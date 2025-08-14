Ông bà dặn con cháu: Trước tháng 7 cô hồn hãy dọn sạch 8 thứ này để tẩy uế nhà cửa, xua tan âm khí

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn là thời điểm âm khí nặng, dễ mang đến những điều không may. Ông bà ta tin rằng nếu nhà cửa bừa bộn, ẩm mốc thì tà khí càng dễ tụ lại, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và vận may của gia đình.

Bởi vậy, trước khi tháng cô hồn bắt đầu (trước ngày 23/8/2025), các gia đình cần có thói quen tổng dọn dẹp nhà cửa, bỏ đi những món đồ cũ hỏng, hết giá trị sử dụng. Việc này không chỉ giúp không gian sống sạch sẽ, gọn gàng mà còn là cách tẩy uế, thay mới nguồn năng lượng trong nhà, thu hút sinh khí tốt. Dưới đây là 8 thứ nên bỏ ngay trước tháng 7 âm lịch:

1. Thực phẩm hết hạn

Những hộp sữa, gói bánh, chai nước sốt đã quá hạn hoặc mở lâu ngày cần được bỏ ngay. Chúng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm mà còn thu hút ruồi, kiến, chuột… Từ góc độ phong thủy, thực phẩm ôi thiu được coi là nguồn năng lượng xấu, cản trở tài lộc vào nhà.

2. Thớt, đũa bị mốc

Thớt gỗ nứt, đũa tre bị mốc hay ngả màu là nơi vi khuẩn sinh sôi mạnh. Ngoài việc gây hại sức khỏe, ông bà xưa còn cho rằng những dụng cụ bếp núc xuống cấp sẽ ảnh hưởng tới “lửa” của gia đình, tượng trưng cho hạnh phúc và sự sung túc.

3. Giày dép cũ, hỏng

Giày dép rách, đế bong hoặc lâu ngày không mang để chiếm chỗ tủ giày chỉ khiến không gian thêm bừa bộn. Cửa nhà là nơi đón khí lành, nên giữ giày dép sạch sẽ, nguyên vẹn để năng lượng lưu thông tốt hơn.

4. Khăn mặt cũ, rách nát

Khăn dùng lâu sẽ xơ sợi, dễ tích tụ vi khuẩn, nấm mốc. Trong phong thủy, những món vải vóc cũ nát được cho là mang “khí cũ” khiến con người dễ mệt mỏi, uể oải. Thay khăn mới cũng là cách thay đổi năng lượng tích cực cho gia đình.

5. Bàn chải đánh răng cũ, xù lông

Bàn chải sau khoảng 3 tháng sử dụng thường đã mòn và chứa nhiều vi khuẩn. Nếu tiếp tục dùng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng, gián tiếp tác động xấu tới vận khí (vì miệng là cửa của cơ thể).

6. Vỏ gối ố vàng

Vỏ gối lâu ngày sẽ tích mồ hôi, tế bào chết, bụi bẩn và vi khuẩn. Ngủ trên gối bẩn không chỉ gây mụn, dị ứng mà còn khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Theo phong thủy, giường ngủ sạch sẽ giúp tinh thần thoải mái, công việc thuận lợi.

7. Cây cảnh chết hoặc khô héo

Cây chết hoặc khô héo tượng trưng cho sự trì trệ, thiếu sức sống. Để lâu sẽ làm không gian u ám, cản trở vận may. Hãy bỏ cây hỏng và thay bằng cây xanh tươi, nhất là các loại cây hút tài lộc như trầu bà, kim tiền, sen đá.

8. Giấy tờ, hóa đơn lộn xộn, hết giá trị

Những chồng hóa đơn cũ, tạp chí phủ bụi hay giấy tờ không còn giá trị khiến nhà cửa rối mắt, tù túng. Sắp xếp lại tủ giấy tờ, bỏ bớt những thứ không cần thiết sẽ giúp năng lượng lưu thông, đầu óc nhẹ nhõm hơn.

Mẹo giữ nhà cửa sạch sẽ, gia tăng vận khí

Dọn từ cửa chính vào trong: Cửa chính là nơi đón khí tốt, nên quét dọn sạch sẽ, lau chùi tay nắm cửa và thảm chùi chân.

Giữ bếp gọn gàng, thơm tho: Bếp là “trái tim” của ngôi nhà, tượng trưng cho tài lộc. Lau bề mặt bếp mỗi ngày, đổ rác kịp thời để tránh mùi hôi.

Mở cửa sổ đón ánh sáng: Ánh nắng và không khí trong lành giúp tiêu diệt vi khuẩn, đẩy lùi ẩm mốc và năng lượng xấu.

Đốt tinh dầu hoặc trầm hương: Theo phong thủy, mùi hương ấm áp giúp thanh lọc không gian, tạo cảm giác thư giãn và hút vận may.

Giữ nhà ngăn nắp: Chỉ giữ lại những món đồ thật sự cần thiết, bỏ thói quen tích trữ vô tội vạ để năng lượng trong nhà luôn thông suốt.