường hợp giảm cân thành công nhờ quả bơ của chàng trai này.

Cách sử dụng tốt nhất: Ăn theo cách mà bạn thích.

Thúc đẩy phục hồi và tái tạo cơ bắp

Bơ cũng là một loại thực phẩm ăn hỗ trợ tập luyện. Bên cạnh việc giúp bạn no, “loại trái cây tươi này chứa cả 9 loại amino axit thiết yếu cho việc tổng hợp protein cần thiết giúp phục hồi và tái tạo cơ bắp”, bác sĩ Eyerman chia sẻ.

Cách sử dụng tốt nhất: Thêm một vài lát bơ vào salad và cho thêm chút dầu bơ vào món ăn.

Tăng cường chức năng quan sát của mắt

Bơ cũng giúp tăng cường thị lực của bạn. Theo bác sĩ Eyerman, lutein là một loại caroten có tác dụng thúc đẩy thị lực. Trong khi đó, hàm lượng chất béo trong bơ giúp bạn hấp thụ tốt caroten, vitamin tan trong chất béo và các thực phẩm khác.

Cách dùng tốt nhất: Rắc bơ và cà chua thái hạt lựu cùng một chút muối bên các món ăn cho bữa trưa.

Nguồn: Elle, Eat This