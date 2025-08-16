7 món đồ bếp dùng thích nhất quả đất, không mua sớm thì khổ cả thanh xuân nấu ăn

1. Khay đựng gia vị xoay 360 độ

Đừng xem thường chiếc khay đựng gia vị có thể xoay 360 độ này. Thiết kế mâm xoay sẽ giúp bạn dễ dàng lấy được chai lọ ở tận phía sau mà không cần lục tung cả kệ. Kích thước rộng rãi, đặt vừa trọn bộ dầu ăn, nước mắm, giấm, nước tương... Giúp góc bếp vừa gọn gàng vừa đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian tìm kiếm khi nấu nướng.

2. Giỏ tre kèm móc treo hình nấm

Thực ra đây là sự kết hợp giữa giỏ tre đựng đồ và móc treo hình cây nấm. Khi ghép lại, nó tạo nên nét mộc mạc, mang đậm phong cách đồng quê. Rất thích hợp để treo tỏi, gừng, hành khô... ở góc bếp. Vừa là vật dụng hữu ích, vừa đóng vai trò như món decor giúp không gian bếp ấm cúng và gần gũi hơn.

3. Hộp đựng gia vị 4 ngăn

Khác với kiểu lọ đựng rời lẻ tẻ, hộp gia vị 4 ngăn dạng liền khối giúp bạn để đường, muối, bột nêm, bột năng... chung một chỗ. Việc bổ sung gia vị cũng nhanh chóng hơn, chỉ cần mở nắp và cho vào từng ngăn, không phải tìm từng lọ riêng lẻ. Thiết kế kiểu này đặc biệt phù hợp với những ai thích bếp gọn gàng, ngăn nắp. Một mẹo nhỏ là bạn có thể cho thêm gói hút ẩm an toàn thực phẩm vào góc ngăn chứa đường hoặc muối. Cách này giúp hạn chế tình trạng gia vị bị vón cục trong những ngày nồm ẩm. Nên thay gói hút ẩm khoảng 1-2 tháng/lần để duy trì hiệu quả.

4. Đồng hồ hẹn giờ nấu ăn

Một chiếc đồng hồ hẹn giờ gắn nam châm nhỏ gọn có thể dán lên máy hút mùi, tủ lạnh hoặc bất cứ bề mặt kim loại nào. Khi nấu ăn, chỉ cần xoay chỉnh thời gian, chuông báo sẽ reo to kể cả khi bạn đang ở phòng khác, giúp tránh tình trạng món ăn bị cháy, khét hay quá lửa. Nếu thiết bị nấu ăn nhà bạn không có chức năng hẹn giờ, món phụ kiện này sẽ là "cứu cánh" cực hiệu quả. Giá lại rẻ, dễ dùng, đặc biệt hữu ích với người hay bận rộn hoặc phải nấu nhiều món cùng lúc.

5. Móc treo hút chân không

Loại móc này bám chắc vào gạch men hoặc các bề mặt nhẵn mà không cần khoan tường, với khả năng chịu tải tốt và giữ độ bền ổn định sau nhiều tháng sử dụng. Đây là giải pháp tiện lợi để treo khăn lau, muỗng lớn hay thậm chí là những chiếc rổ nhựa nhỏ. Ngoài ra, móc còn dễ dàng tháo ra và di chuyển, giúp bạn linh hoạt sắp xếp lại không gian bếp khi cần thiết.

6. Chảo gang/chảo sắt kèm nắp gỗ

So với chảo chống dính, chảo gang và chảo sắt an toàn hơn bởi không lo lớp phủ bị bong tróc. Chúng có khả năng giữ nhiệt tuyệt vời, giúp món chiên xào thơm ngon và đậm đà hơn. Nắp gỗ đi kèm không chỉ giữ nhiệt hiệu quả khi kho, ninh mà còn mang đến nét mộc mạc, ấm cúng cho gian bếp, đặc biệt phù hợp với phong cách vintage hoặc farmhouse.

7. Túi đựng túi nilon

Những túi nilon thừa thường bị nhét lung tung, khiến không gian bếp trở nên lộn xộn. Túi đựng chuyên dụng giúp bạn dễ dàng treo sau cánh tủ hoặc trên tường bếp, chỉ cần nhét túi nilon dư thừa vào bên trong và rút ra khi cần dùng. Đây là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bếp luôn ngăn nắp và gọn gàng ngay lập tức.

Theo Toutiao